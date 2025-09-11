ダイナミックで急成長を続ける「RFID」業界の現状、市場動向、技術トレンドを解説する無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『2025年以降のRFIDの主要動向と市場展望』と題したウェビナーを、2025年9月23日（火）に開催します。
世界のRFID市場は拡大を続けており、IDTechExは2036年までに230億米ドルに達すると予測しています。この成長の背景にある要因を理解するには、採用を推進する主要なアプリケーションと最大の潜在力を秘めた未開拓市場を特定することが重要です。
IDTechExは20年以上にわたるRFID市場を調査してきました。
本ウェビナーでは、専門知識に基づき、IDTechExのプリンシパルアナリストの Dr Yu-Han Changが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『2025年以降のRFIDの主要動向と市場展望』
（Key Trends and Market Outlook of RFID Beyond 2025）
開催日時： 2025年9月23日（火） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）
https://www.idtechex.com/ja/webinar/2025-24180-20197-38477-12398-rfid-12398-20027-35201-21205-21521-12392-24066-22580-23637-26395/706
当日カバーする内容（予定）
- NFCおよびRAIN市場の包括的分析と中期的なビジネス機会を含む業界の現状
- 地域別RFID市場動向、各アプリケーションの主要成長要因、大量導入の障壁
- RFID業界に脅威をもたらす可能性のある新興技術と競争優位性を維持する革新的な技術トレンド
IDTechExは、関連する調査レポートを7月に発行しました。
『RFID 2026-2036年：予測、有力企業、機会』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/rfid/1114
世界のRFID業界を完全分析。RFID市場は2036年までに230億ドル規模に達する見通し
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
当日カバーする内容（予定）
