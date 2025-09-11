AMD の会長兼 CEO である Dr. Lisa Su、CES 2026 にてAI が世界を変える方法をテーマに基調講演





基調講演プログラムの拡充に伴い、CES 2026 の登録受付が開始

アメリカ・バージニア州アーリントン、2025年9月10日 /PRNewswire/ -- Consumer Technology Association (CTA)® は、AMD の会長兼 CEO である Dr. Lisa Su 氏を、世界で最も影響力のあるテックイベントであるCES®2026 の基調講演者として迎えることを発表しました。Su 氏は CES の基調講演ステージに再登壇し、クラウドからエンタープライズ、エッジ、デバイスに至るまで、将来の AI ソリューションを提供する AMD のビジョンを紹介します。AI は私たちの生活のあらゆる面を変革しており、AMD はこの変革を推進するために必要な性能と柔軟性を提供できる、独自の立場にあります。



Dr. Lisa Su, Chair and CEO of AMD



「世界で最も革新的なリーダー、問題解決者、そして先駆者たちが CES に一堂に会します」と、CTA の CEO 兼副会長 Gary Shapiro 氏は述べています。「Dr. Lisa Su は、AMD を高性能コンピューティング分野のグローバルな強豪企業へと変革したテックビジョナリーであり、彼女を CES の基調講演ステージに再び迎えることを大変嬉しく思います。」

基調講演において、Dr. Su は、CPU、GPU、アダプティブコンピューティング、AI ソフトウェアおよびソリューションから成る AMD の幅広い製品ポートフォリオが、顧客やパートナーに世界で最も重要な課題を解決する力をどのように提供するかを示します。データセンターにおける AMD EPYC™ プロセッサのリーダーシップから、AMD Instinct™ GPU による高速化、AI PC やゲーミング分野における Ryzen™ CPU と Radeon™ グラフィックスによる進化まで、AMD の技術は引き続きイノベーションを促進しています。Dr. Su は、TIME 誌の2024年 CEO オブ・ザ・イヤーおよび Fortune 誌の「世界で最も影響力のあるビジネスリーダー100人」の一人に選ばれています。

「技術があらゆる産業を急速に変革する中、CES は画期的なソリューションを披露するための最高の舞台であり続けています」と Dr. Su は述べています。「AMD における私たちの使命は明確です。世界が直面する最も複雑な課題に取り組むために、必要なコンピューティングパワーと AI の革新を提供することです。最大規模のスパコンから最小のエッジデバイスに至るまで、私たちは可能性を前進させる技術を構築しています。」

AMD が業界リーダーやアプリケーション開発者と取るオープンかつ協力的なアプローチにより、顧客はより高速でスマートであるだけでなく、変革的な革新的ソリューションを展開できるようになっています。

「イノベーション主導の進歩を熱心に推進するリーダーとして、Dr. Su は半導体産業およびより広範な技術エコシステムの方向性を示しました」と、CTA 会長 Kinsey Fabrizio 氏は述べています。「Dr. Su の CES 2026 での基調講演は、高性能コンピューティングの未来と AI が世界をどのように変えるかについての議題を示すものとなるでしょう。」

AMD の基調講演は、1月5日（月）午後6時30分より、ベネチアンのパラッツォ・ボールルームで行われます。

Lenovo も CES 2026 で基調講演を行う予定です。 基調講演のスケジュールは、講演者が発表され次第、更新されます。

CES 2026 の登録受付が開始されました。

CES®について

CESは世界で最も影響力のあるテクノロジー・イベントであり、画期的なテクノロジーと世界的なイノベーターの真価が問われる場です。ここは、世界の最大手ブランドがビジネスを行い、新たなパートナーと出会い、最先端のイノベーターが登場する場所です。Consumer Technology Association（CTA）®が主催するCESは、技術セクターのあらゆる側面を網羅しています。「CES 2026」は1月6日から9日までラスベガスで開催されます。詳細については、CES.techでご確認いただき、ソーシャルネットワークでCESをフォローしてください。

全米民生技術協会（CTA）®について

CTAは、北米最大の技術業界団体であり、テクノロジー分野を専門としています。メンバーはスタートアップから世界的なブランドまで、世界をリードするイノベーターで構成されており、1800万人を超えるアメリカの雇用を支えています。CTAは、世界で最も勢いのあるテクノロジー・イベントであるCES®を主催し、プロデュースしています。CTA.techで検索してください。@CTAtechをフォローしてください。

