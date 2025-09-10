TV初放送！傑作サスペンス『暗戦』シリーズ【ニュー2Kリマスター版】4か月連続　香港シネマ大全：ジョニー・トー監督

ＡＸＮ株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、4か月連続の特集企画【香港シネマ大全】の第2弾として、スタイリッシュな映像美と緊張感あふれる演出で香港ノワールを牽引する名匠ジョニー・トー監督を特集！アンディ・ラウが香港電影金像奨主演男優賞を受賞した『暗戦 デッドエンド』とその続編『デッドエンド 暗戦リターンズ』のニュー2Kリマスター版を国内TV初放送。さらに、近未来の香港を舞台にしたSFカンフーアクション『ワンダーガールズ 東方三侠』など全4作品を9月18日(木)～19日(金)に放送いたします。

4か月連続 香港シネマ大全：ジョニー・トー監督

毎回好評の「香港シネマ大全」。今年も4か月連続で香港映画の魅力を余すところなく特集！

9月は香港ノワールの旗手から、さらに香港を代表するアクション映画の巨匠の地位を築いているジョニー・トー監督を特集。カンヌ国際映画祭に初出品された「エレクション」と続編「エレクション 死の報復」（06）で香港ノワールの旗手として国際的な知名度を獲得。2011年には同映画祭コンペティション部門の審査員も務めたジョニー・トー監督の熱いアクションを満喫できるシリーズ2作をお届けします。

完全犯罪を企む知能犯がゲームを仕掛ける！名優アンディ・ラウが“男の美学”を魅せる傑作サスペンス『暗戦 デッドエンド』、とその続編で知能犯と対決した交渉人ホー警部を主人公に描く『デッドエンド 暗戦リターンズ』の2作を国内TV初放送！アニタ・ムイ、ミシェル・キング、マギー・チャン、90年代香港映画界を代表する三大女優が夢の競演をした伝奇アクションシリーズ『ワンダーガールズ 東方侠』の2作品と合わせて9月18日(木)～19日(金)に特集放送！

《放送作品情報》

●『暗戦 デッドエンド【ニュー2Kリマスター版】』

★国内TV初放送、見逃し配信あり

放送日：9月19日(金)15：30～ほか

完全犯罪を企む知能犯がゲームを仕掛ける！

名優アンディ・ラウが“男の美学”を魅せる傑作サスペンス

＜監督・製作＞ジョニー・トー

＜出演＞アンディ・ラウ、ラウ・チンワン、レイ・チーホン、ヨーヨー・モンほか

＜あらすじ＞末期ガンで余命４週間と宣告されたチャンは、ある目的のため完全犯罪を計画する。大手金融コンサルタント会社に押し入り、人質をとってビルの屋上に籠城。さらに香港警察の刑事ホーを交渉相手に指名し、「72時間以内に逮捕しろ」とゲームを挑む。チャンは厳重警備の現場から鮮やかなトリックで逃走し、警察を翻弄する。やがてホーは犯行の裏に何か特別な意図が隠されていると察知し、その目的が復讐にあることを知る。

●『デッドエンド 暗戦リターンズ【ニュー2Kリマスター版】』

★国内TV初放送、見逃し配信あり

放送日：9月19日(金)17：15～ほか

凄腕の交渉人が新たな知能犯とのゲームに挑む！

プロフェッショナル同士の熾烈な追跡戦を描くサスペンス続編

＜監督＞ジョニー・トー、ロー・ウィンチョン

＜出演＞ラウ・チンワン、イーキン・チェン、ケリー・リン、ラム・シューほか

＜あらすじ＞謎の男ケンがビルの屋上でたたずんでいたところ、凄腕の交渉人である香港警察のホー警部が現れる。するとケンは屋上から飛び降り、姿を消してしまう。一方、企業合併を控える保険会社の動きを追うため盗聴していたホーは、その会社の持つ美術品を盗んだ犯人による大金要求を知る。脅迫電話の声がケンだと気づいたホーは捜査を続けるが、行動をすべて読まれた挙げ句に大金を奪われる。ケンは香港の街を逃げ回ってホーを翻弄する。

●『ワンダーガールズ 東方三侠 4Kリマスター版』

★見逃し配信あり

放送日：9月18日(木)14：45～ほか

[PG12相当]香港映画を代表する三大女優がトリオを結成！

痛快なカンフー技を交えて描く伝奇アクション

＜監督・製作＞チン・シウトン、ジョニー・トー

＜出演＞アニタ・ムイ、ミシェル・ヨー、マギー・チャン、アンソニー・ウォンほか

＜あらすじ＞近未来の香港で赤ん坊を誘拐する事件が次々と発生。それは清王朝の復活を狙って新たな皇帝を育てようと企む、魔王率いる邪教集団の仕業だった。事件を担当するロー刑事の妻トントンは、仮面姿のヒーロー“ワンダーガール”として密かに事件を追う。そんな中、息子を誘拐された警察本部長が賞金稼ぎのチャットに独自で捜索を依頼。ワンダーガールとチャットが共闘して魔王の陰謀を阻止しようとするが、魔王の手下サンに妨害される。

●『ワンダーガールズ 東方三侠２ 4Kリマスター版』

★見逃し配信あり

放送日：9月18日(木)16：30～ほか

香港映画界を代表する三大女優が再び集結！

荒廃した近未来での華麗な戦いを魅せるアクション第２弾

＜監督・製作＞チン・シウトン、ジョニー・トー

＜出演＞アニタ・ムイ、ミシェル・ヨー、マギー・チャン、アンソニー・ウォン、金城武ほか

＜あらすじ＞トントン、サン、チャットの３人が魔王の陰謀を阻止してから数年後。核爆発によって世界が荒廃し、すべての水源が汚染されたため各地で清浄な水の奪い合いが起きていた。そんな中、浄水装置を発明したキムは浄水会社を設立して将軍と手を組み、水の独占による世界征服を企む。一方、トントンは出産を機にヒーローを引退し、サンとチャットもそれぞれ別の道を歩んでいたが、邪悪な陰謀に立ち向かうため再び手を組む。

『暗戦 デッドエンド【ニュー2Kリマスター版】』(C) 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved. 『デッドエンド 暗戦リターンズ【ニュー2Kリマスター版】』(C) 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved. 『ワンダーガールズ 東方三侠 4Kリマスター版』(C) 1993 eSun High-Tech Limited. All Rights Reserved. 『ワンダーガールズ 東方三侠２ 4Kリマスター版』(C) 1993 East Asia Films Distribution Limited and eSun.com Limited All Rights Reserved.

