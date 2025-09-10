世界初の日韓合同ヒップホップガールズグループ誕生『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』参加者40名のプロフィール写真を初公開！十人十色の“予測不能の原石”たちが集結
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年10月16日（木）より日韓同時・国内独占配信するMnetの日韓合同サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』（以下、『HIP POP Princess』）について、個性豊かな番組参加者全40名のプロフィール写真が公開されたことをお知らせいたします。
先立って公開されたオフィシャルトレーラーにて、ヒップホップ、K-POP、J-POPを横断する多彩な魅力と堂々たるエネルギーで注目を集めた参加者たちが、ついにその姿を現しました。
平均年齢17歳となる日韓の参加者たちのプロフィール写真には、それぞれの個性とキッチュな魅力が凝縮されています。オーディション番組への出演歴やデビュー経験を持つ実力者に加え、名門大学の在学生、チアダンス大会の受賞者、元生徒会長、さらには多数の自作曲を持つ10代の少女など、多彩なバックグラウンドを持つ若き才能が集結。新たな“原石”の発掘に、期待がより一層高まります。詳細は今後の続報にご期待ください。
【Trailer】https://www.youtube.com/watch?v=AsVZr5oQd4U
＜日本参加者＞- 心（COCORO）
- 波那美（HANABI）
- 陽菜（HINA）
- かりん（KARIN）
- 心虹（KOKO）
- 茉優（MAYU）
- 心愛（MIA）
- 美鈴花（MIRIKA）
- みやび（MIYABI）
- 奈々（NANA）
- 夏帆（NATSUHO）
- 仁虹（NIKO）
- 璃音（RINO）
- 紗綾（SAAYA）
- 祥々（SASA）
- 世愛（SEA）
- 青南（SENA）
- 志歩（SHIHO）
- うらら（URARA）
- 夕暖（YUNON）
日本参加者 ※写真の掲載順は、名前のアルファベット順（ABC順）です。
＜韓国参加者＞- チェ・ガユン（CHOI GA YOON）
- チェ・ユミン（CHOI YOU MIN）
- ハン・ヒヨン（HAN HEE YEON）
- キム・チェリン（KIM CHAE RIN）
- キム・ドイ（KIM DO YI）
- キム・スジン（KIM SU JIN）
- キム・イェウン（KIM YE EUN）
- クォン・ドヒ（KWON DO HEE）
- イ・チェヒョン（LEE CHAE HYUN）
- イ・チェヨン（LEE CHAE YEON）
- イ・ジュウン（LEE JOO EUN）
- イ・ソヒョン（LEE SEO HYUN）
- ミン・ジホ（MIN JI HO）
- ナム・ユジュ（NAM YU JU）
- リュ・ハジン（RYU HA JIN）
- シン・ユギョン（SHIN YOO KYUNG）
- ヤン・ジェユン（YANG JAE YUN）
- ユン・チェウン（YOON CHAE EUN）
- ユン・スイン（YOON SOO IN）
- ユン・ソヨン（YUN SEO YOUNG）
韓国参加者 ※写真の掲載順は、名前のアルファベット順（ABC順）です。
『HIP POP Princess』は、Mnetが新たに手掛ける日韓合同ヒップホップガールズグループ誕生プロジェクトです。参加者は音楽・振付・スタイリング・映像制作といった全てのプロセスに自ら参加し、それぞれの独自性を表現します。競争だけでなくコラボレーションを通じて、新たな成長ストーリーを紡いでいく予定です。
さらに、参加者たちの成長を後押しするべく、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典といった各界トップクラスのメインプロデューサー陣が集結し、番組への注目度と期待感はますます高まりを見せています。
ヒップホップ、K-POP、J-POPなど、それぞれ異なるアイデンティティを持つ参加者たちが言語や文化、世代の壁を越えて挑戦する『HIP POP Princess』は、10月16日（木）21時50分よりU-NEXTにて独占配信いたします。ぜひご期待ください。
『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』
配信開始日：2025年10月16日（木）21:50 ※毎週木曜最新話配信
配信情報：U-NEXT／見放題（国内独占配信）／日本語字幕つき
