GarminのGPSサイクルコンピューター「Edge」シリーズ、最新モデル登場『Edge 850』『Edge 550』を9月25日（木）に発売

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社(以下、Garmin)は、GPSサイクルコンピューター「Edge」シリーズの最新モデル『Edge 850（エッジ 850）』『Edge 550（エッジ 550）』を、2025年9月25日（木）に発売します。

●サイクリストのハイパフォーマンストレーニングだけでなく安全走行もサポートするGPSサイクルコンピューター「Edge」シリーズ

『Edge 850』『Edge 550』

「Edge」シリーズは、ツールドフランスをはじめとするUCIプロツアーチームと共同開発したGPSサイクルコンピューターシリーズ。目的に応じて選べる多彩なラインアップを取り揃えています。その機能は、高精度なGPS、豊富なデータ項目、直射日光下でも視認性の高いディスプレイ、ロングバッテリーなどの基本性能に加え、パフォーマンス計測、ナビゲーション機能、スマート機能などの多彩な機能を搭載。パワー、精度、利便性はもちろん、ワークアウトプログラムや「ClimbPro」、コミュニケーション機能などを備え、世界のトップサイクリストーをはじめ、プロ・アマチュア問わず世界中から高い支持を得ています。

ディスプレイ、プロセッサー、GPSなどハードウェアが大きく進化し、操作性が抜群に向上したサイクルコンピューター！

『Edge 850』『Edge 550』の新機能

■ディスプレイが進化。サイズは2.7インチに拡大。フルカラーの液晶ディスプレイで、より高精細、色鮮やかな画面を実現

■新プロセッサー採用で処理速度、操作レスポンスがさらに向上

■GNSSマルチバンド対応のGPSは5Hzにも対応。1秒間に5回という高頻度での位置情報測位でより精緻な測位を実現 ※エンデューロまたはダウンヒルライドのみ

■トレーニング機能が進化。スマート補給アラート、ギア比分析などが追加、パワーガイド機能もアップデートされ、パフォーマンス向上をしっかりサポート

■GroupRide機能にデータ比較機能が搭載。仲間とデータ比較しながら走る楽しさを提案

■内蔵スピーカー、および電子決済Garmin Pay搭載でスマート機能もさらに便利に（Edge 850のみ）

【製品概要】

発売日：2025年9月25日（木）

ディスプレイサイズ：2.7インチ

ディスプレイタイプ：液晶ディスプレイ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/72_1_83453ebaea4fe78fd99769810f2ccd07.jpg?v=202509110756 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/72_2_d54f6b2a811f761823119e5e8821bb5d.jpg?v=202509110756 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/72_3_be98b149c116e2d80689f07e7751a7fd.jpg?v=202509110756 ]『Edge 850 セット』

『Edge 550』

【主な特徴】 ★新機能・アップデート

- ディスプレイを一新。より大きく、より見やすく、操作性＆処理速度も進化。見やすさ・使いやすさと機能性を両立したデザイン・ディスプレイサイズが2.7インチに拡大。ディスプレイタイプはフルカラーの液晶ディスプレイを採用し、より高精細で色鮮やかな画面を実現。★・新たなプロセッサー搭載により処理速度、操作レスポンスが向上。★内蔵メモリ容量も増量し、『Edge 850』は64GB、『Edge 550』は32GBになりました。・スタート/ストップ、ラップ、セレクト、バック、アップ、ダウンをそれぞれ専用ボタンで操作可能。・7つの独立ボタンにより、走行中でもブラインド操作に対応します。・『Edge 850』はボタンとタッチスクリーン、両方の操作に対応。タッチスクリーンはスクロール操作で重要な要約情報を表示し、欲しいデータをすばやく確認できます。・軽量コンパクト。凹凸が少なく走行を妨げないデザイン。- さらなる進化を遂げた高機能GPSとナビゲーション機能で、どんな場所でも精細・正確な情報を提供・位置情報測位は5HzのGNSSマルチバンドにも対応。★2周波数帯を受信可能（L1信号・L5信号）での測位を行うGNSSマルチバンドに対応するGPSは5Hzにも対応し、1秒間に5回という高精度での位置情報測位でより精緻な測位を実現。高層ビル群や山間部など走行シーンでも高精度な測位を提供します。※エンデューロまたはダウンヒルライドのみ・全国主要自転車道を備えた昭文社日本詳細道路地図を搭載。・目的地に応じたルート案内はもちろん、作成したコース毎の完走・達成度確認もできる。・ナビゲーション中、ルートを外れた際のリルート機能にも対応。・『Edge 850』ではデバイス上でのコース作成も可能に。★・見やすく色鮮やかな画面を活かし、カラフルなレーダー表示によるリアルタイムの天気情報を表示。★- Garminが誇る信頼のロングバッテリー5HzのGNSSマルチバンドを採用しながらも充実のバッテリー性能を実現。マルチバンドGNSSモードで約12時間。バッテリー節約モードで約36時間の稼働が可能です。- 充実の上級トレーニングメニューを搭載・ギア比分析 ★ライド後に各ギアの使用時間を確認できる機能です。・パワーガイドに高度やスタミナデータ分析を追加 ★ライドコースの距離、標高、地形、位置、パワーカーブ、FTPなどの項目で分析し、パワーターゲットを割り振るガイダンスを表示し、自身の力に応じたライド計画を提示する機能に、コースの高度や自身のスタミナデータを加味したデータ分析性能が追加。広範囲なデータから分析することで精度がアップし、状況に合わせた実力発揮をサポートします。・スマート補給アラート★水分・炭水化物など、ライド中に補給するものやタイミングを表示。猛暑の夏場や山間の寒冷など、予期せぬ環境変化での体力低下などを事前に把握することで、効率的、かつ安全なトレーニングをサポートします。・ClimbProはすべてのライドで表示可能。クライム中の勾配変化や残り平均斜度をグラフと数字で表示し、ヒルクライムのペース配分をアシストするClimbPro機能。計測されたライド履歴を分割されたデータで確認でき、改善点が見つかりやすく、強みの把握や弱点の克服など、「勝つ」ための戦略も立てやすいのが特徴です。また、デバイス上でマッピングされていれば、自動的に上り坂を計測し、表示可能※。レジャーライド時、上り坂での状態把握にも役立ちます。※専用アプリ「Garmin Connect」上でも表示可能・サイクリング能力走行中のデータ（FTP、パワーカーブ、VO2 Maxなど）から、走行タイプを定義。能力と相対的な強さを指標化することで、パフォーマンス理解に役立ちます。また、ライダーのフィットネスの弱点なども提示。これにより、改善点を明確化し、日々のトレーニングの改善をサポートします。タイプ例：エンデュアランススペシャリスト/クライマー/スプリンター/チャレンジャー/エンデュアランスクライマー/パンチャー/フラットスペシャリスト/ロードスプリンター/オールラウンダー・リアルタイムスタミナ走行時のライダーのエネルギー使用量を、VO2 Max、トレーニング履歴、乳酸閾値、回復状態などから分析し見える化。自身のライドを調整管理できるだけでなく、故障や途中棄権の予測にも役立ちます。・おすすめワークアウトその日の予定ワークアウトを優先度順に提示するだけでなく、見逃した主要なワークアウトを完了できるように促すシステム。パワーカーブワークアウトターゲット、デュアルワークアウトターゲットなども表示でき、より複雑なセッションでのワークアウトステップの優先順位および次の目標設定が可能です。- 内蔵スピーカー搭載 ※『Edge 850』のみ ★スピーカーが搭載され、音声案内によるナビゲーションを提供するだけでなく、自転車ベル機能も備えました。- レジャーライド、グループライドも楽しく機能的にサポート・ロードサイド情報のナビゲーション人気のあるロード（道路）やトレイルなど重要な情報を見やすく表示。サイクルショップやコンビニエンスストア、パーキングなどのスポットをポップアップインターフェイスにより、素早く検索できます。・LiveTrack・Group Trackにデータ比較機能が追加 ★あらかじめ設定した家族や仲間にリアルタイムで自分の位置情報を知らせることができる「LiveTrack」。新GroupRide機能にはデータ比較機能が追加搭載。仲間同士で競い合う、ペースをあわせて仲間全員が無理せず完走するなど、みんなで楽しくライドできるサポート機能です。「Garmin Connect」を使用すると、テキストメッセージなどを介してLiveTrackリンクを共有でき、グループでの“つながる”ライドが楽しめます。- 事故検出／救助要請デバイスが衝撃を検知すると、登録された緊急連絡先にアラートを送信。手動での援助要請の送信も可能。※Bluetooth(R)対応スマートフォンとの接続が必要。- 電子決済機能搭載 ※『Edge 850』のみ ★Garminオリジナル電子決済「Garmin Pay」搭載。- 専用アプリストア「Connect IQ」「Connect IQ」を利用することで、データフィールドの追加や、お好みのアプリ、ウィジェットの入手が可能です。

左から、ナビゲーション、ギア比、パワーガイド、スマート補給アラート、GroupRide機能

＜製品仕様＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/72_4_d1e8e70f9736148393ececcb088a3a88.jpg?v=202509110756 ]

製品詳細は、以下のURLからご覧ください。

Edge 850 :https://www.garmin.co.jp/products/intosports/edge-850Edge 550 :https://www.garmin.co.jp/products/intosports/edge-550

【Garminについて】

Garmin(ガーミン)はアメリカ合衆国で創業されたGPS機器メーカーです。ゲイリー・バレル(Gary Burrell)と高民環(Min H. Kao)によって1989年に設立されました。Garminという社名は創業者2人の名前の一部、GaryとMinに由来します。Garminは創業当時から変わらず、ライフスタイルを豊かにするナビゲーションおよび通信デバイスを作ることを目標としてきました。無線技術をはじめ、自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアなど多岐な分野にわたって革新的な製品を展開しており、これまでに数億台のGPS 受信機を製造・販売しています。創業以来一貫して黒字経営を行っており、米国株式インデックスS＆P500の銘柄にも採用されています。

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

※本リリースに掲載されている価格、発売時期、仕様は予告なく変更となる場合がございます。

