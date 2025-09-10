TVアニメ『カッコウの許嫁』から、メイド服姿の天野エリカを1/7スケールでフィギュア化

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」。その新製品としてTVアニメ『カッコウの許嫁』から、「天野エリカ」をリリースいたしました。予約受付は9月10日正午より開始、商品の発売は2026年10月を予定しています。

◆製品ページ◆

https://www.prime1studio.co.jp/pwcc-01s.html

TVアニメ『カッコウの許嫁』から、天野エリカがメイド服姿で登場

お嬢様として育ったヒロインのひとりを、PRISMA WINGオリジナルデザインの衣装でフィギュア化しました。

軽やかなツインテール、躍動感あふれるポージング、とってもスウィートな特製ベース。元気で明るく、時に純粋過ぎる美少女メイド、ぜひあなたの部屋に同居させてあげてくださいね。

作中のイメージを映した、輝くような表情。

鮮やかな色をたたえる瞳、透き通るようなスキントーン。輝くような一瞬を捉えた表情は、アニメのイメージ通り。

美しいグラデーションのツインテールも軽やかです。

シックな黒×甘いピンク。ちょっと大人なメイド服

PRISMA WINGがデザインしたメイド服は、ちょっと大人な甘辛カラー。

ホワイトブリム、リボン、フリルなど、一つひとつの色とカタチを丁寧に作り込みました。

甘いひとときにそえる、マカロン＆クリーム

エリカの足元を飾るのは、お菓子を盛りつけた特製ベースです。さっくり焼いたマカロンとふんわり滑らかなクリーム。彼女が運ぶコーヒーと一緒にどうぞ。

プライム１スタジオ公式オンラインストア購入特典として、ポストカードをプレゼント！

[ご注意]

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品情報

PRISMA WING

カッコウの許嫁 天野エリカ ボーナス版

1/7 スケール 完成品フィギュア

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、

プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\30,690（税込）

発売時期 ：2026年10月

シリーズ名 ：カッコウの許嫁

ブランド名 ：PRISMA WING

サイズ ：全高約24cm 1/7スケール

素材 ：PVC・ABS等

製品仕様・付属品：

・特製ベース

・ボーナス特典：ポストカード

原型制作 ：吉野和彦

彩色 ：プライム１スタジオ

権利表記 ：

(C)吉河美希・講談社／カッコウの許嫁製作委員会

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/