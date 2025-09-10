アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】のグッズの予約販売を下記サイトにて9月10日（水）から開始いたしました。
アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】より
アクリルキーホルダー・缶バッジなどのアイテムがオリジナル描き起こし「ちぽっけシリーズ」で登場！
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約期間：2025年9月10日（水）12:00～2025年10月1日（水）23:59まで
■出荷予定日：2025年12月上旬予定
～～商品ラインナップご紹介～～
(C) HYPERGRYPH
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル 8階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売