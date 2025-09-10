間々田優 9/10(水)リリース新譜「タイポグリセミア」トリプルタイアップ決定！

株式会社STARBASE「タイポグリセミア」アートワーク

弾き語りシンガー間々田優が、5年ぶり12曲入りのアルバム「タイポグリセミア」をリリースした。本作は 脱・突き刺し系 をテーマに大人の魅力を存分に盛り込んだ作品。

間々田本人が書き下ろした曲を中心に、バラード、パンク、王道ロックなど全12曲収録。ちなみに同タイトルの、タイポグリセミアとは、文章中の単語の文字の順番が多少入れ替わっていても、最初の文字と最後の文字が正しければ、内容を理解できてしまう現象のこと。歌詞や内容にもその現象が存分に盛り込まれている。

また、同アルバム収録曲「タイポグリセミア」が3番組（関内デビル(tvk)／Y-tube大賞(BSよしもと)／MUSIC BB(地上波28局)）の9月度エンディングテーマに決定した。

同タイトルMVも本日より解禁。

楽器を持たず、コントローラーを持った「ゲーム好き女子」に扮した間々田優がコミカルに楽曲の世界観を存分に再現した映像となっている。

●「タイポグリセミア」ミュージックビデオ●

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eWk-itsEVVM ]

●楽曲情報●

●CD情報●

2025年9月10日(水)発売

タイポグリセミア ／間々田優

品番：TH-230

価格：\3300(税込)

初回盤特典：2026年全国ツアーチケット先行受付(抽選)シリアルナンバー付

＜収録曲＞

01.ごめんねピータン

02.甘いのがお好き

03.エロエロエッサイム

04.あいの国

05.タイポグリセミア

06.セカンドダンス

07.住所不定年齢不詳

08.白黒ラブソング

09.帯状疱疹オン・マイ・マン

10.ミゼラブル

11.さよならファンタジア

12.ナルシスト

●配信情報●

アーテイスト名：間々田優

楽曲タイトル：タイポグリセミア

レーベル名：Rose Create

各種配信サービス： https://lnk.to/TH-230

●間々田優 プロフィール●

感情突き刺し系シンガーソングライター。

2008年のアルバム発売以降、サマソニ、COUNTDOWN JAPAN等あらゆる大舞台を踏むが、2010年に活動休止。ブランクを経て、2015年秋に本格的に活動を再開。全国を舞台に、バンドサウンド、弾き語り等でライブを中心に活動。

2018年7月にフルアルバム「女女女女」をユニバーサルミュージックよりリリース。

2020年2月にミニアルバム「平成後悔」をリリース。映画「はぐれアイドル地獄変」エンディングテーマや地上波音楽番組のタイアップが続々決まる。

同映画では映画音楽も担当。また、有線リクエストランキングで1位を獲得。

現在は、アイドルグループやTikTokerなどに楽曲提供など行っているほか、全国ツアー(約80か所実施)やイベント出演、配信を中心に各地で勢力的にライブ活動を行っている。

また近年では刑務所慰問やバーレスク、ストリップ劇場、プロレスのリングなど、あらゆるエンタメの場で活動の幅を拡げている。

-SNS-

X: https://x.com/demodorimamada

-事務所HP-

https://rosecreate.jp/mamadayu/