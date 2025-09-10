＜セイコー アストロン＞Nexterシリーズより躍動感あふれる特別なカラーリングで近未来を表現した限定モデルが登場

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役社長：内藤 昭男、本社：東京都中央区）は、＜セイコー アストロン＞ Nexterシリーズより、近未来のようなカラーリングとダイヤルパターンを採用した数量限定モデル3種を発売いたします。キャリバー5X83を搭載した2モデル（上の写真）は10月10日（金）発売予定で、キャリバー3X62を搭載したモデルは、11月8日（土）発売予定です。希望小売価格は275,000円（税込）～352,000 円（税込）です。

≪商品特徴≫

駆け抜ける光の躍動感を鮮やかな差し色で表現

セイコー アストロンは2012年に誕生した世界初のGPSソーラーウオッチに端を発し、セイコーの先進性を象徴するブランドです。セイコー アストロンの名は、宇宙や天体を意味する“Astro-（アストロ）”に由来しています。なかでもGPSソーラーモデルはGPS衛星からの電波を受信して正確な時刻を表示しており、名実ともに宇宙とのつながりを持つ先進性を体現しています。

キャリバー5X83を搭載したGPSソーラーモデル2種は、限定モデルならではのカラーリングとダイヤルパターンでセイコー アストロンの先進性を表現しました。光の粒子を指す「光子（Photon）」をコンセプトとして、さまざまな色彩を持つ光子のエネルギーを、独自のカラーリングで表現しました。

SBXC183（左）は、シルバーケースにブラックセラミックスを組み合わせ、随所にネオンオレンジカラーのアクセントを加えた、スポーティなデザインが特徴です。

SBXC185（右）は、ブラックコーティングを施したチタンケースにホワイトセラミックスを合わせることで、異素材の融合を際立たせたデザインです。ブラックダイヤルに配されたライトグリーンのアクセントが、鮮やかなコントラストを生み出しています。

両モデルのダイヤルには、光速で駆け抜ける光をなぞらえた、線が断続的に繋がる「ホリゾンタルパターン（横縞）」の新規型打ちを採用しました。さらに、二層構造のベゼルは、セラミックスのパーツと多角形状の飾り縁を組み合わせた、限定モデルだけの特別仕様です。

≪商品特徴≫

宇宙船内のような近未来的なデザインの限定モデル

キャリバー3X62を搭載したモデルは、近未来的な宇宙船の内部空間に着想を得て、セイコー アストロンの先進性を特別なデザインで表現しました。ケース・ブレスレット・ダイヤルをシルバーカラーのワントーンで統一し、メタリックな宇宙船内の雰囲気を演出しています。ダイヤルは3方向に伸びる縞模様の新規型打ちを採用しました。上下左右を持たずに広がる無重力空間からインスピレーションを得ています。

そして、異なる金属を組み合わせた二層構造のベゼルも特徴です。下層部の金属が上層部の６か所の切り欠きから見える、先進的なデザインで、上層部の切り欠きは12か所のインデックスに対応するようにデザインされており、時刻の視認性を高める造形になっています。

＜セイコー アストロン＞は、1969年にセイコーが世界に先駆けて発売した、クオーツウオッチ＜クオーツ アストロン＞から名を受け継いだ、セイコーの先進性を象徴するブランドです。ストーリー性のある洗練されたスタイリングと、進化を止めない唯一無二の機能性を共存させたビジネスウオッチとして、高い時間精度で世界中の人々のライフスタイルをサポートします。2012年9月に誕生した世界初のGPSソーラーモデルに加え、ソーラー電波モデルもラインアップに加わり、幅広いバリエーションを展開しています。

Nexterシリーズは、「Solidity & Harmonic」をコンセプトに、強い意志と調和の精神を合わせ持つ「次世代のリーダー」に寄り添うパートナーとして、先進テクノロジーと洗練されたデザインでリーダーを支えます。

≪商品仕様≫

＜セイコー アストロン＞ Nexter 2025 限定モデル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/657_1_f8d4c4210c9eb1293a9b564664862d7d.jpg?v=202509110727 ]

Comfotex Ti（※4）

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/astron/sbxc183

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/astron/sbxc185

＜セイコー アストロン＞ Nexter 2025 限定モデル

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/657_2_8b1ff514d13fb1790b604ffaef2a3e04.jpg?v=202509110727 ]

Comfotex Ti

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/astron/sbxd037

【ムーブメント仕様】

SBXC183, SBXC185

GPSソーラームーブメント キャリバー 5X83

時間精度：平均月差±15 秒

（受信できない状態で、気温5℃～35℃において腕に着けた場合）

デュアルタイム表示機能

ストップウオッチ機能（1/20秒計測、12時間計）

ワールドタイム機能（38タイムゾーン）

ソーラー充電機能（フル充電時から約6ヶ月間駆動）

受信機能：GPS 衛星電波受信によるタイムゾーン修正機能（※5）

スーパースマートセンサー（自動時刻修正機能）（※6）

強制時刻修正機能

＊キャリバー 5X83は、タイムゾーン修正（手動を除く）に成功すると、その地域のDST（サマータイム）の実施情報を反映した時刻を表示します。

SBXD037

GPSソーラームーブメント キャリバー 3X62

時間精度：平均月差±15 秒（受信できない状態で、気温5℃～35℃において腕に着けた場合）

ソーラー充電機能（フル充電時から約6ヶ月駆動）

受信機能：GPS 衛星電波受信によるタイムゾーン修正機能（※5）

スーパースマートセンサー（自動時刻修正機能）（※6）

強制時刻修正機能

（※1）ダイヤシールド

日常使いの擦り傷や小傷から、時計本来の美しい輝きやきれいな仕上げを守るため、セイコーが独自に開発した表面加工技術です。

（※2）スーパー ブラックダイヤシールド

従来の硬質コーティングと比べ約1.5倍、セイコー独自の表面加工技術「ダイヤシールド」と比べても約1.2倍の実用硬度（処理膜と素地を含めた硬度）を備え、傷つきにくいのが特徴です。また、剥脱にも強く、色むらのない漆黒の輝きを実現しています。

（※3）スーパークリア コーティング

光の反射を99％以上抑制する透明被膜を、ガラスの表裏両面に施したセイコー独自の無反射コーティング処理です。太陽光や照明がまぶしい環境下でも、ガラスの存在を意識させません。また、表面の防汚膜により汚れがついても簡単に拭き取ることができます。

（※4）Comfotex（コンフォテックス）

ガラスの存在を感じさせない「スーパークリア コーティング」と、時計を傷から守る「ダイヤシールド」により、腕時計に求められる快適性（見やすい、傷つきにくい）を実現する、セイコー独自の快適技術です。また、さらなる快適性を追求した「 Comfotex Ti (コンフォテックス チタン)」では、ステンレススチールに比べ約 4 割比重が軽く、金属アレルギーを発生させにくいチタン素材を、直接肌に触れる部分に使用しています。

（※5）掲載商品に内蔵されているタイムゾーンおよびDST（サマータイム）のデータは、弊社ウェブサイトにてご確認ください。（https://www.seikowatches.com/jp-ja/customerservice/gpstimezonedatainfo）。タイムゾーン・DST（サマータイム）の導入情報が変更となった場合には反映されません。手動タイムゾーン選択や、手動DST（サマータイム）設定が必要となります。

（※6）スーパースマートセンサー

1日に最大2回の自動時刻受信を行うセイコー独自の技術です。外出時などに、ダイヤルに太陽光が当たると自動で受信タイミングを調整し、GPS衛星電波受信を開始します。また、前回強制受信に成功した時刻を記憶していて、同時刻に自動で時刻修正します。

※充電量が不足しているときには受信を行いません。タイムゾーンを移動した際にはタイムゾーン修正が必要になります。

一般のお客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株）お客様相談室

0120-061-012（通話料無料）

セイコーウオッチ（株）の公式Webサイトアドレス

https://www.seikowatches.com

＜セイコー アストロン＞の公式Webサイトアドレス

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/astron

<セイコー アストロン> Nexter GPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフの特設ページ

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/astron/special/2025_nexter_design

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。

予告なしに変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。