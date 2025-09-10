大ヒット漫画『いつわりの愛』で話題の金森ケイタ先生最新作！『寧々の結婚 ～望まれぬ花嫁は幸せを願う～』第2巻が9月10日発売＆PVを公開！

株式会社双葉社

子づくり契約から始まる純愛漫画『寧々の結婚 ～望まれぬ花嫁は幸せを願う～』（双葉社）の第2巻が9月10日（水）に発売されました。

1巻発売即重版となり、話題になった本作。最新巻の発売を記念して、双葉社公式コミックチャンネルにてPVを公開いたします。

結婚に希望を見いだせない二人が紡ぐ、“不器用な”溺愛ラブストーリーをご堪能ください！

＜あらすじ＞

もともとは財閥の娘であったが、いまや両親の遺した借金の返済に追われる奥村寧々（おくむらねね）。彼女は、妹の小梅子（こうめこ）を高等女学校に行かせたい、その一心で身を粉にして働いていた。しかし、それをいとこの千代子（ちよこ）は快く思わない…。没落したというのに、健気に強く生きる寧々が憎らしくてたまらないのだ。そんなある日、小梅子は千代子の謀略にハマり、多額の借金を背負わされる。しかも翌日に弁済できなければ“身売り”を迫られる緊急事態。寧々は、お金を借りようと方々の質屋を廻るが―――その反応は、絶望的なものであった…。しかし、窮地に追い込まれた寧々のもとに“お金を貸してもいい”との申し出が入る。ただその条件は―――「名も知れぬ男との間に、子をもうける」という信じがたいものだった―――。

●PV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=6M0TYlz24U8 ]

▼双葉社公式コミックチャンネル

https://www.youtube.com/@futabashacomic

●作品紹介

『寧々の結婚 ～望まれぬ花嫁は幸せを願う～』

第1～2巻好評発売中

著：金森ケイタ

＜第2巻＞

発売日：2025年9月10日

定価：748円（税込）

判型：B6判

ISBN：9784575440973

発行元：双葉社（ジュールコミックス）

1巻詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845754408050000000?type=1

2巻詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845754409730000000?type=1

▼【漫画】結婚に希望を見いだせないふたりが出会って始まる物語『寧々の結婚 ～望まれぬ花嫁は幸せを願う～』1話

1話の試し読み動画はこちら！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dPtraGZVHtA ]