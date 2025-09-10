【大丸神戸店】話題のラグジュアリービューティブランドが仲間入り　1階化粧品売場に新登場〈ロエベ パルファム〉〈プラダ ビューティ〉

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸神戸店は、1階化粧品売場にてラグジュアリービューティブランド2ブランドがニューオープン。世界有数のラグジュアリーブランドから〈ロエベ パルファム〉〈プラダ ビューティ〉が9月17日(水)よりオープンいたします。世界中で愛されるビューティラインが新たに集結し、より多彩で上質な美の体験をお客様にお届けします。ご自身へのご褒美や大切な方へのギフトにもふさわしい、ここでしか出会えない体験をお楽しみください。

・9/17(水) OPEN 〈ロエベ パルファム〉

神戸エリア初出店となる〈ロエベ パルファム〉。1846年にスペイン・マドリードで誕生して以来、〈ロエベ〉は175年以上にわたり世界有数のラグジュアリーブランドとして知られてきました。

〈ロエベ パルファム〉は自然からヒントを得て作られた、色、香り、そして感情といういくつもの感覚に訴えかけるコレクションです。ジェンダーレスなフレグランスだけでなく、ホーム用にも数多くのアイコニックなフレグランスを創り出しています。

自然からインスパイアされた色鮮やかな空間に、フレグランスシリーズLOEWE Botanical Rainbow（ロエベ ボタニカル レインボー）、プレミアムラインのLOEWE Un Paseo Por Madrid （ロエベ・ウン・パセオ・ポル・マドリード）及びLOEWE Home Scents（ロエベ ホームセンツ）をフルラインナップで展開。革新的な香りの体験を提供いたします。

◇ レコメンドアイテム

「オードゥ パルファン “ロエベ 001 ウーマン”」

50mL：税込17,600円 / 100mL：税込24,200円

フレッシュさと同時にあたたかみのある「オードゥ パルファン “ロエベ 001 ウーマン”」は、ジャスミンの花々、清潔感あふれるリネン、そしてムスクの魅力が調和し、心地よさと魅力が一つになったフローラル オリエンタル ムスキーな香り。この香りは、フレッシュさとあたたかみが同居し、女性だけでなく男性にも好まれています。また、ロエベ 001 ウーマンと001マンの2つの香りを共にまとうことにより、第3の香りが生まれるアイコニックな製品です。

「オードゥ パルファン

“ロエベ・ウン・パセオ・ポル・マドリード” ラ ベジャ シベレス」

100mL：税込44,000円

マドリードを象徴する、賑やかな広場で観光客と地元の人々が出会う場所にあるラ ベジャ シベレス像からインスピレーションを得ています。ムスクとバニラのデリケートなベースに、アイリスとローズの香りを組み合わせた、フェミニンでフローラルなフレグランスです。

「ロエベ キャンドル オレガノ」

Ｓ：税込14,300円 / M：税込34,100円 / L：税込78,100円

オレガノのエッセンスを使用したフレグランスキャンドルで、地中海地域のハーブ園を想わせる樹脂系の香りが特徴です。火を灯すとウッディーでアンバーなノートが広がります。陶芸が盛んなスペインのカタルーニャ地方にある小さな職人の村で作られたテラコッタ製の容器に入っており、インテリアのアクセントに。ギフトにも最適です。

◇ オープン記念限定プレゼント

〈ロエベ パルファム〉にて税込25,000円以上ご購入のお客さまに、先着100名様に「”ロエベ ソロジャ” ソリッドパフューム(2g）」をプレゼントいたします。

※おひとり様1回までとさせて頂きます。

※特典は数量限定につき、なくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。

・9/17(水) OPEN〈プラダ ビューティ〉

神戸エリア初出店となる〈プラダ ビューティ〉。既存の美に対する定義や期待を一度捨て去り、テクノロジーとクリエティビティを自由な発想を持って駆使することで、美に関する先進的なアイデアを上梓。そんなプラダの思考や表現によって生み出されたスキンケアおよびカラーメイクは、新たな視座を与えるだけでなく、不変であると同時に進化もやめない自分自身の改革の可能性を広げます。

店舗は象徴的なプラダ グリーンを基調としたブランドの世界観をお楽しみいただけます。

当ストアでは「カラーメイク」と「スキンケア」 コレクション全製品と「プラダ パラドックス オーデパルファム」をはじめとする、プラダを代表するフレグランスの数々を体験いただけます。

◇ レコメンドアイテム

「リップ バーム ブラッシング ケア 」

税込7,260円

アストラル ピンクをまとって、気持ちもリップもあなた色に。

ブルーのバームを唇に乗せるとピンクに発色。

ふっくら*1 艶めき、しっとり潤う。角層バリアを整え、使う度荒れづらい唇に。

自然な血色感*1で人に合わせて発色するため、ジェンダレスなギフトにもおすすめ。

*1 メイクアップ効果

「プラダ パラドックス オーデパルファム 」

30ml：税込13,970円、50ml：税込20,460円、90ml：税込27,500円

ホワイトフラワーブーケを想起させるタイムレスなフローラルノートでありながらも、強さやアバンギャルドさを表すアンバーの香りを融合。鮮やかな明るさとともに、深みのある香りが広がります。

「プラダ メッシュ クッション」

税込11,330円

Re-Nylonを贅沢に施したデザインの美容液クッション。

Prada Re-Nylonを贅沢に施したクチュール コンパクトで気持ちまで上質に 超柔軟テクスチャーが表情の動きにフィットし、仕上がりが24時間つづく美容液クッションです。

◇ オープン記念限定プレゼント

〈プラダ ビューティ〉にて税込20,000円以上ご購入のお客さまに、先着限定数にて「プラダ ビューティ オリジナル ピンク ポーチ」をプレゼントいたします！

※おひとり様1回までとさせて頂きます。

※特典は数量限定につき、なくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。