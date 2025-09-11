安泰ソーラー、2024年ESGレポートを発表、グローバル・エコ共創計画EcoRaiseを開始

厦門（中国）、2025年9月1日 /PRNewswire/ -- 世界的な持続可能な開発の気運の中、再生可能エネルギーのリーダーである安泰ソーラーは「RAISE•2025」イベントを正式に開催し、最新のESGレポートを発表し、グローバルエコ共創計画（Global Ecological Co-construction Initiative）EcoRaiseを披露しました。これらの取り組みは、安泰ソーラーが環境、社会、ガバナンスの原則を中核戦略と事業に統合することに注力していることを強調しています。

イベント中、安泰ソーラーのCEOであるJasmine Huang氏は次のように強調しました。「ESGは選択ではなく、未来志向の企業にとって必須事項です。それは私たちの責任であり、長期的かつ健全な成長の礎でもあります。」彼女は2024年のESGレポートを発表しました。このレポートでは、炭素排出量の削減、技術革新の促進、持続可能な管理慣行の強化における安泰の成果が詳述されています。

安泰ソーラーのESGデータの信頼性はTÜV SÜDによる独立検証によって立証され、報告された結果の透明性と信頼性が強化されたと、TÜV SÜDの代表Andy He氏が保証式典を共同で開始しました。

安泰ソーラーは、その取り組みをさらに強化するため、5,000万人民元の特別基金に支えられたEcoRaiseグローバル・エコ共創計画（Global Ecological Co-construction Initiative）EcoRaiseを導入しました。同社はその第一歩として、深圳のMangrove Wetlands Conservation Foundation（MCF）と提携し、福建省泉州市の2,000平方メートルのマングローブを保護するための資金を寄付しました。MCFの代表者が寄贈式に出席し、EcoRaiseの堅実なスタートと安泰ソーラーの環境保護への取り組みを示す証明書を授与しました。

安泰ソーラーは今後もグリーン・エネルギーのイノベーションと地球の持続可能性を推進し、「グリーンな世界を育てる」という使命を推進していきます。

詳細については、安泰ソーラーのウェブサイト（www.antaisolar.com）をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

