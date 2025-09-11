日本の搾乳器市場の将来展望 2025年～2035年：イノベーションと市場拡大
KD Market Insightsは、市場調査レポート『日本の搾乳器市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者の皆様が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるようになっています。本調査レポートでは、KD Market Insightsのリサーチャーが一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、および市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本の搾乳器市場に関する調査レポートでは、市場は2025年から2035年の間に9.3%のCAGR値を予測し、さらに2035年末までに4億2140万米ドルの市場規模を生み出すと予測されています。2025年の市場規模は1億6,230万ドル。
日本の搾乳器市場は、社会的な変化、ライフスタイルの変化、母子の健康に対する意識の高まりによって、緩やかではあるものの着実な成長を遂げています。搾乳器は授乳中の母親が母乳を搾って保存することを可能にするもので、仕事と家庭の両立を図る女性が増える中で、日本においてその重要性が高まっています。女性の労働力参加の拡大に加え、支援的な医療施策や母乳育児の利点に関する消費者意識の向上が、国内での搾乳器の普及を後押しすると見込まれています。
市場規模とシェア
過去10年間で日本の出生率は低下していますが、消費者行動や医療政策の構造的な変化によって、搾乳器市場は成長を続けています。市場シェアは、効率性、利便性、技術革新の観点から電動搾乳器が優位に立っており、一方で手動式は手頃な価格や携帯性を重視するニッチ層に対応しています。主要な国内外メーカーは、病院、産科クリニック、Eコマースプラットフォーム、小売店舗を通じた強力な流通ネットワークを構築し、消費者へのアクセスを確保しています。さらに、高度な吸引技術、防音設計、エルゴノミクスに基づくデザインを備えたプレミアム搾乳器は、日本の都市部人口の間で注目を集めています。
成長要因
日本の搾乳器市場の成長には、いくつかの要因が寄与しています。主要な要因のひとつは、仕事と家庭を両立しながら授乳を継続するために利便性の高いソリューションを必要とする働く母親の増加です。職場の柔軟性や母子保健を推進する政府の支援的な政策も、授乳期間の延長を促し、搾乳器への依存度をさらに高めています。
また、医療機関や産科病院も重要な役割を果たしており、授乳に課題を抱える母親や早産児の特別な栄養ケアが必要なケースでは、搾乳器の使用が推奨されることが多くあります。母乳が粉ミルクよりも栄養的に優れているという消費者の認識の高まりも、重要な成長要因のひとつです。さらに、Eコマースプラットフォームの拡大により、搾乳器の入手が大幅に改善され、幅広い商品選択、価格比較、自宅への配送などが消費者に提供されています。
セグメンテーション
日本の搾乳器市場は、製品タイプ、技術、エンドユーザーによって分類されます。製品タイプ別では、手動式と電動式に分かれ、効率性と先進機能を備えた電動式が市場の大部分を占めています。特に電動タイプの中では、時間を節約できる両胸同時搾乳タイプの需要が高まっています。
