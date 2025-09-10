これまで獲得したシーモアポイントでおトク度を見える化「わたしのシーモアおトクスタイル」

NTTソルマーレ株式会社

NTTソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区､代表取締役社長:朝日利彰､以下 NTTソルマー レ)が運営する､国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は､これまでの利用データをもとに､過去のおトクポイントを見える化できる「わたしのシーモアおトクスタイル」を2025年9月10日(水)より公開いたします｡また､期間中にシーモアポイントをおトクに購入できるポイントプラスキャンペーンを開催するほか､おトクに買った作品をXでシェアすると抽選で10000ポイントが当たるXキャンペーンも実施いたします｡

1. わたしのシーモアおトクスタイルについて

あなたの過去の利用データをもとに､これまで獲得したおトクポイントを見える化できる「わたしのシーモアおトクスタイル」を公開します｡マルチ版コミックシーモアの利用開始以降に獲得した特典ポイント等の確認や､お客様自身の使い方に合わせたおすすめの利用方法を紹介しています｡ぜひコミックシーモアをこれまで以上におトクにご利用ください!

また､20周年を記念して昨年公開したあなたの読書タイプがわかる「わたしのシーモアスタイル」と合わせてお楽しみください｡

▼わたしのシーモアおトクスタイル(NEW)

URL： https://www.cmoa.jp/cmoa/?page_id=cmoastylevalue/index.html

▼わたしのシーモアスタイル

URL： https://www.cmoa.jp/cmoa/?page_id=20th_cmoastyle/index.html

2. 「わたしのシーモアおトクスタイル」ポイントプラスキャンペーンについて

期間中にシーモアポイントをおトクに購入できるポイントプラスキャンペーンを実施いたします｡ポイントプラスキャンペーン中にシーモアポイント購入で､通常よりも特典ポイントが増加します｡さらにクレジットで決済すると特典ポイントを最大10000ポイント獲得できます｡おトクなら､やっぱり､コミックシーモア!この機会におトクにポイントを購入して､おトクを体感してください｡

<キャンペーン期間>

2025年9月10日(水)12:00～2025年9月22日(月)23:59

▼ポイントプラスキャンペーン

URL: https://www.cmoa.jp/registration/registration_top/?m_id=point

※キャンペーン期間は予告なく変更となることがあります

3. 「わたしのシーモアおトクスタイル」Xキャンペーンについて

公開に合わせて､Xで10名様にコミックシーモアで使える10000ポイントが当たるXキャンペーンを実施いたします｡

■キャンペーン参加方法

STEP1：

コミックシーモア【公式】X( https://x.com/comic_cmoa )をフォロー

STEP2：

「わたしのシーモアおトクスタイル」のシェアするボタンから､あなたがおトクに読んだ作品やこれからおトクに読みたい作品を選択後「OK」を押下し､生成された画像をPC・スマートフォンどちらかの端末に保存

STEP3：

「Xでシェアする」ボタンからXを立ち上げ保存した画像を添付してシェア



※「#わたしのシーモアおトクstyle」は消さないでください

■当選について

当選者には10月中旬にコミックシーモア【公式】(@comic_cmoa)よりDMにてご連絡いたします｡

※当選連絡は当選者の方へのみDMでご連絡いたします

<キャンペーン期間>

2025年9月10日(水)12:00～2025年9月30日(火)23:59

※キャンペーン期間は予告なく変更となることがあります

▼Xキャンペーン

URL: https://www.cmoa.jp/cmoa/?page_id=cmoastylevalue/index.html#product

4．総合電子書籍ストア『コミックシーモア』サービス概要

コミックシーモアは､「想いとテクノロジーにより､マンガ熱を拡げていく｡」のビジョンを基に､常にサービスの向上や機能の拡充を行っています｡

(1)月間利用者数4,000万人超!21周年 を迎えた国内最大級の総合電子書籍ストア

(2)コミックを中心とした取扱い冊数169万冊以上の充実の品ぞろえ

(3)ドラマ化されたオリジナル作品など2,300作品以上の「シーモアコミックス」を制作・配信

(4)「シーモア読み放題」など多様なサービスを展開

(5)業界最大級となる407万件以上のお客様レビュー

(6)無料作品52,000冊以上、お得なキャンペーン1,000本以上の大量キャンペーンを展開

≪数値はすべて2025年8月31日実績≫

5．NTTソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは､「お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し､豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標として､国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営､オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作､全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営､人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています｡

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/

事業紹介サイト: https://www.nttsolmare.com/about/

■電子書籍事業

・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営

公式サイト: https://www.cmoa.jp/

・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「シーモアコミックス」の展開

公式サイト: https://www.cmoa.jp/cmoacomics/

・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ!業界最大級!!」

公式サイト: https://www.cmoa.jp/cm/

・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営

公式サイト: https://mangaplaza.com/

