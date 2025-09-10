ダンヒルがウェス・アンダーソン監督最新作『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』のために、特注パイプを製作

リシュモンジャパン合同会社

英国を代表するメンズラグジュアリーハウスであるダンヒルは、ウェス・アンダーソン監督の新作コメディ作品『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』において、特別な装飾を施した、特注の喫煙パイプを製作しました。

アンダーソン監督ならではの奇抜なストーリーと唯一無二の映像美と共に描かれる本作は、欺きと莫大な遺産を背景に物語が展開します。富豪のビジネスマン、ザ・ザ・コルダ（ベニチオ・デル・トロ）が、修道女である娘のリースル（ミア・スレアプレトン）を唯一の相続人に指名したことから、2人は大物実業家、テロリスト、暗殺者が入り乱れるシュールな追跡劇に巻き込まれ、世界を股にかける冒険が繰り広げられます。

劇中で父親から娘へと贈られる、美しく装飾されたパイプは、クラフツマンシップへのこだわりと、ダンヒルが誇る比類なきパイプ製作の伝統を象徴しています。創業者アルフレッド・ダンヒルは、20世紀初頭に「ホワイトスポット」の名でパイプ製造を開始しました。この部門は、今日に至るまで彼の卓越性に対する独自のビジョンを、誇りを持って守り続けています。

この洗練されたパイプは、19世紀に流行したアメリカの古典的なコーンコブパイプ（トウモロコシの穂軸を削って作られたスタイル）から着想を得ています。現代的かつ洗練された解釈として小ぶりに仕上げられ、手作業でカットし磨き上げられた色鮮やかな石が、ボウルを囲む18金ゴールドのフレームに一粒ずつ精緻にあしらわれ、豊かなコーンカーネルの質感を贅沢に表現しています。

ジュエリーの装飾職人と「ホワイトスポット」のパイプ専門家という熟練職人たちによる、緊密な創造的コラボレーションが生み出すこの非常に希少なパイプは、伝統的な職人技とハイジュエリーの精緻なデザインが融合した逸品です。

職人技と審美眼が相互作用する『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』への参加は、ダンヒルにとって映画やテレビへの衣装提供における輝かしい実績の新たな1ページとなりました。銀幕におけるエレガンスの象徴としての伝統を継承しながら、独自のテーラリングの視点と洗練された美学をスクリーンに反映させ、出演する魅力的な人物たちを装うとともに、ハリウッドの黄金時代を彷彿とさせるコレクションを展開し続けています。

『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』は、9月19日（金）公開です。