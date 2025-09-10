世界初の日韓合同ヒップホップガールズグループ誕生『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』参加者40名のプロフィール写真を初公開！十人十色の“予測不能の原石”たちが集結

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年10月16日（木）より日韓同時・国内独占配信するMnetの日韓合同サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』（以下、『HIP POP Princess』）について、個性豊かな番組参加者全40名のプロフィール写真が公開されたことをお知らせいたします。

先立って公開されたオフィシャルトレーラーにて、ヒップホップ、K-POP、J-POPを横断する多彩な魅力と堂々たるエネルギーで注目を集めた参加者たちが、ついにその姿を現しました。

平均年齢17歳となる日韓の参加者たちのプロフィール写真には、それぞれの個性とキッチュな魅力が凝縮されています。オーディション番組への出演歴やデビュー経験を持つ実力者に加え、名門大学の在学生、チアダンス大会の受賞者、元生徒会長、さらには多数の自作曲を持つ10代の少女など、多彩なバックグラウンドを持つ若き才能が集結。新たな“原石”の発掘に、期待がより一層高まります。詳細は今後の続報にご期待ください。

【Trailer】https://www.youtube.com/watch?v=AsVZr5oQd4U

＜日本参加者＞

＜韓国参加者＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AsVZr5oQd4U ]- 心（COCORO）- 波那美（HANABI）- 陽菜（HINA）- かりん（KARIN）- 心虹（KOKO）- 茉優（MAYU）- 心愛（MIA）- 美鈴花（MIRIKA）- みやび（MIYABI）- 奈々（NANA）- 夏帆（NATSUHO）- 仁虹（NIKO）- 璃音（RINO）- 紗綾（SAAYA）- 祥々（SASA）- 世愛（SEA）- 青南（SENA）- 志歩（SHIHO）- うらら（URARA）- 夕暖（YUNON）日本参加者 ※写真の掲載順は、名前のアルファベット順（ABC順）です。- チェ・ガユン（CHOI GA YOON）- チェ・ユミン（CHOI YOU MIN）- ハン・ヒヨン（HAN HEE YEON）- キム・チェリン（KIM CHAE RIN）- キム・ドイ（KIM DO YI）- キム・スジン（KIM SU JIN）- キム・イェウン（KIM YE EUN）- クォン・ドヒ（KWON DO HEE）- イ・チェヒョン（LEE CHAE HYUN）- イ・チェヨン（LEE CHAE YEON）- イ・ジュウン（LEE JOO EUN）- イ・ソヒョン（LEE SEO HYUN）- ミン・ジホ（MIN JI HO）- ナム・ユジュ（NAM YU JU）- リュ・ハジン（RYU HA JIN）- シン・ユギョン（SHIN YOO KYUNG）- ヤン・ジェユン（YANG JAE YUN）- ユン・チェウン（YOON CHAE EUN）- ユン・スイン（YOON SOO IN）- ユン・ソヨン（YUN SEO YOUNG）韓国参加者 ※写真の掲載順は、名前のアルファベット順（ABC順）です。

『HIP POP Princess』は、Mnetが新たに手掛ける日韓合同ヒップホップガールズグループ誕生プロジェクトです。参加者は音楽・振付・スタイリング・映像制作といった全てのプロセスに自ら参加し、それぞれの独自性を表現します。競争だけでなくコラボレーションを通じて、新たな成長ストーリーを紡いでいく予定です。

さらに、参加者たちの成長を後押しするべく、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典といった各界トップクラスのメインプロデューサー陣が集結し、番組への注目度と期待感はますます高まりを見せています。

ヒップホップ、K-POP、J-POPなど、それぞれ異なるアイデンティティを持つ参加者たちが言語や文化、世代の壁を越えて挑戦する『HIP POP Princess』は、10月16日（木）21時50分よりU-NEXTにて独占配信いたします。ぜひご期待ください。

『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』

配信開始日：2025年10月16日（木）21:50 ※毎週木曜最新話配信

配信情報：U-NEXT／見放題（国内独占配信）／日本語字幕つき

(C)Mnet

U-NEXT

