株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：上山 祐平）は、兵庫県西宮市鳴尾町1丁目における新築賃貸マンション計画の名称を「プレジオ武庫川ASIAN」に決定し、2025年9月11日(木)に着工しましたのでお知らせします。なお、竣工は2027年1月を予定しています。

最寄駅である 「鳴尾・武庫川女子大前」 駅は、武庫川女子大学のキャンパスに隣接する、学生や地域住民に親しまれる駅です。当駅は、阪神本線を有しており、「大阪梅田」駅や「神戸三宮」駅から直通でアクセス可能なため、通勤や通学に便利です。駅周辺には、コンビニやカフェ、病院など生活に必要な施設が揃っており、安心して暮らせる環境が整っています。徒歩圏内には甲子園球場や武庫川の自然もあり、都市の利便性と穏やかな環境が共存する、心地のよいエリアです。



【外観 イメージパース】



武庫川エリアの閑静で落ち着いた住環境と調和するよう、淡い色味を基調とした外観に仕上げました。

エントランスホールは、アジアの癒しを感じられるくつろぎの空間を演出しています。右の壁面には、バリ現地の職人が一つ一つ手で彫り上げたこだわり溢れるストーンカービングを設置。迫力のあるストーンカービングや噴水から流れる水音が南国リゾートを訪れたかのような雰囲気を醸し出し、入居様に安らぎを与えます。



【エントランスホール イメージパース】



間取りは、単身やDINKs向けの1LDK（34.50㎡～45.06㎡）で構成しています。様々なライフスタイルを持つ入居者様のご希望に添えるよう、カウンターキッチン付きの居室やLDK部分を広く取った壁付けキッチン付きの居室など全６タイプのお部屋をご用意しました。LDKの壁の一部には、高級感溢れるアクセントタイルを装飾し、お部屋に彩りをもたせています。共用廊下は屋内廊下を採用。快適かつプライバシー性を高めたホテルのような空間に仕上げました。

◆計画概要

事業者 ： 株式会社プレジオ

名 称 ： プレジオ武庫川ASIAN

所在地 ： 兵庫県西宮市鳴尾町一丁目23番2（地番）

交 通 ： 阪神本線「鳴尾・武庫川女子大前」駅 約4分

竣工時期 ： 2027年1月

設 計 ： 株式会社高橋建築事務所

構造・階数 ： 鉄筋コンクリート造・10階建

戸 数 ： 72室

用 途 ： 共同住宅

敷地面積 ： 1,063.86㎡

延床面積 ： 3,430.74㎡

※当リリース内の計画概要やパースなど、すべて現在の開発段階の内容であり、変更される場合があります。

【会社概要】

社 名：株式会社プレジオ

本社所在地：大阪市中央区南船場一丁目18番11号

代表取締役：上山 祐平

設 立：2008年1月

事 業 内 容：建設業及び土木建築工事

建築のデザイン

設計・施工管理

不動産の総合コンサルティング

不動産の総合デベロップメント

H P：https://pregio.co.jp/