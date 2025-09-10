【AI機能が強化】PDF編集ソフト『PDFエレメント』バージョン12リリース！PDF編集をさらに早く、スムーズに。

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェアは、PDF編集ソフト『PDFelement（PDFエレメント）』のバージョン12をリリースいたしました。

■バージョン12 新機能＆アップデート

新機能の追加、起動の高速化、処理スピードの大幅アップにより、これまで以上に快適で安心なPDF編集体験を実現しました。

1.AI機能がさらに進化。PDFの閲覧・編集がより早く・スムーズに。

ChatGPT・DeepSeek・Geminiなど、最新の高精度AIを搭載し、自由に切り替えて利用可能に。これによりPDF文書の要約・翻訳・文法チェックをより直感的かつ効率的に行えるようになりました。

さらに、新機能として自動墨消し機能を搭載。AIが文書内の機密情報を自動で検出し、黒塗り・非表示処理を実行します。これにより、契約書や社内資料などの重要文書も安心して共有できます。

日常業務から高いセキュリティが求められるシーンまで、幅広くご活用いただけます。

2.PDF編集機能がさらに強化。

新たに、PDF上に付けたハイライトや付箋、スタンプなどを一覧管理できる注釈ギャラリーと、複数人のフィードバックをまとめて確認できるコメント集約機能を搭載。レビューや共同作業をより効率的に行えます。

さらに、PDF圧縮性能が過去最高レベルに進化。ファイルサイズを大幅に削減しながら、画質やレイアウトの劣化を最小限に抑え、共有や保存をこれまで以上にスムーズに行えます。

3.シームレスでスマートなPDF編集を実現。

クラウドベースのプラットフォームにより、場所やデバイスを問わず、いつでもどこでもPDFを活用できます。

PDFelement Cloud では共同編集も可能。チームでのリアルタイムなコラボレーションを実現します。さらに、QRコードを使った即時ファイル転送 にも対応し、スピーディーかつ直感的なワークフローをサポートします。

■＜特典あり＞アップグレードのご案内

2025年6月4日までにWondershare PDFelement 6/7/8/9/11の永続ライセンス(Windows/Mac)をご購入された方は、特別価格でPDFelement 12にアップグレード可能です。

さらに、特典として1,000回のAIアドオンを無料で付与します。

※無料で付与されたAIアドオンの有効期間は1ヶ月です。自動更新はありません。

詳細はこちら :https://cms40.wondershare.cn/api/v1/templates/10014012/pages/549625/preview?site_id=44■PDFエレメントについて

PDFelementは、誰でも簡単にPDFを編集・変換・管理できるオールインワンソフトです。署名や注釈、OCRなど豊富な機能を備えながら、直感的な操作性でビジネスから日常利用まで幅広く対応します。Windows／Mac／iOS／Androidなど複数の環境で利用でき、クラウド連携によるチームでの共同作業にも対応しています。

公式ホームページから、いつでも【無料】お試し版のインストールが可能です。

＞＞ https://pdf.wondershare.jp/

■株式会社ワンダーシェアーソフトウェアについて

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

＜お問い合わせ先・各種SNS＞

社名：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

URL : 公式ホームページ(https://pdf.wondershare.jp/)／サポートセンター(https://support.wondershare.jp/contact/channel.html?_ga=2.147788531.579496983.1756708888-6080442.1756709489&_gl=1*umij9w*_ga*NjA4MDQ0Mi4xNzU2NzA5NDg5*_ga_24WTSJBD5B*czE3NTY3MTk1MjEkbzIkZzEkdDE3NTY3MjA5MzEkajYwJGwwJGgxNDI2NzI5OTU.*_gcl_au*MTg1NTAyMzE4LjE3NTQwMTkwMzQ.&utm=webridge&fil=%7B%22pr%22:%7B%22168%22:%7B%22clk%22:%22click_ip-172-19-11-209_2df41b2acbfb3e4da4bd5d4d480cfc0b20250827%22,%22ym%22:%22202508%22%7D%7D%7D&args=A13462Z&paid=6db741a1df87e7ac7201e858b2195f45202508&extra_param=eyJ0eXBlIjoid2ViX2NsaWVudF9pbmZvIiwiYnV5X3R5cGUiOiJvbmx5X3dlYiIsImJ1eV9zb3VyY2UiOiJodHRwczovL3BkZi53b25kZXJzaGFyZS5qcC8iLCJjYXJ0X3NvdXJjZV90eXBlIjoid2ViX3RvIiwiY2FydF9zb3VyY2UiOiJodHRwczovL3BkZi53b25kZXJzaGFyZS5qcC9zdG9yZS9idXktcGRmZWxlbWVudC03Lmh0bWw/Y29kZV90eXBlPTAmc2hvcHBpbmdfaWQ9MTc1NjcyMDU1NTI0OF80ODkzMDMmVHJpZ2dlckZlYXR1cmVzTmFtZT0mYnV5X3R5cGU9b25seV93ZWImY2FydF9zb3VyY2VfdHlwZT1vdGhlciZ0aWQ9VUFfV0RDbG91ZF9XZWImcGlkPTc5ODUmdWlkPSZwdmVyPTIuNS44JmRldmljZV9pZD0xOTg2NDgwNTU2N2M0OC0wZWFiM2E4MTE2YWY3MTgtNGM2NTdiNTgtMzY4NjQwMC0xOTg2NDgwNTU2ODFhMjQiLCJzaG9wcGluZ19pZCI6IjE3NTY3MjA1NTU2ODlfNTIzNzk5In0=&trace_channel=webridge)

X（旧Twitter）：https://x.com/pdfelement_jp

Instagram：https://www.instagram.com/pdfelement_jp/

Youtube：https://www.youtube.com/@wondershare.pdfelement_JP