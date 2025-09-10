賃料査定システムのスマサテ、「賃貸住宅フェア2025 in 東京」へ出展&セミナー登壇 | 9月17日（水）・18日（木）開催

スマサテ株式会社

賃料査定システムを提供するスマサテ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山岸 延好）が、2025年9月17日（水）・18日（木）開催される『賃貸住宅フェア2025 in 東京』に出展することをお知らせします。

▼開催概要

【イベント名】賃貸住宅フェア2025 in 東京

【開催日時】2025年9月17日（水）・18日（木） 10:00～17:00

【会場】東京ビッグサイト 南1・2ホール

【参加方法】事前登録制・無料

【公式サイト・参加申込】https://zenchin-fair.com/2025/tokyo/

▼主な展示内容

賃料査定システム「スマサテ」

「スマサテ」は、数秒で高精度な査定ができる賃料査定システムです。賃料査定・事例集め・資料作成などの時間を大幅に削減します。

【公式サイト】https://sumasate.jp/

▼登壇セミナー概要

【セミナータイトル】

『家賃上昇時代に乗り遅れない「管理会社が実践する家賃UP戦略」』

～札幌・福岡・東京の管理会社担当が実践できる家賃UP方法をディスカッション～

【日時】

9/18（木）13:40~14:20

【場所】

ビックサイト南ホール ビジネスセミナーA会場

＜登壇者紹介＞

スマサテ株式会社 取締役 事業責任者 高澤 郁理

新卒で大手不動産情報ポータルサイトの営業職を経験後、不動産管理会社向けシステム開発会社に転職。

運用サポート業務を経験後、2016年にスマサテ社(旧：ターミナル社)に転職。2018年6月に同社の取締役に就任し、現在は不動産会社向けのAI賃料査定システム「スマサテ」の事業責任者として従事。

オーナーズエージェント株式会社 コンサルティング事業部 チーフマネージャー 萩原 耕平

賃貸仲介・賃貸管理会社出身。述べ400名のオーナー、5,000戸以上の管理物件を担当。リーシングから現場管理まで賃貸管理業務全般に従事。

投資分析に基づいたリノベーション、共用部改修提案を中心とした空室対策が得意。事務部門のマネジメント経験もあり、バックオフィス業務にも精通。現在は大手ハウスメーカーから地域管理会社まで幅広いクライアントに対し、管理拡大や業務改善、セミナー講師等、実務経験を活かしたコンサルティングを展開。

CHACHACO管理株式会社 コンシェルジュ部CMO 部長 川村 真

1980年生まれ 北海道育ち

2001年 旅行会社へ就職 添乗員として4年間日本全国を廻る

2005年 (株)アパマンショップリーシングにて賃貸営業従事

2007年 (株)アパマンショップネットワークにてフランチャイズ本部で加盟店OFCとなる

2011年 札幌の不動産会社へ転職 不動産管理 オーナー提案に従事

2024年 CHACHACO管理株式会社へ入社 不動産管理に従事

ひとかん株式会社 代表取締役 福嶋 章

全国大手賃貸会社を経て、地域密着型の不動産会社で現場対応や提案業務を担当。幅広いフィールドで培った経験を活かした柔軟かつ実践的な対応力には定評がある、その後、管理会社立ち上げに参画、代表取締役に就任。創業時0戸から、持ち前の提案力で3年で1080戸の管理受託を達成。現在は不動産会社の代表の傍ら、当社コンサルタントとして、賃貸オーナーの経営支援や業界の活性化に尽力している。

スマサテ株式会社について

スマサテは、賃貸住宅の賃料ビッグデータを活用した不動産業者向けAI賃料査定システム『スマサテ』を提供しています。2025年9月現在、全国4,000社以上に導入され、全国管理戸数ランキング上位10社のうち8社にご利用いただいています。賃料査定・事例検索・資料作成といった不動産関連業務の効率化を支援し、業界のDX推進に貢献しています。

▼スマサテ株式会社概要

社名：スマサテ株式会社

代表取締役：山岸 延好

設立：2015年07月

事業内容：不動産向けAI賃料査定システムの提供

本社：東京都品川区上大崎3丁目3－1 自転車総合ビル 8階

URL：https://sumasate.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

スマサテ株式会社 広報担当

E-mail：support@sumasate.jp