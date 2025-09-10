コンテンツシード(THEキャラSHOP)が中国IAGF2025出展決定！
株式会社コンテンツシード
株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年10月1日(水)～10月2日(木)の期間中、中国・杭州で開催されるアニメグッズの展示・販売イベント『IAGF国际动漫周边展』に出展いたします。
【イベント情報】
イベント名：『IAGF 国际动漫周边展(International Anime Goods Festival)』
開催日程：2025年10月1日(水)～10月2日(木)
開催時間：09:00～17:00（16:30入場締切）
開催場所：中国杭州国際博覧センター1階A館・B館
出展ブース番号：A-12
【イベント公式URL】 http://www.fanfaniagf.com/
【イベント公式X】 INTERNATIONAL ANMIE GOODS FESTIVAL(@IAGF122902)
https://x.com/IAGF122902
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売