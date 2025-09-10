Boomi、Microsoft Excelとの連携コネクターの提供を開始

ブーミー株式会社

Boomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO 河野 英太郎、以下、Boomi）は、AI駆動型オートメーションを実現するワンプラットフォーム「Boomi Enterprise Platform」（ブーミー エンタープライズ プラットフォーム）において、「Microsoft Excel」との連携を可能にする新コネクターをテクニカルプレビューとして公開いたしました。本コネクターは、あらゆる場所（ローカルディスク、クラウドフォルダー、ファイル共有ツールなど）に保存された Excel ファイルを読み込むことができ、さらに複数のテーブルを含む複雑なシート構造にも対応する点が特長です。これにより、企業は Excel を利用したデータ共有や活用を、これまで以上に迅速かつ正確に自動化することが可能となります。なお、テクニカルプレビュー段階である本コネクターは、先進的なお客様の評価を奨励する段階であり、Boomi は様々なコメントを歓迎いたします。



◼︎ 提供の背景

「Boomi Enterprise Platform」は、組織のあらゆるデータを連携し、業務の自動化・効率化をローコードで実現するiPaaS（インテグレーション・プラットフォーム・アズ・ア・サービス）です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した連携基盤であり、高セキュリティかつクラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境全てに対応しており、エンタープライズが求める柔軟な拡張性と運用性を備えています。オンプレミスやクラウド上のさまざまな業務システムをローコードで連携するための各種コネクターを搭載しており、複雑なシステム間連携を自社内で実現することが可能です。また、独自に開発した高性能AIによるサポート機能が各所に実装されており、迅速な連携を支援しています。現在、国内ではエンタープライズを中心に様々な業界業種で導入が広がっており、各部門で異なるシステム間を連携し、業務効率化や自動化を実現し、企業のDX促進を支援しています。



国内における企業間および部門間における重要なデータの受け渡しにおいて、Excel は依然として主要な手段です。しかし、Excel データを社内データソースへ登録する際には、コピー＆ペーストや、フォーマットの修正など手作業によるマニュアル作業が発生し、多大な時間と労力を費やす必要があります。こうした課題を解決するため、自動化による業務効率化と正確性の向上を実現すべく、Boomi は Excelとの連携コネクターを開発し、提供を開始いたしました。

◼︎ Boomiが提供するExcel コネクターの特長

- あらゆる場所からの読み込みに対応ローカルディスク、クラウドベースのフォルダー、ファイル共有ツールなど、あらゆる環境の Excel ファイルを読み込むことが可能です。- 複雑なシート構造に対応Excel のブック内に複数のテーブルが存在するような複雑なシートでも正確にデータを抽出できます。- JSON 形式への自動変換Excel データを JSON （JavaScript Object Notation）データとして取り込み、社内外のシステムで活用可能にします。- 広範な連携性読み取ったデータは、Boomi が提供する 280種類以上のコネクターを通じて、CRM、ERP、データベースなど多様なシステムへ連携できます。

Boomiは、Excelの連携コネクターの提供を通し、Excel データの読み込み・活用にかかる労力と時間を大幅に削減するとともに、手作業による入力ミスを防止し、正確なデータ処理を実現することで、お客様のデータ活用のスピードを高め、迅速な意思決定を支援して参ります。

＜参考情報＞

- 「Microsoft Excel コネクター」ヘルプドキュメント(https://help.boomi.com/docs/Atomsphere/Integration/Connectors/int-Excel_connector)

◼︎ Boomi関連情報

・Boomi Enterprise Platformについて(https://boomi.com/ja/platform/)

・2025年ガートナー(R)マジック・クアドラント(TM)のiPaaS 部門で11回連続リーダーに選出(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-ipaas/)

・2025年9月19日（金）「Boomi World Tour 東京 2025」を開催！参加申込受付中(https://boomi.com/ja/boomiworld/boomi-world-tour-tokyo/#register)

・Boomi CEO来日記念企画：著書「Digital Impact」日本語版プレゼント！(https://boomi.com/ja/content/digital-impact/)

◼︎ Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で25,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1－18－18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

公式SNS：LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan)｜Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/)｜YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LPまたはその関連会社の商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

※Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。