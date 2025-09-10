いつもの味がグレードアップ！作家・料理家の樋口直哉『もっとおいしく作れたら』がAudibleで登場 - 9月10日より配信開始
株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、樋口直哉著『もっとおいしく作れたら』のオーディオブック版を、Amazonのオーディオブック配信サービス「Audible」にて、2025年9月10日より配信開始いたします。スープ・サラダ・肉料理・パスタ・デザートまで全37品、おいしく作れる秘密が満載の作品です。
プレビューの再生（Audible） :
https://www.audible.co.jp/webplayer?asin=B0FG6ZZNMH&contentDeliveryType=Unknown&isSample=true&ref_=a_pd_jpp_cloudplayer_B0FG6ZZNMH&overrideLph=false&initialCPLaunch=true
本書について
塩加減ひとつ切り方しだいでいつもの味がグレードアップ！
スープ・サラダ・肉料理・パスタ・デザートまで全37品「おいしさ」の秘密を公開
・カブの丸焼き 皮をつけたまま調理するとジューシーに仕上がる
・アスパラガス 卵のソース 茹でる湯の塩分は2%に
・春野菜のスープ 野菜を小さく切ると複雑な風味が生まれる
・世界一シンプルなグリーンサラダ 葉野菜は包丁で切る
・薬味たくさんの豚しゃぶ 適温は80℃。加熱しすぎるとパサパサに
・トマトの冷製パスタ トマトをおろし金ですりおろす
・デザート 季節の果物にハーブやリキュールなど「香り」を足す ……etc.
作品ページ（Audible） :
https://www.audible.co.jp/pd/B0FG6ZZNMH
著者プロフィール
樋口直哉（ひぐち なおや）
作家・料理家。1981年東京生まれ。服部栄養専門学校卒業。2005年、『さよならアメリカ』(講談社)で第48回群像新人文学賞を受賞し、作家デビュー。同作は第133回芥川龍之介賞の候補にもなった。主な著作として小説『大人ドロップ』(2014年映画化)『スープの国のお姫様』(ともに小学館)や、『新しい料理の教科書』(小社)、『読むだけで料理がうまくなる本 定番おかずの最適解、ここにあり！』(オレンジページ)など。
■配信情報
配信日 ：2025年9月10日
言語 ：日本語
形式 ：完全版 オーディオブック
再生時間 ：3時間10分
価格 ：1,300円
配信ＵＲＬ：https://www.audible.co.jp/pd/B0FG6ZZNMH
■書誌情報
書名 ：もっとおいしく作れたら（マガジンハウス新書）
著者 ：樋口直哉
発売日 ：2022年3月31日
定価 ：1,100円（税込）
仕様 ：新書・184ページ
ＩＳＢＮ：978-4-8387-7504-0
発行 ：株式会社マガジンハウス
URL ：https://magazineworld.jp/books/paper/7504/