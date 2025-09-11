MBZUAIとG42、K2 Thinkを立ち上げ：先進的なAI推論のための主要なオープンソース・システム

K2 Thinkは、最先端の推論モデルと同等の性能をごく一部のリソースで実現します

アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年9月10日 /PRNewswire/ -- Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence（MBZUAI）のInstitute of Foundation ModelsとG42は本日、先進的なAI推論のための主要なオープンソース・システムK2 Thinkの立ち上げを発表しました。



MBZUAI and G42 Launch K2 Think: A Leading Open-Source System for Advanced AI Reasoning



K2 Thinkは、よりスマートで効率的なAI構築に向けた新たなアプローチを体現しています。わずか320億のパラメータで、20倍も大規模な主力推論モデルを上回る性能を発揮します。このパラメータの画期的な効率化により、K2 Thinkは高度な推論を実現するための強力な選択肢となり、コンパクトなアーキテクチャで実現可能な領域を再定義する存在になります。

6つのイノベーションの柱に基づいて構築されたK2 Thinkは、新たなクラスの推論モデルを体現しています。長いチェーン・オブ・ソートによる教師ありファインチューニングを用いて論理的深さを強化し、続いて検証可能な報酬による強化学習を適用することで、困難な課題に対する精度を高めます。エージェント・プランニング・モデルは複雑な課題を分解してから推論することができますが、テスト時間のスケーリング技術により適応性がさらに高まります。さらに、K2 ThinkはまもなくCerebrasのウェハスケール推論最適化コンピュート・プラットフォーム上で利用可能となります。これにより、世界中の研究者やイノベーターは推論パフォーマンスの限界を超高速で押し広げられるようになります。Cerebrasハードウェア向けに最適化された推測的デコーディングにより、K2 Thinkは、1秒あたり2,000トークンという前例のないスループットを実現し、現存する中で最速かつ最も効率的な推論システムの1つとなります。

K2 Thinkは業界トップの推論システムにランクされており、AIME '24/'25、HMMT '25、OMNI-Math-HARDの数学パフォーマンスにおいてすべてのオープンソース・モデルをリードしています。

K2 Thinkは単なる技術的な成果ではなく、UAEにおけるAIにとって決定的な瞬間です。これは、オープン・イノベーションと緊密な官民パートナーシップによって、アブダビがAIの世界的リーダーとしての地位を確立できる可能性を反映しており、推論の未来は規模だけでなく創意工夫とコラボレーションによって形作られることを示しています。

MBZUAI理事会会長、Artificial Intelligence and Advanced Technology Council（AIATC）会員、Khaldoon Khalifa Al Mubarak氏は次のように述べています。「K2 Thinkが設定したこの新たな世界基準は、MBZUAIの Institute of Foundation Modelsの取り組みが持つ先駆的な卓越性を強調するものであり、世界的なコラボレーションと最先端の研究を促進する道筋を示しています。これは、UAEが、自国の機関によって開発され、世界と共有される高度なシステムを構築するという取り組みの一例でもあり、最終的には、技術的に画期的で、実用的かつ拡張可能なイノベーションを推進し、世界に変革をもたらす影響力を持つことになります。」

MBZUAI理事、アブダビのAI and Advanced Technology Council評議員、G42グループCEOのPeng Xiao氏は次のように補足します。「K2 Thinkは、AIの推論パラダイムを『大きいほど良い』から『賢いほど良い』へと転換しました。UAEエコシステムの支援を受けているMBZUAIは、オープンで効率的、かつ高性能なテクノロジーでAIの最先端を推進しています。より小型でリソースが豊富なモデルが、最大の推論システムに匹敵することを証明することで、このマイルストーンはAIイノベーションの次の波の始まりを示しています。」

パラメータの重みの公開にとどまっているほとんどの「オープン」AIモデルとは異なり、K2 Thinkは、学習データやパラメータの重みから、展開やテスト時の最適化のためのソフトウェア・コードに至るまで、完全にオープン・ソースとして公開されています。この新たなレベルの透明性により、モデルが推論を学習するすべてのステップを、世界中の研究コミュニティが研究、再現、拡張できるようになります。

MBZUAI会長兼大学教授のEric Xing氏は次のように述べています。「MBZUAIの基礎モデル研究所が開発したK2 Thinkは、世界のAI研究開発コミュニティにとって大きな進歩です。この進歩を完全に透明なフレームワークで提供することにより、費用対効果が高く、再現可能で説明責任のあるAIの新しい時代を私たちは切り開いています。設立からわずか5年の機関ですが、創意工夫と先駆者精神をもって科学技術の発展に努めている当機関の世界中の研究者、エンジニア、チームを大変誇りに思っています。」

K2 Thinkは、Jais（世界で最も先進的なアラビア語LLM）、NANDA（ヒンディー語）、SHERKALA（カザフ語）など、UAEで開発されたオープンソース・モデルの成長ファミリーを基盤とし、2024年にリリースされた世界初の完全に再現可能なオープンソース基盤モデルであるK2-65Bの先駆的な遺産を継承しています。

K2 Thinkは、https://www.k2think.ai/およびHugging Faceで本日から利用できます。

Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence（MBZUAI）について

MBZUAIはアブダビに拠点を置く研究重視型の大学であり、科学の発展をAIによって推進することに完全に特化した世界初の大学です。同大学は、次世代のAIリーダーに力を与え、世界水準の教育と学際的な研究を通じて、AIのイノベーションと社会的インパクトのある応用を推進しています。2025年、MBZUAIは初の学士課程として「人工知能学士（Bachelor of Science in AI）」プログラムを開設し、ビジネス系とエンジニアリング系の2つの専門分野を提供しています。詳細については、www.mbzuai.ac.aeをご覧ください。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2768900/MBZUAI_G42_K2THINK.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com