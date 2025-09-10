【銀座・和光】2025年新作ウオッチ グランドセイコー和光限定モデルを発売

株式会社 和光

株式会社 和光(本社：東京都中央区銀座・代表取締役社長：庭崎紀代子)は、腕時計の本質を高い次元で追求・実現し続ける腕時計「グランドセイコー」の和光限定モデルを、10月9日(木)より販売、本日9月10日(水)より予約を開始します。

グランドセイコー エレガンスコレクション 和光限定モデル◎10月9日（木）発売予定、9月10日（水）より予約受付 税込\1,100,000

商品詳細

商品名：グランドセイコー エレガンスコレクション 和光限定モデル

SBGJ291〈限定70本〉〈シリアルナンバー入り〉

自動巻メカニカルハイビート36000GMT、キャリバー9S86、ステンレススチールケース、

シースルーバック、日常生活用防水、革ベルト＜表：パールホワイトカラーのクロコダイル 裏：紺色のカーフ＞付き、ケース直径39.5mm

（本店1・2階 グランドセイコーフラッグシップブティック 銀座）

革ベルト付き

ダイヤモンドがもつ煌めきを表現した文字盤

文字盤は、繊細な放射線状の型打ちパターンが生み出す陰影とペールグレーの色調により、輝くダイヤモンドの美しさを表現し、光の角度によって表情が幾重にも変化します。GSロゴやGMT針のゴールド色も華やかさを添えています。

クラシックとモダンが美しく融合したケースデザイン

ベースモデルは、初代グランドセイコーの意匠を受け継いだ堂々とした雰囲気をもつデザインシリーズ。

上品なクラシックスタイルにとどまらず、ザラツ研磨をほどこした緩やかに流れるケースのかん足部や、多面カットをほどこした時分針やインデックスのシャープな造形と輝きが現代的なトーンを添えています。

和光限定の証

裏蓋はムーブメントを楽しめるシースルー仕様。ケースには獅子の紋章に加えて、「WAKO LIMITED COLLECTION」の表記とシリアルナンバーを記しています。

●和光ウェブマガジン WAKO INDEXでは今回のグランドセイコー和光限定モデルを紹介しています。

WAKO INDEXを読む URL https://www.wako.co.jp/f/wako_index/detail.html?id=index234

＜ご予約方法について＞

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/storesinfo/JP-129926

（遷移先ページ下部「トピックス」をご覧ください）

●お品に関するお問い合わせ

和光 本店1・2階 グランドセイコーフラッグシップブティック 銀座

〒104-8105 東京都中央区銀座4丁目5-11 03-3562-2111（代表）

