ゲーム企業の誘致に向け、東京ゲームショウ2025に初出展！

新潟市

新潟市は、若者を中心に高い人気を誇るゲーム産業の集積を目指し、クリエイターが活躍できる雇用の場を創出するため、世界有数の規模を誇るゲームイベント「東京ゲームショウ2025」に初出展します。

本市のブースでは、すでに進出済みのゲーム企業OGIXと連携し、新潟での事業展開の魅力やリアルな声を紹介します。このほか、東京から最短89分という抜群のアクセスに加え、ゲーム・CG・イラスト・デザインなどを学ぶ多くの学生が在籍している強みを最大限に活かし、新たなゲーム関連企業の誘致につなげていきます。

１ イベント概要

１.名称：東京ゲームショウ2025

２.会場：幕張メッセ1～11ホール ＋ 国際会議場 ＋ イベントホール

３.会期：9月25日（木）～28日（日）

・ビジネスデイ

9月25日（木）10：00～17：00

9月26日（金）10：00～17：00

・一般公開日

9月27日（土）9：30～17：00

9月28日（日）9：30～16：30

４.主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

５.共催：株式会社日経BP、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

６.後援：経済産業省

７.公式サイト：https://tgs.cesa.or.jp/jp

２ 新潟市の出展

１.出展場所：Hall10 E08

２.出展期間：ビジネスデイ・一般公開日の計4日間、全日出展します！

３.出展内容：企業誘致に向けて、以下の魅力をPRします！

・ゲーム会社向け企業誘致補助制度(https://www.city.niigata.lg.jp/business/kigyo/shienseido_ritchi/supportjouhou.html)（全国トップクラス）

・新潟進出のメリット（進出済ゲーム企業OGIX(https://ogix.co.jp/company)のリアルな声など）

・ゲーム関連の取組み（にいがた２ｋｍ(https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/jigyoproject/niigata2km/niigata2km.html)でのデジタルツインなど）

・OGIXが県内の行政や大学などと制作したゲーム展示（新潟進出後に制作）

・豊富な若手人材の輩出（新潟コンピュータ専門学校(https://www.ncc-net.ac.jp/)もHall１N03に出展）

４.ノベルティ：新潟の魅力をPRするため、以下をご用意しています！

・新潟市オリジナルステッカー

・花野古町＆笹団五郎の限定グッズ（新潟コンピュータ専門学校の学生制作など）

・新潟市の魅力を紹介するパンフレット(https://www.city.niigata.lg.jp/business/kigyo/ritchi/guide.html)

・NFCタグ入りカード

５.メッセージ：地方進出にご興味がある方は、是非、ブースにお立ち寄りください！