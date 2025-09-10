こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『自家製はエンタメだ。』が第12回料理レシピ本大賞で「プロの選んだレシピ賞」を受賞！
家で作れないものはなかった！？これぞ大人の自由研究
株式会社サンクチュアリ・パブリッシングが2024年3月に発売した書籍
『自家製はエンタメだ。』（浜竹睦子 著）が、「第12回料理レシピ本大賞2025」において【プロの選んだレシピ賞】を受賞いたしました。
https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/1563
「料理レシピ本大賞」(https://recipe-bon.jp）は、料理レシピ本の魅力をアピールするため、書店員有志を中心とする『料理レシピ本大賞 in Japan実行委員会』が運営しています。
全国の書店員が日本一売りたいレシピ本を決める賞で、言い換えるなら、日本一売りたい小説を決める「本屋大賞」のレシピ本版です。
過去には滝沢カレンさんの「カレンの台所」（2021年大賞）やリュウジさんの「悪魔のレシピ」（2020年大賞）、が受賞を機に売上を大きく伸ばし、ベストセラーとなりました。
12回目の開催となる2025年度は、各出版社から141作品がエントリーし、その中から全国253名の書店選考委員と、料理専門家である特別選考委員によって選考され、10作品が受賞しました。
その中でサンクチュアリ出版がエントリーした『自家製はエンタメだ。』は、見事「プロの選んだレシピ賞」を受賞いたしました。
◾️「え！これも家で作れるの？」が満載の210品！
本書は食オタクのイラストレーター、浜竹睦子さんが各ジャンルのプロに徹底取材し、味噌や梅など自家製の定番からチーズやコンビーフなど「え！これも家で作れるの？」という驚きのものまで手作りしています。
掲載レシピは210品と圧倒的なボリューム。シンプルな食材で気軽に作れるものから、じっくり仕込みたい本格レシピまで、幅広く楽しめます。
無添加、安全をメインとした「丁寧な暮らし」というよりも、科学実験や自由研究のように試行錯誤しながら作っていく今までにない本なので、男女問わず、大人も子どもも楽しめる一冊です。
◾️浜竹さんが手作りにハマったきっかけはコロナ禍
2020年4月、私たちは外出が制限されずっと家に居ました。
夫と息子と私の3人、24時間ずっと一緒。
毎日毎日、家で3食、3人でご飯を食べました。
そうだ、3食のうちの1食は遊びにしよう。
うどんを打ち、ソーセージをつくり、寿司を握ってプラレールに乗せて回転寿司にしたり。
以来、料理は楽しみの一つになりました。
食に対する興味が高まる中、今回本の依頼をいただきとても嬉しかったのだけど、食に関してはプロではないので「プロ」に助けてもらうことになりました。
（本文より）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＜監修・取材にご協力いただいたお店＞
・Yorgo（福岡県福岡市）
・名刀味噌本舗（岡山県瀬戸内市）
・山田製麺（福岡県宗像市）
・一文字うどん（岡山県瀬戸内市）
・そば切り 來輪（岡山県赤磐市）
・ひものやかんきち（岡山県岡山市）
・豆腐処おかべ（岡山県岡山市）
・またいちの塩（福岡県糸島市）
・ミツル醤油醸造元（福岡県糸島市）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ぜひ書籍の紹介や著者取材をご検討ください。
著者：浜竹睦子（はまたけ・むつこ）
福岡県生まれ、岡山県在住。
美術館勤務を経て、フリーランスのイラストレーターに。
食と酒、サウナをこよなく愛する。
全国各地の食べ歩きや、「＃むつこの自主学習」と称した食の現場を取材したレポートなどをSNSで公開している。
著書に『偏愛サウナめぐり』(誠文堂新光社）、イラスト担当に『食の選び方大全』(サンクチュアリ出版）、『サウナ語辞典』(誠文堂新光社）がある。
WEB：https://hamatakemutsuko.com/
Instagram: @hamatakemutsuko
X： @HamatakeMutsuko
本件に関するお問合わせ先
浜竹睦子さんへの取材、番組出演などのお問い合わせはこちらまで
授賞式の映像、写真なども提供可能です
TEL（代表）：03-5834-2507 FAX：03-5834-2508 Mail：kouhou@sanctuarybooks.jp
南澤携帯：080-4440-0028
サンクチュアリ出版広報部宣伝チーム 岩田梨恵子・南澤香織
関連リンク
自家製はエンタメだ
https://www.amazon.co.jp//dp/480140152X/
レシピ本大賞
https://recipe-bon.jp
株式会社サンクチュアリ・パブリッシングが2024年3月に発売した書籍
『自家製はエンタメだ。』（浜竹睦子 著）が、「第12回料理レシピ本大賞2025」において【プロの選んだレシピ賞】を受賞いたしました。
https://www.sanctuarybooks.jp/book/detail/1563
「料理レシピ本大賞」(https://recipe-bon.jp）は、料理レシピ本の魅力をアピールするため、書店員有志を中心とする『料理レシピ本大賞 in Japan実行委員会』が運営しています。
全国の書店員が日本一売りたいレシピ本を決める賞で、言い換えるなら、日本一売りたい小説を決める「本屋大賞」のレシピ本版です。
過去には滝沢カレンさんの「カレンの台所」（2021年大賞）やリュウジさんの「悪魔のレシピ」（2020年大賞）、が受賞を機に売上を大きく伸ばし、ベストセラーとなりました。
12回目の開催となる2025年度は、各出版社から141作品がエントリーし、その中から全国253名の書店選考委員と、料理専門家である特別選考委員によって選考され、10作品が受賞しました。
その中でサンクチュアリ出版がエントリーした『自家製はエンタメだ。』は、見事「プロの選んだレシピ賞」を受賞いたしました。
◾️「え！これも家で作れるの？」が満載の210品！
本書は食オタクのイラストレーター、浜竹睦子さんが各ジャンルのプロに徹底取材し、味噌や梅など自家製の定番からチーズやコンビーフなど「え！これも家で作れるの？」という驚きのものまで手作りしています。
掲載レシピは210品と圧倒的なボリューム。シンプルな食材で気軽に作れるものから、じっくり仕込みたい本格レシピまで、幅広く楽しめます。
無添加、安全をメインとした「丁寧な暮らし」というよりも、科学実験や自由研究のように試行錯誤しながら作っていく今までにない本なので、男女問わず、大人も子どもも楽しめる一冊です。
◾️浜竹さんが手作りにハマったきっかけはコロナ禍
2020年4月、私たちは外出が制限されずっと家に居ました。
夫と息子と私の3人、24時間ずっと一緒。
毎日毎日、家で3食、3人でご飯を食べました。
うどんを打ち、ソーセージをつくり、寿司を握ってプラレールに乗せて回転寿司にしたり。
以来、料理は楽しみの一つになりました。
食に対する興味が高まる中、今回本の依頼をいただきとても嬉しかったのだけど、食に関してはプロではないので「プロ」に助けてもらうことになりました。
（本文より）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＜監修・取材にご協力いただいたお店＞
・Yorgo（福岡県福岡市）
・名刀味噌本舗（岡山県瀬戸内市）
・山田製麺（福岡県宗像市）
・一文字うどん（岡山県瀬戸内市）
・そば切り 來輪（岡山県赤磐市）
・ひものやかんきち（岡山県岡山市）
・豆腐処おかべ（岡山県岡山市）
・またいちの塩（福岡県糸島市）
・ミツル醤油醸造元（福岡県糸島市）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ぜひ書籍の紹介や著者取材をご検討ください。
著者：浜竹睦子（はまたけ・むつこ）
福岡県生まれ、岡山県在住。
美術館勤務を経て、フリーランスのイラストレーターに。
食と酒、サウナをこよなく愛する。
全国各地の食べ歩きや、「＃むつこの自主学習」と称した食の現場を取材したレポートなどをSNSで公開している。
著書に『偏愛サウナめぐり』(誠文堂新光社）、イラスト担当に『食の選び方大全』(サンクチュアリ出版）、『サウナ語辞典』(誠文堂新光社）がある。
WEB：https://hamatakemutsuko.com/
Instagram: @hamatakemutsuko
X： @HamatakeMutsuko
本件に関するお問合わせ先
浜竹睦子さんへの取材、番組出演などのお問い合わせはこちらまで
授賞式の映像、写真なども提供可能です
TEL（代表）：03-5834-2507 FAX：03-5834-2508 Mail：kouhou@sanctuarybooks.jp
南澤携帯：080-4440-0028
サンクチュアリ出版広報部宣伝チーム 岩田梨恵子・南澤香織
関連リンク
自家製はエンタメだ
https://www.amazon.co.jp//dp/480140152X/
レシピ本大賞
https://recipe-bon.jp