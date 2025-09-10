元総理暗殺事件の謎をモチーフに描かれた小説『暗殺』が今だけ30％OFF！電子書籍セール「でんぽんフェス」売れ筋タイトル５作品を発表

株式会社 幻冬舎

株式会社幻冬舎が主催する電子書籍フェス「でんぽんフェス2025秋」（開催期間：2025年8月29日～9月25日）が大好評開催中です。本フェスでは、5,300冊以上が最大50％OFFと大変お得に購入できるほか、100作品以上の新規タイトルが追加されるなど、読書の秋にふさわしいラインナップが揃いました。

9月18日までは、特に話題作が勢ぞろいする本祭を開催しています。

中でも今、“売れ筋タイトル”として注目を集めているのは、以下の5作品です！

『暗殺』 柴田哲孝

『追求』 阿部なつき

『板上に咲く』 原田マハ

『正しいお母さんってなんですか！？ 「ちゃんとしなきゃ」が止まらない！ 今日も子育て迷走中』 真船佳奈

『心を整える』 長谷部誠

社会問題を描いた話題作から自己啓発書、そして小説・エンタメまで、幅広いジャンルが売れ筋にランクインし、読者層の広がりを感じさせる結果となっています。

◆プレゼントキャンペーン

でんぽんフェス開催を記念して、SNS連動の豪華プレゼントキャンペーンを実施中です。

X（旧Twitter）、Instagram公式アカウントをフォロー＆投稿で応募可能！

図書カードNEXTやAnker製品などが抽選で当たるチャンスも。

読書だけでなく、プレゼント獲得のワクワクも楽しめます。ぜひ併せてご参加ください。

◆参加電子書店

今回のでんぽんフェスは、以下の電子書店で開催しています。

- Amazon Kindleストア／ebookjapan／紀伊國屋書店Kinoppy／Google Play ストア／COCORO BOOKS／コミックシーモア／DMMブックス／dブック／BOOK☆WALKER／auブックパス／BookLive!／honto／U-NEXT／Reader Store／楽天Kobo

※電子書店によって割引対象や価格設定に差があります。

「でんぽんフェス2025秋」本祭は 9月18日（木）まで。

売れ筋タイトルを含む人気作品を、ぜひお得な機会にお楽しみください。

詳細はこちら：でんぽんフェス公式サイト(https://www.gentosha.co.jp/denpon/)