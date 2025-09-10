アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社




キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】のグッズの予約販売を下記サイトにて9月10日（水）から開始いたしました。




アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】より


アクリルキーホルダー・缶バッジなどのアイテムがオリジナル描き起こし「ちぽっけシリーズ」で登場！




■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約期間：2025年9月10日（水）12:00～2025年10月1日（水）23:59まで


■出荷予定日：2025年12月上旬予定






～～商品ラインナップご紹介～～






(C) HYPERGRYPH




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！






＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


中津明大ビル 8階


大阪営業所　MD事業部



＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売