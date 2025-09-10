衝撃に強いポリカーボネート素材を採用！ケースを装着したまま充電やスタンド使用が可能なNintendo Switch(TM) 2用ハードケースを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、衝撃に強いポリカーボネート素材を採用しており、ケースを装着したまま充電やスタンド使用が可能な、Nintendo Switch(TM) 2用ハードケースを新発売いたしました。



指紋が付きにくく目立ちにくい「シルキークリア」仕上げにより、本体を傷や汚れからしっかり保護します。また、背面のキックスタンド部分には開口部があり、ケースを装着したままスタンドを使用できます。

指紋が付きにくく、衝撃にも強い！Nintendo Switch(TM) 2用ハードケース

- 1.3mmの薄型設計で、ケースを装着したまま専用の充電ドックを使用できます。- 衝撃に強いポリカーボネート素材を使用し、本体を傷や汚れから保護します。- ケースを装着したまま、コントローラーの着脱が可能です。- 指紋が付きにくく目立ちにくい「シルキークリア」仕上げで、本体の美しいデザインを保ちます。- 背面のキックスタンド部分には開口部があり、ケースを装着したままスタンドを使用できます。※Nintendo Switch(TM)は任天堂株式会社の登録商標です。

製品詳細

Nintendo Switch(TM) 2用ハードケース

型番：GM-NS225PVCRN

価格：\1,780（店頭実勢価格）\1,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/GM-NS225PVCRN.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250909-01/

ご購入はこちら

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNBVNWWZ/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNBVNWWZ/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14420249/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009318275/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550404105/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550404105.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550404105.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一