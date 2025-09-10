急速充電モバイルバッテリー「充レンPlus」提供開始のお知らせ

JUREN株式会社

モバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」を運営するJUREN株式会社（東京都港区、代表取締役社長：李 展飛）は、急速充電対応のバッテリー新製品「充レンPlus」の提供を開始いたします。

充レンPlus キービジュアル

「充レンPlus」は、従来の「充レン」バッテリーと比較して最大2倍の充電スピードを実現し、さらにバッテリー容量を拡充。これにより、スマートフォンのみならず、タブレット端末やノートパソコンの補助電源としてもご利用いただけます。バッテリー容量8,000mAhの急速充電バッテリー導入は、国内モバイルバッテリーレンタルサービスとしては業界初となります。

充電実測データ（当社による調査：USB type-C端子での比較）

「充レンPlus」は現在、全国各地に設置しているレンタルスタンドと互換性があり、レンタルおよび返却は従来通りの方法でご利用いただけます。

さらに、「充レンPlus」初回提供分においてはトライアル価格として、通常の「充レン」利用料金である＜1泊2日 税込330円＞でお使いいただけます。街中の充レンスタンドで「充レンPlus」に出会った方はぜひ急速充電のスピード感を体験してみて下さい。

開発背景

先刻のApple社新製品発表会において、発表されたiPhone 17はカメラ性能や処理能力などの機能が大幅に向上しています。その一方で、高機能化に伴うバッテリー消費量の視点から、外出先での充電需要はさらに高まると予測されます。

『充レンPlus』は、日々寄せられるユーザーの声から生まれた製品です。

“もっと早く充電したい”、“レンタルバッテリーを持ち歩く時間を短くしたい”、“PCやタブレットもサポートしてほしい”といったニーズに応えるため、開発を進めてまいりました。

※Apple、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

利用シーンのイメージ- 街中でのちょっとした休憩時間に充レンスタンドで「充レンPlus」を借り、コーヒーを飲んでいる間にスマートフォンへ急速充電。そのまま近くのスタンドに返却すれば、余計に持ち歩く必要はありません。- 外回りのビジネスマンにとっても心強い存在です。外出先でノートパソコンを使ったプレゼンを終えた後も、「充レンPlus」を補助電源として利用すれば、次の訪問先への移動中も安心して業務を続けられます。- 学生にとっては、カフェや図書館でのレポート作成やオンライン授業の受講時に大活躍。タブレットやPCの電池切れに悩まされることなく、学習に集中できます。- 旅行者にとっては、観光中の強い味方です。写真撮影や地図アプリで消耗したスマホも、急速充電で短時間に復活。駅の近くで返却できるため、旅先で荷物を増やすこともありません。- 音楽フェスやスポーツ観戦といったイベントでは、長時間の滞在中でも「充レンPlus」が活躍。大容量だからこそ、繰り返し充電ができ、SNS投稿や動画撮影を心置きなく楽しめます。製品概要- 製品名：充レンPlus（急速充電対応モデル）- バッテリー容量：8,000mAh- 出力：MAX 20W- 対応端子：USB type-C／Lightning／Micro USB type-B充レンPlus バッテリーデザイン充レンPlus レンタル画面イメージ ※実際の画面とは異なる場合がございます。- 提供開始エリア：全国各地の一部「充レン」スタンド※返却は全国どこの充レンでも可能なためお客様のレンタル・返却によって存在場所が変動します。- 利用料金：1泊2日 税込330円（トライアル価格）※トライアル期間中は通常「充レン」の利用料金と同額- 提供開始：2025年9月10日

JUREN株式会社は、今後も「充レン」を通じて、利便性の高い社会インフラとしての役割を果たすべく、新しい機能を備えた製品やサービスの開発・導入を推進してまいります。

設置店舗募集

モバイルバッテリーレンタル最新機種を設置してみませんか？

- 幅23cm×奥行21cmのコンパクト設計- 災害による停電時に独立稼働する予備電源を搭載（設置先の判断でバッテリー解放が可能）- 高品質バッテリーセルを採用／過充電・過放電保護回路、温度管理センサー等を搭載- その他各種厳格な安全基準をクリア／バッテリーの状態を常時モニタリング- 月々の電気代は100円程度になります

街中での充電は安全管理されたモバイルバッテリーレンタルでいかがですか。

設置をご希望の方はこちらまでお問い合わせください。

JUREN株式会社：info@juren.co.jp

充レンについて

鉄道や商業施設などの公共エリアを中心として各地にモバイルバッテリーのレンタルスタンドを設置しています。各種電子決済によりモバイルバッテリー１台を330円（税込）で、レンタル当日から翌日24時まで利用可能で、返却時は「充レン」のレンタルスタンドであれば全国どこでも返却可能。３種類のケーブルが付属しており、レンタル後すぐにご利用いただけます。新規設置、ご利用方法等に関するお問い合わせは公式Webサイト（https://ju-ren.jp/ ）をご覧ください。

充レン 料金体系充レン LINE公式アカウント