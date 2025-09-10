いつもの味がグレードアップ！作家・料理家の樋口直哉『もっとおいしく作れたら』がAudibleで登場 - 9月10日より配信開始

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、樋口直哉著『もっとおいしく作れたら』のオーディオブック版を、Amazonのオーディオブック配信サービス「Audible」にて、2025年9月10日より配信開始いたします。スープ・サラダ・肉料理・パスタ・デザートまで全37品、おいしく作れる秘密が満載の作品です。




本書について


塩加減ひとつ切り方しだいでいつもの味がグレードアップ！


スープ・サラダ・肉料理・パスタ・デザートまで全37品「おいしさ」の秘密を公開


・カブの丸焼き 皮をつけたまま調理するとジューシーに仕上がる


・アスパラガス 卵のソース 茹でる湯の塩分は2%に


・春野菜のスープ 野菜を小さく切ると複雑な風味が生まれる


・世界一シンプルなグリーンサラダ 葉野菜は包丁で切る


・薬味たくさんの豚しゃぶ 適温は80℃。加熱しすぎるとパサパサに


・トマトの冷製パスタ トマトをおろし金ですりおろす


・デザート 季節の果物にハーブやリキュールなど「香り」を足す ……etc.




https://www.audible.co.jp/pd/B0FG6ZZNMH


著者プロフィール


樋口直哉（ひぐち なおや）


作家・料理家。1981年東京生まれ。服部栄養専門学校卒業。2005年、『さよならアメリカ』(講談社)で第48回群像新人文学賞を受賞し、作家デビュー。同作は第133回芥川龍之介賞の候補にもなった。主な著作として小説『大人ドロップ』(2014年映画化)『スープの国のお姫様』(ともに小学館)や、『新しい料理の教科書』(小社)、『読むだけで料理がうまくなる本 定番おかずの最適解、ここにあり！』(オレンジページ)など。



■配信情報


配信日　　：2025年9月10日


言語　　　：日本語


形式　　　：完全版 オーディオブック


再生時間　：3時間10分


価格　　　：1,300円


配信ＵＲＬ：https://www.audible.co.jp/pd/B0FG6ZZNMH



■書誌情報


書名　　：もっとおいしく作れたら（マガジンハウス新書）


著者　　：樋口直哉


発売日　：2022年3月31日


定価　　：1,100円（税込）


仕様　　：新書・184ページ


ＩＳＢＮ：978-4-8387-7504-0


発行　　：株式会社マガジンハウス


URL　　：https://magazineworld.jp/books/paper/7504/