TVアニメ『カッコウの許嫁』から、メイド服姿の天野エリカを1/7スケールでフィギュア化

株式会社プライム１スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」。その新製品としてTVアニメ『カッコウの許嫁』から、「天野エリカ」をリリースいたしました。予約受付は9月10日正午より開始、商品の発売は2026年10月を予定しています。



https://www.prime1studio.co.jp/pwcc-01s.html



TVアニメ『カッコウの許嫁』から、天野エリカがメイド服姿で登場





お嬢様として育ったヒロインのひとりを、PRISMA WINGオリジナルデザインの衣装でフィギュア化しました。





軽やかなツインテール、躍動感あふれるポージング、とってもスウィートな特製ベース。元気で明るく、時に純粋過ぎる美少女メイド、ぜひあなたの部屋に同居させてあげてくださいね。



作中のイメージを映した、輝くような表情。



鮮やかな色をたたえる瞳、透き通るようなスキントーン。輝くような一瞬を捉えた表情は、アニメのイメージ通り。





美しいグラデーションのツインテールも軽やかです。


シックな黒×甘いピンク。ちょっと大人なメイド服



PRISMA WINGがデザインしたメイド服は、ちょっと大人な甘辛カラー。





ホワイトブリム、リボン、フリルなど、一つひとつの色とカタチを丁寧に作り込みました。



甘いひとときにそえる、マカロン＆クリーム



エリカの足元を飾るのは、お菓子を盛りつけた特製ベースです。さっくり焼いたマカロンとふんわり滑らかなクリーム。彼女が運ぶコーヒーと一緒にどうぞ。



プライム１スタジオ公式オンラインストア購入特典として、ポストカードをプレゼント！



https://www.prime1studio.co.jp/pwcc-01s.html



[ご注意]
・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。



製品情報





PRISMA WING


カッコウの許嫁 天野エリカ ボーナス版


1/7 スケール 完成品フィギュア


※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、


プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。
商品価格　　：\30,690（税込）


発売時期　　：2026年10月
シリーズ名　：カッコウの許嫁
ブランド名　：PRISMA WING
サイズ　　　：全高約24cm　1/7スケール


素材　　　　：PVC・ABS等
製品仕様・付属品：
・特製ベース


・ボーナス特典：ポストカード


原型制作　　：吉野和彦


彩色　　　　：プライム１スタジオ
権利表記　　：


(C)吉河美希・講談社／カッコウの許嫁製作委員会





株式会社プライム１スタジオ




株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/