キタニタツヤ表紙『PMC Vol.38』のラインナップ解禁！ ano、ナナヲアカリ、FUNKY MONKEY BΛBY’Sロングインタビュー！

ぴあ株式会社『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.38』（9/17（水）発売）

キタニタツヤが表紙を飾る『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.38』（9/17（水）発売）。本日、掲載ラインナップを解禁いたします。

今号では、大規模なライブのレポートも充実。まずは、2日間で10万人を動員したMrs. GREEN APPLEの「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE～FJORD～」。神奈川・山下ふ頭特設会場で繰り広げられた圧巻のエンタテインメントショーを8000字超のライブレビューにてお届け。続いては、ONE OK ROCK「DETOX JAPAN TOUR 2025」より8月31日の神奈川・日産スタジアム公演。結成20周年に初のスタジアムツアーを展開中の4人が、アクシデントに見舞われながらも、最後までやり切った渾身のライブを完全レポートする。そして、8月30・31日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された「聖飢魔II vs BABTMETAL～悪魔が来りてベビメタる～」も。地球デビュー40周年を迎えた貫禄の聖飢魔IIと世界的な人気を誇るBABYMETALによる世紀の対バンの模様を届ける。メタルシーンの新伝説誕生となった２DAYSをご堪能ください。

特集では、9月3日に東京・日本武道館ワンマンライブを成功させたanoが登場。「BONE BORN BOMB TOUR」からニューシングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」まで語ってもらったが、武道館公演で「生きていてくれてありがとう。絶対大丈夫！」とファンに伝えたanoの思いがロングインタビューにも現れ、さらにクリエイティブにまつわる5つの質問にも答えてもらいました。また、メジャーデビュー7周年となるナナヲアカリには、新曲も収録するベストアルバム『フライングベスト2』を軸に、SNSでバズを巻き起こす自身の“ダメポップ”の軌跡を。FUNKY MONKEY BΛBY'Sには、2026年のメジャーデビュー20周年に向かう意気込みを聞きました。



ほかにも、11月10日（月）にZepp DiverCity (TOKYO)公演を控える関西発3ピースバンド・超能力戦士ドリアン、来年1月14日（水）にZepp Haneda公演を控えるNOISEMAKERらライブシーンをにぎわせるバンドのインタビューも掲載。

なお、表紙を飾るキタニタツヤの特集では、2万字に及ぶロングインタビューから100Q（100問100答）まで、その進化を掘り下げるとともに、『キタニタツヤのオールナイトニッポン０（ZERO）』ディレクター、GEMNといったキタニタツヤの活動に関わる8人の証言インタビューも読み応え十分。進化するポップミュージックの現在地をお届けします。読者アンケートの結果にもご期待ください。

タワーレコード、HMV＆BOOKS、楽天ブックスでご予約・ご購入された方には、特典としてキタニタツヤのポストカード（ショップ別絵柄違い）が付きます。数に限りがありますので、お申込みはお早めに。

タワーレコードご予約・ご購入特典ポストカードHMV＆BOOKSご予約・ご購入特典ポストカード楽天ブックスご予約・ご購入特典ポストカード

【コンテンツ】

表紙：キタニタツヤ

特集：進化するポップミュージック

キタニタツヤ

・ロングインタビュー

・8人の関係者証言

・100Q（100問100答）

・読者アンケート ほか

ano

・ロングインタビュー

・クリエイティブにまつわる5つの質問

ナナヲアカリ ロングインタビュー

FUNKY MONKEY BΛBY’S ロングインタビュー

Mrs. GREEN APPLE

「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE～FJORD～」ライブレポート

ONE OK ROCK

「DETOX JAPAN TOUR 2025」ライブレポート

聖飢魔II vs BABYMETAL

「聖飢魔II vs BABTMETAL～悪魔が来りてベビメタる～」ライブレポート

超能力戦士ドリアン／NOISEMAKER インタビュー

Chim↑Pom from Smappa! Group「エリイの国の人」

【商品概要】

『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.38』

定価：1,320円(本体1,200円+税)

発売日：2025年9月17日（水）

仕様：A4変型 112P オールカラー/無線綴じ

販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ ほか

