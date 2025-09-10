Predator、Nitroシリーズから量販店販売モデルを拡充！Predator Helios 16AI 、 Acer Nitro V 15発売！

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、コアゲーマーへ向けた最上位ゲーミングブランドPredator (プレデター) より16インチゲーミングノートPC Predator Helios 16AI 「PH16-73-H932Z57T/E」を、またカジュアルゲーマーからコアゲーマーまで幅広いユーザーに向けたゲーミングブランド Nitro（ニトロ）より15.6インチゲーミングノートPC Acer Nitro V 15 「ANV15-52-N76Y55/E」を、ヨドバシカメラ、ビックカメラグループ他、量販店ECサイトにて、明日9月11日から順次発売いたします。

Predator Helios 16AI 「PH16-73-H932Z57T/E」

インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 275HX、32GBメモリー、2TB SSDを搭載し、ゲーミングPCの性能を最大限に引き出します。新開発コアとApplication Optimization(TM)により、スムーズで応答性の高いゲームプレイと効率的な電力管理を実現。AI処理はNPUが担い、背景除去や音声最適化などの負荷の高い作業も快適にこなします。静音性や冷却性能も向上し、配信やマルチタスクもスムーズに行えます。ゲーム、配信、クリエイティブのすべてを支える次世代AIノートPCです。

またNVIDIA GeForce RTX(TM) 5070 Ti Laptop GPUを搭載し、新たなNVIDIA BlackwellアーキテクチャとRTX Tensorコアにより、前世代からの大幅な性能を向上。ゲームも創作もパワフルにサポートします。DLSS 4とレイトレーシングによるニューラルレンダリングが、高フレームレートと美しい映像表現を両立し、150以上の最適化アプリで生成AIや映像制作も快適に行えます。

ディスプレイは16インチ WQXGA（2560×1600）OLEDパネルを搭載。DCI-P3 100%の広色域とHDR True Black 500により、鮮烈な色彩と深いコントラストを描き出します。240Hzのリフレッシュレート、0.2ms（GTG, Min.）の応答速度、NVIDIA(R) G-SYNC(R) 対応で、驚異的ななめらかさと臨場感を実現。90.65%の画面占有率と狭額ベゼルが、映像世界への没入感を生み出します。

さらにAcer独自の冷却システムである次世代ファンとして、最新の第6世代AeroBlade(TM) 3Dファンを左右に計2基搭載しました。わずか0.05mmの超薄型メタルブレード100枚により、前世代比約10％※の風量アップを実現。ベクターヒートパイプと液体金属グリスの組み合わせによりCPUの冷却効率を大幅に向上し、熱による性能低下を防ぎます。

※実際の風量は、テスト環境、ファンのサイズ、その他の要因により左右されます。

進化したMagKey 4.0は、WASDキーと矢印キーにメカニカルスイッチを採用し、クラシックな音と打鍵感を再現。特許取得の磁気スイッチにより、0.3mmの浅いキーストロークでも瞬時に反応し、高速かつ高精度な操作を実現します。誤入力を防ぐ最適なトリガー範囲設計と、交換可能なキーセットにより、高いカスタマイズ性と操作性を両立します。

さらに独自機能のシステム設定アプリPredatorSense(TM)で、RGBライティング、オーバークロック、ファン速度を自在にコントロールが可能。また、AIを活用したゲーム機能や生産性ツールにスムーズにアクセスできるExperience Zone 2.0も搭載しています。さらにAcer PurifiedVoice(TM) 2.0が周囲のノイズを除去し、Acer PurifiedView(TM)がAIエフェクトでビデオ通話の映像を最適化します。

通信はWi-Fi 7に対応し、Wi-Fi 6Eを超える圧倒的な高速通信と低遅延を実現。マルチリンクによる安定した接続でオンラインゲームや4K/8Kストリーミングも快適です。さらにThunderbolt(TM) 5対応で、最大120Gbps※の帯域幅と240W給電に対応し、高速データ転送や複数ディスプレイ出力も可能です。

※Boostモード時

また、背面を彩るMilkyWay RGBの幻想的な輝きと、ロゴやLフレーム、パームレストを包むInfiniteRingのライティングを搭載。Mini LEDによるキーごとのRGBカスタマイズにも対応し、専用アプリ※で自在に演出可能です。

※専用のアプリケーションPredatorSense(TM)

さらに4基の内蔵スピーカーとDTS:X(R) Ultraの立体音響を採用。Acer TrueHarmony(TM)がひずみを抑えて深みのあるサウンドを実現し、没入感をさらに強化します。敵の足音や環境音までリアルに再現し、プロゲーマーのための高精度なオーディオ環境が勝利へ導きます。

インターフェースには、USB 3.2ポート×2（Type-C、Gen 2x2、Thunderbolt 5対応、最大80Gbps※USB 3.2対応デバイス接続時は最大20Gbps、映像出力対応）、USB 3.2ポート×1（Type-A、Gen 1、最大5Gbps）、USB 3.2ポート×2（Type-A、Gen 2、最大10Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き）、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、microSDカードリーダーを搭載しています。

Nitro V 15 「ANV15-52-N76Y55/E」

インテル(R) Core(TM) i7-13620H プロセッサー、16GBメモリー、512GB SSDを搭載。10コアのハイブリッド構成が高速処理とマルチタスクを両立し、ゲーム・配信・クリエイティブ作業まで安定したパフォーマンスを発揮します。AIによる背景ぼかしやノイズ除去で、配信も快適に。電力効率にも優れ、熱や騒音を抑えて長時間の安定動作を実現します。高いゲーミング性能と日常使いの実用性を兼ね備えた1台です。

またNVIDIA GeForce RTX(TM) 5050 Laptop GPUを採用しているので、BlackwellアーキテクチャとRTX Tensorコアにより、RTX40シリーズからさらに進化した性能を発揮します。さらにDLSS 4とレイトレーシングによるニューラルレンダリングで、美しさとスピードを両立。150以上の最適化アプリにも対応し、AI処理や映像制作を快適にサポートします。

ディスプレイは15.6インチ フルHD・16:9のIPSパネルで、精緻な描写と広視野角の鮮やかな発色、そして滑らかな動きを実現。ノングレア仕様で目に優しく、165Hzの高リフレッシュレートがFPSやアクションゲームの滑らかさと反応速度をサポートします。

冷却性能も大幅に進化。最新のサーマル設計により、上部と底面から取り込んだ冷気をデュアルファンで循環させ、側面・背面の排気口から効率よく熱を排出。CPUとGPUのパフォーマンスを最大限に引き出し、熱による性能低下を防ぎます。安定性と冷却効率を両立した設計で、激しいプレイ中も常にクールな動作を実現します。

またDTS:X(R) Ultraによる立体音響を搭載し、足音や銃声を空間的に再現。Acer PurifiedVoice(TM)のAIノイズリダクションがクリアな音声を届け、仲間との戦術的な連携をサポートします。

さらにNitroSense(TM)でPCのパフォーマンスを直感的にコントロール。専用キーで即起動し、温度・電力・使用状況がリアルタイムで監視可能。静音・バランス・パフォーマンス・エコの4モードで、冷却や省電力を最適化します。Experience Zoneでは、AI関連機能を集約し、ゲームや日常作業をスマートにサポート。Acer PurifiedVoice(TM)やPurifiedView(TM)のAI機能もここから一括管理できます。

Wi-Fi 6とBluetooth 5.2が安定性と応答性に優れたワイヤレス接続を実現。Thunderbolt(TM) 4対応USB Type-Cポートは最大40Gbpsの高速データ転送と高解像度出力に対応し、外部機器との接続もスムーズです。

外部インターフェースには、USB 3.2ポート×1（Type-C、Gen 2、Thunderbolt 4対応、最大40Gbps※USB 3.2対応デバイス接続時は最大10Gbps、映像出力対応）、USB 3.2ポート×3（Type-A、Gen 1、最大5Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き）、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、DCジャック×1 を備えています。

製品公式ページ 「Predator Helios 16 AI」:

https://www.acer.com/jp-ja/predator/laptops/helios/helios-16-ai

製品公式ページ 「Nitro V 15」:

https://www.acer.com/jp-ja/laptops/nitro/nitro-v-15

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20250910

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology（人とテクノロジーの垣根を壊す）”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 ：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 袪 國良（ボブ・セン）

公式サイト： https://www.acer.com/

公式facebook： https://www.facebook.com/AcerJapan

公式X ：https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN

公式Instagram： https://www.instagram.com/acer_japan/

Gaming公式Instagram：https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/

公式YouTube：https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.