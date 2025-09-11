バッグの裏方メーカーが、マルイ渋谷モディで初のポップアップ開催 ～Makuake話題作から、唯一無二の機能性バッグをリアルに体験できる13日間～
ブランドを支える「裏方」が初めてお客様の前に
バッグの企画・開発を専門とする仕掛人101合同会社（本社：東京都立川市）は、2025年9月10日（火）～9月22日（月・祝）の期間、マルイ渋谷モディ3階にて初となるポップアップストアを開催いたします。
代表の横森は20年以上にわたり数多くのバッグ開発に携わり、ブランドメーカーの「裏方」として培った経験を活かして活動しています。
機能性や特長のある自社製品の販売も行っていますが、これまではオンライン販売が中心で、実際に手に取っていただける機会はほとんどありませんでした。
そのため「実物を見てみたい」「直接触って確かめたい」という声をいただくことが多く、今回ついに初のポップアップ開催に至りました。
ポップアップの注目ポイント
★ Makuakeで話題の最新作を展示
第一化成とのコラボレーションによる「軽涼スリングバッグ」を特別展示。
この製品には、航空機やボートなどにも使われる高級素材を採用。独自構造により軽量 × 冷却＝軽涼を実現し、背中を快適に保つ新しい発想のバッグです。
これまでオンライン上でしか伝えられなかった質感や存在感を、実際に手に取って体感いただけます。
★ 一点モノの試作品を公開
開発過程で制作された貴重な試作品も展示。
中には価格調整のために発売品よりも高品質な仕様となっているものもあり、いずれも一点限りの「世界に一つだけのバッグ」です。開発メーカーならではの展示です。
★ クラウドファンディング製品も勢ぞろい
これまでMakuakeで展開してきた数々のオリジナル製品も展示。
「実物を見たかった」という声が多かった人気シリーズを、直接ご覧いただけるまたとない機会です。
今回のポップアップは、「普段は裏方のメーカーが、直接お客様と出会う特別な場」です。
開催概要
開催期間：2025年9月10日（火）～9月22日（月・祝）
場所：マルイ渋谷モディ 3階（東京都渋谷区神南1-21-3）
主催：仕掛人101合同会社
