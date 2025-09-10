「スタコネ」ローンチから2年で1,300件超のマッチングを達成～商取引360件超、取引総額14億円超の実績～

株式会社スタートアップコネクト

株式会社スタートアップコネクト（本社：東京都港区、代表取締役：寺岡大介、以下「スタコネ」）は、この度、スタートアップ支援マッチングサービス『スタコネ』のローンチから2周年を迎え、事業の順調な成長をご報告いたします。

実績ハイライト

※2025年8月末日時点の実績です。

サービス開始から約2年が経過し、2025年8月末時点で、1,306件のマッチングが生まれ、そのうち365件が実際の商取引（取引、提携、出資等）へと結びつきました。約28%がマッチングから商取引に発展しており、この成果は、スタコネがスタートアップとサポーター双方にとって実際の事業機会に繋がる出会いを創出していることを示しています。

※スタコネはスタートアップの企業情報を提供するのみであり、投資の勧誘・媒介を行うものではありません。

スタコネの特徴１. コミュニティ活動

スタコネは、オンラインマッチングの効率性と、オフライン交流がもたらす本質的な繋がりの両面を追求し、コミュニティ運営を行っています。会員の皆様の多様なニーズに応えるべく、月に8回～10回の頻度で交流イベントを開催しています。インサイトを深めるピッチ大会やセミナー、少人数での会食やゴルフコンペなど、信頼性の高いコミュニティだからこそ実現できる、有益なネットワーキングの機会を提供し、実際のビジネス機会創出に貢献しています。

＜イベント開催実績＞

開催数 ：2024年 64回（2025年見込119回）

参加人数：2024年 延べ532人（2025年見込1,127人）

開催地 ：東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、（沖縄 2025年11月予定）

スタコネの特徴２. コンシェルジュ機能

スタコネでは、多忙なサポーター会員の方々が効率的に情報を得られるよう、専任のコンシェルジュによるサポートを提供しています。月1回のWeb面談や公式LINEからのアクションを通じて、個別のご要望に応じた情報提供を行います。これにより、新規掲載企業のサマリーや、既存企業の事業進捗といったファクトベースの情報、ニーズに合ったイベント案内まで、必要な情報を効率的にキャッチアップいただけます。スタートアップ企業とも同様の面談を実施しているため、情報が常に的確で最新の状態に保たれることも大きな特徴です。

「スタコネ」が目指す社会的価値

スタコネは、会員制のコミュニティを通じて、有望なスタートアップとサポーターの最適なマッチングを実現するサービスです。単なるマッチングを超えた価値として、信頼性の高いネットワークの中で、会員間のつながりを発展させる機会を創り、双方向に事業成長を加速する仕組みを提供しています。

社会全体が変化への対応を求められる中で、革新的なアイディアで未来を切り拓くスタートアップへの期待は高まっています。しかし、有望であっても適切な支援がなければ、その芽は失われてしまうこともあります。日本の未来を創るスタートアップの成長機会を、一つでも多く育むため、スタコネは、「For Every Startup's Dreams」をミッションに掲げ、スタートアップの未来と、支援者にとっての意義ある成果を両立させる存在として、持続的な価値を創造してまいります。

