コンテンツシード(THEキャラSHOP)が中国IAGF2025出展決定！

写真拡大

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年10月1日(水)～10月2日(木)の期間中、中国・杭州で開催されるアニメグッズの展示・販売イベント『IAGF国际动漫周边展』に出展いたします。




【イベント情報】


イベント名：『IAGF 国际动漫周边展(International Anime Goods Festival)』


開催日程：2025年10月1日(水)～10月2日(木)


開催時間：09:00～17:00（16:30入場締切）


開催場所：中国杭州国際博覧センター1階A館・B館


出展ブース番号：A-12



【イベント公式URL】 http://www.fanfaniagf.com/


【イベント公式X】 INTERNATIONAL ANMIE GOODS FESTIVAL(@IAGF122902)


https://x.com/IAGF122902



【会社概要】


会社名：株式会社コンテンツシード


所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F


代表者：代表取締役　大塚 則和


設立：平成24年8月1日


URL：https://contents-seed.co.jp/


事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売