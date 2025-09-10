「and ST TOKYO」で「New Balance」のポップアップストアを9/12より開催！WEBストアも9/24展開開始！and STならではのMIXスタイリングで豊富なアパレル＆シューズを提案

株式会社アンドエスティHD

アンドエスティHDグループでモール＆メディア事業やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティ（本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長 CEO：木村 治）は、株式会社ニューバランスジャパン(本社：東京都千代田区神田神保町1-105、代表取締役社長 久保田 伸一）が展開する「New Balance（ニューバランス）」のポップアップストアを東京・原宿の「and ST TOKYO(アンドエスティトーキョー)」にて、2025年9月12日から9月30日までの期間限定で開催いたします。

また、WEBストア「and ST」でも、9月24日に「New Balance」がオープンします。スポーツカテゴリーで人気の高い「New Balance」の豊富なアパレルとシューズをand STに出店している日常シーンをイメージしやすいブランドとのMIXスタイルで提案します。

■Play fashion! プラットフォーム 「and ST」 x 「New Balance」

当グループでは、「お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。」というコンセプトのもと、ファッションを通じた様々な繋がりを創出していくことを掲げています。2022年からは、and STプラットフォームを外部企業さま向けにオープン化し、現在では37ショップに参画していただいています。

また、2060万人（2025年７月時点）を超える会員さまへ、より良いショッピング体験を提供するべく、便利なソリューションの開発や、利便性とお得感のあるサービス提供を拡充していることも特徴的です。

今回の「New Balance」出店にあたっては、豊富な商品ラインアップに加えて、新たなシナジーの創出を目指しました。スポーツのカテゴリーで圧倒的に人気の高い「New Balance」に、「and ST」が得意とするカジュアルで自由なファッションのエッセンスを加えて、日常着として取り入れやすいブランドMIXのスタイリングを提案して参ります。

さらに、「and ST」の人気スタッフHinechiによるライブコマースも開催予定。and ST TOKYOにて「New Balance」のおすすめアイテムをピックアップし、楽しいトークと遊び心のある着こなしを提案いたします。

【MIXスタイリング一例】

■「New Balance」ポップアップストア開催概要

and ST TOKYO

＜開催期間＞2025年9月12日（金）～9月30日（火）

＜開催場所＞東京都渋谷区神宮前 1 丁目 14 番 30 号 WITH HARAJUKU 1 階

＜営業時間＞平日 11:00 ～ 21:00 /土日祝 10:00 ～ 21:00

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andst.tokyo/

■WEBストア and ST 「New Balance」出店概要

販売開始：

2025年9月24日（水）12:00～

販売ページURL：

https://www.dot-st.com/newbalance/

出店カテゴリー：

・メンズ（アパレル、シューズ、アクセサリー）

・ウィメンズ（アパレル、シューズ、アクセサリー）

・キッズ（アパレル、シューズ、アクセサリー）

WEBストア and ST オープン記念施策

and ST内一部商品を対象とした“タイムセール”と全品対象の“ポイント２０％還元キャンペーン”を実施

実施期間：2025年9月24日(水)12:00～10月1日(水)11:59まで

■and ST 「New Balance」オープン記念スペシャルライブコマース

配信日：2025年9月24日（水）20:00～

配信内容：「Hinechi」がNew Balanceの愛用アイテムをご紹介

配信アカウント ：

WEBストア and ST ライブコマース

https://www.dot-st.com/cp/dotst-live?liveid=VAqodmjK6P4BDHviIKF0

■「and ST」 x 「New Balance」代表商品

「メッシュ ジャージ ロングスリーブトップ」

通気性に優れたバスケットインスパイアのメッシュ素材のロングスリーブトップ。2枚重ねで仕立てることで透け感を防ぎつつ、胸元の立体的なリニアロゴプリントとあわせワンランク上の仕上がりに。襟のサテン生地が肌に心地よなめらかさと、ブライト感のあるスタイリッシュさを演出し、スカートにも合わせるとフェミニンな着こなしを楽しめます。

「ウーブンカーゴパンツ」

シボ感のあるクリンクルナイロン素材で仕上げた一枚モノのカーゴパンツ。両サイドのスラッシュポケットとカーゴポケットがカジュアルさを引き立て、ウエストの綾織りの外出しドローコードがアクセントに。ミッドライズの股上とリラックスシルエットで、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍。裾のスナップボタンでレングスとシルエット調整もできる万能ボトム。

「WL996」

1988年に登場した「996」のオリジナルデザインを女性向けにシェイプしたアッパーに、トレンドの厚底ソールを組み合わせた「996T」から新色が登場。スエード/メッシュのコンビネーションアッパーを、ブラックをアクセントに取り入れた、秋冬らしいシーズナルカラーで展開。

■New Balanceについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

＜URL＞ https://shop.newbalance.jp

■WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などのアダストリアブランドが集まるアンドエスティHDグループの公式WEBストア。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「Play Fashion!プラットフォーマー」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞ https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

＜Android版アプリ＞https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■株式会社アンドエスティについて

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長 CEO：木村 治)は、多様な商品カテゴリーの拡大とともに、リアルとデジタルを融合した新しいショッピング体験を提供。ユーザーやビジネスパートナーがシームレスに繋がるPlay Fashion!プラットフォーマーとして、時代に即したサービスを展開していきます。

＜URL＞https://www.andst.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/