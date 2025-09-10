サポーターズ、国内最大規模の学生向けテックカンファレンス「技育祭2025【秋】」を開催
株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、国内最大級のエンジニア学生のデータベースを保有する株式会社サポーターズ（東京都港区、代表取締役：楓 博光、以下「サポーターズ」）は、エンジニア学生向けテックカンファレンス「技育祭2025【秋】」を、2025年10月11日（土）・12日（日）にオンラインおよび東京会場にて開催いたします。本イベントでは、エンジニアを志望する学生を対象に、国内外のIT業界をリードするゲストによる講演などを行います。技育祭は毎年、春と秋の2回開催され、これまでにのべ20,000人を越える学生が参加しています。
▼「技育祭2025【秋】」公式サイト
https://geek.supporterz.jp/geeksai/2025autumn
技育祭について
技育祭は、全国の学生を対象とした学年不問のエンジニアキャリア育成プログラム「技育プロジェクト」の一環として開催される、国内最大級の学生向けテックカンファレンスです。毎年、春と秋の2回開催され、それぞれ2日間の日程で、国内外のIT業界をリードするゲストによる講演が行われます。
技育祭2日目にあたる10月12日（日）のオフライン開催（東京会場）では、対面でゲストの講演を聴くことができるほか、スポンサーによるブースや軽食、パーティーなどのお楽しみコンテンツをご用意しています。
ものづくりの経験がない初心者から、エンジニアスキルをさらに高めたい上級者まで、学年や学部を問わず、幅広い学生の皆さまを対象としています。中学生や高校生も参加可能です。
特別企画 人気YouTubeチャンネル『ラムダ技術部』とコラボハッカソンの開催が決定
登録者数87万人超の人気YouTubeチャンネル『ラムダ技術部』との特別コラボレーション企画「かき氷注文システムのUIを最凶にせよ！？」を開催します。
このハッカソンでは、オフライン会場に設置される「かき氷注文システム」のUI（ユーザーインターフェース）を開発していただきます。4種類のシロップを選ぶ「最凶」のUIとは何か、学生エンジニアたちの斬新なアイデアが試されます。
【ハッカソン特別企画 概要】※すでに募集は締め切りました※
テーマ： 『かき氷注文システムのUIを最凶にせよ！』
制作物： プログラミングを用いたかき氷注文システムのUI
開催形式： オンライン（Zoom）
参加対象： エンジニアを目指す学生（2～5人でのチーム参加必須）
技育祭2025【秋】 開催概要
日程：
・Day1 2025年10月11日(土) 12:30～18:00
・Day2 2025年10月12日(日） 11:00～19:00
場所：
・Day1 オンライン開催のみ
・Day2 オンライン・オフライン（東京会場）のハイブリッド開催
※東京会場住所：東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36階
対象：ITエンジニア職での就職を考えている学生(学年不問)
定員：オンライン 先着4,000名 ／ 東京会場 先着300名
参加費：無料
主催：株式会社サポーターズ
※スケジュールは現在予定しているもので、予告なく変更する可能性もございます。あらかじめご了承ください。
※途中入退室できます。気になるセッションだけ視聴するスタイルでもOKです！
※オフラインの参加については別途申し込みが必要です。 申込後に表示されるリンクから回答をお願いします。
https://geek.supporterz.jp/geeksai/2025autumn
【こんな方におすすめ】
・これまで経験はないが、ものづくりやエンジニア職に興味がある方
・ものづくりの経験があり、よりスキルや知識を身につけたい方
・IT関連における、最先端の情報を知りたい方
【ゲスト（一部抜粋）】
・元2ちゃんねる管理人 ひろゆき氏
・ラムダ技術部 YouTuber / ソフトウェアエンジニア ラムダ氏
・データ科学者 / 零細事業者 成田 悠輔氏
【過去開催の様子】
・技育祭2025(春)のセッション内容はこちら
https://geek.supporterz.jp/geeksai/2025spring
・技育祭2024(春)の開催レポートはこちら
https://evolution.cartaholdings.co.jp/article-0038/
・過去の動画はこちら
https://www.youtube.com/channel/UCGKDOZjF-9J_rlQDXA4y-Ow/videos
技育プロジェクトについて
技育プロジェクトは、全国の学生を対象とした学年不問のエンジニアキャリア育成プログラムです。「自ら考え、自ら創る」エンジニアの育成を目指し、年間150回以上の勉強会やハッカソンなど、多彩で実践的なプログラムを展開。インプットとアウトプットを組み合わせた独自の育成サイクルにより、参加学生は技術力の向上だけでなく、実践的なプロジェクト経験を通じて即戦力となるスキルを身につけています。
プロジェクト開始以来、55,000人以上の学生が参加し、累計2,000を超える作品が生まれています。
文系・理系を問わない幅広い人材育成も本プログラムの特徴です。文系出身の学生が技術を習得し、イベントで出会った企業への就職を実現した事例や、ハッカソンを通じてものづくりの魅力に目覚めた情報系学生が、現在は後輩の育成に携わりながら、大学でものづくりサークルを運営するなど、多様な成功事例を生み出しています。
深刻化するIT人材不足という社会課題に対し、「社会・学生・企業」の三方よしを実現する本プロジェクトは、2024年度から全国各地でのオフラインイベントを開始しました。2025年度はさらなるプログラムの拡充を予定しています。
「技育プロジェクト2025」協賛募集について
「技育プロジェクト」では、協賛企業を募集しております。協賛企業は年間イベントを通じて、高い技術力を持つ学生へのアプローチやエンジニア学生との交流により、採用候補者の裾野を広げ、企業の早期認知度向上を図ることが可能です。
サポーターズについて
株式会社サポーターズは「カッコイイオトナを増やす」というビジョンのもと、株式会社VOYAGE GROUP(現：CARTA HOLDINGS)の子会社として2012年4月に設立されました。
エンジニア職の新卒採用支援としては、約1,000社の新卒エンジニア採用支援、約7万人の学生エンジニアのキャリア支援を行ってまいりました。日本最大規模のエンジニア学生の登録数を誇り、年間200回以上のイベントを実施しています。
