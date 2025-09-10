世界中の人々をアーティストへと導く、新時代のインキュベーション組織体 & マルチバース・ユニット「C.H.E.T.」が、遂に始動!!

株式会社CHET Group


「C.H.E.T.」は本日、公式ウェブサイトをローンチいたしました。


https://arts.chet.com(https://arts.chet.com)



Artist Organization 「C.H.E.T.」（チェット）は、


潜在的アーティストの「表現したい」という思いを起点に創造を始められる場を提供し、クリエイティブ・フォーマットを展開してく、インキュベーション組織およびマルチバース・ユニットです。



世界観ティザー
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PN5xQ8Sjr1M ]


PURPOSE


創造力を発揮するだけで生きていける。そんな世界を作り出したい。


「C.H.E.T.」が目指す世界は、


全ての人がアーティストとして、創造力を具現化することができ、


そのIPの「市場価値」を見つけられることです。



アーティストとは、突出した音楽や絵画の才能に限ぎらず、


全ての人が有する「創造力」を具現化し、


「価値」がつくことで誕生するものであると考えています。



「C.H.E.T.」は「教育・人種・言葉・環境・経済力・機会・夢・価値」の


バックグラウンドをフラットにし、全ての人に平等な機会をもたらします。


ICON 「Mirror」


C.H.E.T.の先導者 & クリエイティビティを具現化する象徴的存在。



ミラーはすべての人が持つ才能を信じ、


その可能性を引き出すために存在している。


Founder 「YK」


C.H.E.T.創設者 & フロントマン



ストリートカルチャーをベースに


ノイズとアンビエントという異なる世界観を融合し


新たな創作物を生み出す奇才。



音楽・ART・映像・デザイン、小説、TOY、キャラクターなどを


創作するマルチクリエイティブプロデューサー。



お知らせ


今回公開したウェブサイトでは、音楽、映像、アート、小説、オリジナルBrandをはじめ、C.H.E.T.がプロデュースやキュレーションを行うプロジェクト情報を紹介しています。今後もジャンルを越えてつながるアーティストたちの表現の場として、関連コンテンツやコラボレーションに関する情報を随時更新していく予定です。



ぜひこの機会に、C.H.E.T.の公式ウェブサイトをチェックしてプロジェクトにぜひご参加ください。


■Wanted


CHET Creator


一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。


様々なアーティストコラボレーションをご提供します！



募集クリエイター


・楽曲クリエイター


・イラストレーター


・映像クリエイター


・シンガー


・ボカロP


・YouTubeクリエイター


・TikTokクリエイター


・インフルエンサー



＜会社概要＞


会社名：株式会社CHET Group


代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔


所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル


設立：2020年5月


URL：https://chet.com


事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援



＜本資料に関するお問合せ先＞


株式会社CHET Group 広報担当


MAIL：pr@chet.co.jp