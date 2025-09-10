【本日発売】表紙はシャオ・ジャン（肖戦）＆ワン・イーボー（王一博）！「中国ドラマが好き！みんなの推しドラマアワード」が本日発売！　気になる誌面を一部公開します！

ぴあ株式会社

表紙はシャオ・ジャン（肖戦）＆ワン・イーボー（王一博）！

さらに、「陳情令」キャストのユー・ビン（于斌）の撮りおろしショットがダブル表紙を飾る！

中国ドラマガイドの最新決定版「中国ドラマが好き！みんなの推しドラマアワード」が、本日9月10日(水)に発売！

表紙表4ダブル表紙

ぴあが実施した好きな中国ドラマ作品を募集するファン投票企画の最終結果発表に、ファンからのリアルなコメントを満載した中国ドラマガイドの最新決定版 「中国ドラマが好き！みんなの推しドラマアワード」がいよいよ本日発売！

大注目の表紙を飾るのは、「陳情令」のシャオ・ジャン（肖戦）＆ワン・イーボー（王一博）！さらに、同じく「陳情令」出演者であるユー・ビン（于斌）の撮りおろしショットがダブル表紙に登場します！

本誌では、ファンによる投票企画「中国ドラマアワード みんなの推し！ぴあファン投票」の最終結果を発表！ 投票の最終結果をもとに、中国ドラマの人気ランキングをファンからの熱い推しコメントと共にお披露目！ 「次はどの中国ドラマを見たらいいかな？」 「みんなの本当の推し作品が気になる！」 「新作情報も知りたい」にお応えする中国ドラマガイドの決定版です！

ファンや中国エンタメ関係者のリアルな声をお届けする他、人気中国スターの最新ビジュアル・最新情報紹介や日本で開催された中国スターファンミ・POP-UPの独占潜入リポート、人気ドラマの聖地巡礼、中国ドラマのあるあるネタ、みんなの推し活体験談、推し活でまわりと差が付く中国語講座、今秋の最新中国ドラマカタログなど、推し活にお役立ちの企画が満載です！

今回は特別に、気になる誌面の一部を公開！

中国ドラマアワードはもちろん、推し活にも役立つ多彩な企画盛りだくさんの内容でお届けします！

発表！みんなの推し！中国ドラマアワード発表！みんなの推し！中国ドラマアワード～部門別ファン投票ランキングBEST10～

時代劇／恋愛＆ドラマ部門、時代劇／ミステリー＆サスペンス部門、時代劇／ファンタジー部門、時代劇／武侠＆アクション部門、現代劇部門の全5部門、各BEST10を、ファンからの熱い推しコメントと共にお披露目！

時代劇・ファンタジー部門BEST10

中間発表で各部門の栄えある第1位にランクインしたのは、「陳情令」「瓔珞」「慶余年」「琅琊榜」「家族の名において」といずれも納得の人気作品！ 果たして、どんなランキングになるか!?

スターに会いたい！中国ファンミ＆イベント舞台裏独占リポート

今年の春から夏にかけて、人気ドラマでおなじみの中国俳優たちがぞくぞくと来日。

「YuBin／于斌 1st Birthday Event@Japan 2025」、「中国時代劇ドラマファンミーティング～時を超えた出会い 2025・春～」「中国ドラマファンPOP₋UP」の模様を、舞台裏と共に独占リポート！

「陳情令」出演俳優陣他（ユー・ビン／リウ・ハイクアン／ワン・イージョウ／ジー・リー／シュエ・バーイー）の特別な撮りおろしショット＆インタビューも、たっぷりと掲載します。

スターに会いたい！中国ファンミ＆イベント舞台裏独占リポート人気ドラマ聖地巡礼のススメ 潜入！「横店影視城」の世界人気ドラマ聖地巡礼のススメ 潜入！「横店影視城」の世界

中国時代劇ファンなら誰もが一度は行ってみたい

、東洋のハリウッドと呼ばれる「横店影視城」に潜入！

お気に入りのドラマの名シーンを生んだ舞台、大好きなスターが降り立った場所を、写真と共に徹底解説します。普段は入ることのできない未開放エリアの情報も要チェックです。

詳しい内容は本日発売の「中国ドラマが好き！みんなの推しドラマアワード」の誌面をご確認ください！

この一冊で中国ドラマ＆エンタメの最新情報をチェックして、推し活をさらに充実させましょう！

【主なコンテンツ】

●発表！みんなの推し！中国ドラマアワード～部門別ファン投票ランキングBEST10～〈みんなの推しコメント付き〉

時代劇／恋愛＆ドラマ部門、時代劇／ミステリー＆サスペンス部門、時代劇／ファンタジー部門、時代劇／武侠＆アクション部門、現代劇部門（全5部門）

●注目スターSPECIAL SHOOTING＆NEW TOPICS

シャオ・ジャン（肖戦）、ワン・イーボー（王一博）、チョン・イー（成毅）

●中国エンタメ関係者に聞きました！ 私のイチ推し中国ドラマ

●スターに会いたい！2025年中国ファンミ＆イベント舞台裏独占リポート

「YuBin／于斌 1st Birthday Event@Japan 2025」、「中国時代劇ドラマファンミーティング～時を超えた出会い 2025・春～」、「中国ドラマファンPOP-UP」

●人気ドラマ聖地巡礼のススメ 潜入！「横店影視城」の世界

●話題の中国出身芸人いぜんが判定！中国ドラマあるある リアル or フィクション!?

●教えて！中国ドラマみんなのリアル推し活体験談

●まわりと差が付く！ 推し活的中国語講座

●2025年秋の見るべき！中国ドラマ新作カタログ

「癒やしの恋人 ～ロマンスの処方箋～」「大唐狄公案（だいとうてきこうあん） 神探（しんたん）、王朝の謎を斬る」「天啓異聞録（てんけいいぶんろく）」 「墨雨雲間（ぼくううんかん）～美しき復讐～」「与鳳行（よほうこう）」他

●中国ドラマINDEX

etc

[商品情報]

誌名： 「中国ドラマが好き！みんなの推しドラマアワード」

2025年9月10日(水) 発売

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

体裁：A4／オールカラー／100p

発行：ぴあ株式会社