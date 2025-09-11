



＊Malaysia Airlines、2026年1月から成都線を再開

＊Firefly (Malaysia Aviation Group 子会社)、2025年11月からクラビ、シェムリアップ、セブの新規路線を就航

＊東南アジア、南アジア、中国、オーストラリア、ニュージーランドへの増便で接続性を強化

＊Malaysia Airlines、初のベジタリアンサテーを導入し、機内メニューを多様化

クアラルンプール、マレーシア、2025年9月10日 /PRNewswire/ -- Malaysia Aviation Group (MAG) は、ネットワークと商品提供を大幅に強化し、成長戦略を加速させ、より良い接続性と高度な旅行体験を提供する取り組みを発表しました。新規路線の開設、増便、革新的な機内食により、MAGは地域での存在感を高めつつ、Malaysia Airlinesを2030年までに世界トップ10のグローバル航空会社に導くことを目指しています。



Malaysia Aviation Group、成長を加速：新規路線の拡大、増便、機内サービスの向上



Malaysia Airlinesは2026年1月9日から、クアラルンプールと成都天府国際空港 (TFU) 間で毎日運航を開始します。一方、Fireflyは2025年11月からクアラルンプール国際空港 (KUL) 第1ターミナルからクラビ (KBV)、シェムリアップ (SAI)、セブ (CEB) への新規路線を開始します。これらの追加により、Fireflyは地域接続性を強化し、旅行者に人気のある東南アジアの目的地へのシームレスなアクセスを提供し、観光とビジネス需要をサポートします。

Malaysia Aviation Group (MAG) グループマネージングディレクター Datuk Captain Izham Ismail は次のように述べています：

「新規路線と増便により、MAGはアジアおよびその先へのゲートウェイとしての役割を強化し、旅行者が地域内外の主要都市をより簡単に発見できるようにしています。同時に、私たちは『マレーシアのおもてなし』へのこだわりを反映したプレミアムな機内体験の提供に注力しています。新しいベジタリアンサテーの導入は、伝統を守りながらも革新を続ける一例であり、多様化する顧客の期待に応えるものです。拡大するネットワーク、強化された商品、そしてそれを推進する人々によって、Malaysia Aviation Groupは自信を持って未来を迎え、お客様と国家に価値を提供する準備ができています。」

ネットワーク拡大を補完する形で、Malaysia Airlinesは「ヤマブシタケ（Lion's Mane mushroom）」を使用したベジタリアンサテーを導入しました。これは一部の路線のビジネススイートおよびビジネスクラスの乗客に提供され、伝統的なサテーと同じ豊かな風味を提供しつつ、ベジタリアン旅行者に健康的な代替品を提供します。

さらに2025年10月から、Malaysia AirlinesとFireflyはネットワーク全体で増便を行います。Malaysia Airlinesはオーストラリア、ニュージーランド、中国、インド、モルディブ、バングラデシュへの便を増便し、Fireflyはシンガポール、コタキナバル、クチン、ペナン、ジョホールバルへの国内・地域便を拡大します。これにより旅行者により多くの選択肢と柔軟性が提供され、観光、貿易、そしてアジア全体の人々の交流が促進されます。

これらのネットワーク拡大は、MAGが進める機材近代化戦略に基づいています。特に、A330neoを一部のオーストラリアおよびニュージーランド路線に導入することで、最新の快適さ、燃料効率の向上、そしてより良い機内体験を提供します。2026年第1四半期までに、Malaysia Airlinesはオセアニアで最も若いワイドボディ機材を運用する航空会社となり、グループの持続可能性への取り組みとサービスの卓越性を示すことになります。

2025年のMalaysia Association of Tour and Travel Agents (MATTA Fair) の公式航空パートナーかつプレミアスポンサーとして、MAGは9月の展示会を「MAG Arena」として刷新し、70以上のブースを未来的な旅行体験へと再構築します。今回の「MAG Arena」では、Malaysia AirlinesとFireflyのネットワークとキャビン商品、AI客室乗務員MAYAを含む最先端のデジタル革新、グローバルパートナーマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるWes Brown、Peter Schmeichel、Park Ji-sungとの交流イベント、そして来場者への特別オファーが予定されています。

新規路線と運航頻度

Malaysia Airlines の追加増便

詳細情報や Malaysia Airlines 最新プロモーション をご覧いただくには、公式ウェブサイト www.malaysiaairlines.com にアクセスするか、Malaysia Airlines モバイルアプリをダウンロードして、いつでもどこでも最新情報や特典をご利用ください。

Malaysia Airlinesについて

Malaysia Airlines はマレーシアのフラッグキャリアであり、国内外へのプレミアムかつフルサービスの旅行オプションを提供しています。アジアおよびその先へのゲートウェイとして、同社はマレーシアの多様な文化遺産に着想を得た忘れられない旅を毎日最大40,000人の乗客に提供しています。Malaysia Airlines は、すべてのお客様の接点でシグネチャーサービスである Malaysian Hospitality を通じ、国の伝統、文化、料理を体現し、比類のない体験を提供しています。

2015年9月以降、この航空会社は Malaysia Airlines Berhad によって所有・運営されており、Malaysia Aviation Group (MAG) の一員です。MAGは、世界の航空旅行ニーズに応えるための多様な航空およびライフスタイル旅行ソリューションのポートフォリオで構成されたグローバル航空組織です。

oneworld® アライアンスのメンバーとして、Malaysia Airlines は世界170の地域、900以上の目的地への接続を強化しています。詳細については www.malaysiaairlines.com をご覧いただくか、Malaysia Airlines アプリをダウンロードして、最新のプロモーションを簡単にご確認ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com