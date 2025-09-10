いつもの味がグレードアップ！作家・料理家の樋口直哉『もっとおいしく作れたら』がAudibleで登場 - 9月10日より配信開始

株式会社マガジンハウス

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、樋口直哉著『もっとおいしく作れたら』のオーディオブック版を、Amazonのオーディオブック配信サービス「Audible」にて、2025年9月10日より配信開始いたします。スープ・サラダ・肉料理・パスタ・デザートまで全37品、おいしく作れる秘密が満載の作品です。

本書について

プレビューの再生（Audible） :https://www.audible.co.jp/webplayer?asin=B0FG6ZZNMH&contentDeliveryType=Unknown&isSample=true&ref_=a_pd_jpp_cloudplayer_B0FG6ZZNMH&overrideLph=false&initialCPLaunch=true

塩加減ひとつ切り方しだいでいつもの味がグレードアップ！

スープ・サラダ・肉料理・パスタ・デザートまで全37品「おいしさ」の秘密を公開

・カブの丸焼き 皮をつけたまま調理するとジューシーに仕上がる

・アスパラガス 卵のソース 茹でる湯の塩分は2%に

・春野菜のスープ 野菜を小さく切ると複雑な風味が生まれる

・世界一シンプルなグリーンサラダ 葉野菜は包丁で切る

・薬味たくさんの豚しゃぶ 適温は80℃。加熱しすぎるとパサパサに

・トマトの冷製パスタ トマトをおろし金ですりおろす

・デザート 季節の果物にハーブやリキュールなど「香り」を足す ……etc.

作品ページ（Audible） :https://www.audible.co.jp/pd/B0FG6ZZNMH

著者プロフィール

樋口直哉（ひぐち なおや）

作家・料理家。1981年東京生まれ。服部栄養専門学校卒業。2005年、『さよならアメリカ』(講談社)で第48回群像新人文学賞を受賞し、作家デビュー。同作は第133回芥川龍之介賞の候補にもなった。主な著作として小説『大人ドロップ』(2014年映画化)『スープの国のお姫様』(ともに小学館)や、『新しい料理の教科書』(小社)、『読むだけで料理がうまくなる本 定番おかずの最適解、ここにあり！』(オレンジページ)など。

■配信情報

配信日 ：2025年9月10日

言語 ：日本語

形式 ：完全版 オーディオブック

再生時間 ：3時間10分

価格 ：1,300円

配信ＵＲＬ：https://www.audible.co.jp/pd/B0FG6ZZNMH

■書誌情報

書名 ：もっとおいしく作れたら（マガジンハウス新書）

著者 ：樋口直哉

発売日 ：2022年3月31日

定価 ：1,100円（税込）

仕様 ：新書・184ページ

ＩＳＢＮ：978-4-8387-7504-0

発行 ：株式会社マガジンハウス

URL ：https://magazineworld.jp/books/paper/7504/