内田彩のデビュー10周年ファイナルライブ開催を記念して、9月12日(金)～14日(日)の3日間にわたり過去ライブの「ニコ生アンコール祭り」開催決定！
内田彩（AYA UCHIDA）
内田彩の10周年を締めくくるファイナルライブの開催を記念して、9月12日(金)～14日(日)の3日間にわたり、過去ライブのアンコール放送が決定。
期間限定での再販となりますので、この機会にお見逃しなく！
■放送概要
9月12日（金）19:00放送開始 ＜昼の部＞真夏の感謝祭 "How have you been!"【アンコール１.】(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348621358)
9月12日（金）21:00放送開始 ＜夜の部＞真夏の感謝祭 "How have you been!"【アンコール２.】(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348621398)
9月13日（土）19:00放送開始 ＜昼の部＞2023 Welcome to Uchida Party!【アンコール３.】(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348621372)
9月13日（土）21:00放送開始 ＜夜の部＞2023 Welcome to Uchida Party!【アンコール４.】(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348621417)
9月14日（日）19:00放送開始 ＜昼の部＞SPRING LIVE（ACOUSTIC DAY）【アンコール５.】(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348621383)
9月14日（日）21:00放送開始 ＜夜の部＞SPRING LIVE（SWEET POP NIGHT）【アンコール６.】(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348621432)
< 視聴チケット >
・各公演（単体チケット） 3,200円（税込）＋サービス手数料320円
・６公演コンプリートチケット 15,000円（税込）＋サービス手数料800円
視聴チケット購入はこちら（ドワチケ） :
https://dwango-ticket.jp/project/1E89LQG2ZS
< 視聴期間 >2025年10月15日(水) 23時59分まで
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
< 販売期間 >2025年10月15日(水)20時00分まで
9/15（祝・月）10周年ファイナル公演の視聴チケットも販売中！
＜Re:1st SOLO LIVE＞＜～Re:birthday～＞
AYA UCHIDA10周年ファイナルライブ＜Re:1st SOLO LIVE＞＜～Re:birthday～＞
■放送概要
2025年9月15日（月・祝）15:00放送開始
【昼公演】AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE ～アップルミント Baby, Are you ready to go?～(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348250095)
2025年9月15日（月・祝）18:30放送開始
【夜公演】AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE ～Re:birthday～(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348255769)
< 視聴チケット >・昼／夜公演 各4,200円（税込）＋サービス手数料420円
< 視聴期間 >2025年9月29日(月)23時59分まで
< 販売期間 >2025年9月29日(月)20時00分まで
▼視聴チケット販売中
https://dwango-ticket.jp/project/3vH066dlga