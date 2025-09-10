「データセンター向け電力供給をどうするか」と題して、NPO法人国際環境経済研究所 副理事長 兼 所長 常葉大学 名誉教授 山本 隆三氏によるセミナーを2025年10月16日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【米国の経済覇権を支えるAI投資の壁】

データセンター向け電力供給をどうするか

NPO法人国際環境経済研究所 副理事長 兼 所長

常葉大学 名誉教授 山本 隆三 氏

２０２５年１０月１６日（木） 午前１０時～１２時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

米国では相互関税により不況下でのインフレ、スタグフレーションに陥る可能性が指摘されながらも、株式市場は好調です。株式市場を支えるのは、生成AIの需要増とそれを支えるデータセンター建設に必要な半導体と電力設備へのAI関連投資と言われています。しかし順調に投資が進むわけでもありません。

今AI導入の大きな壁になると言われているのは電力供給です。データセンターを支える電力供給が実現しなければ、AIは使えません。GAFAMは自前の電力供給を手当てしています。電力供給は十分でしょうか。電力問題をさまざまな視点から解き明かします。

１．AIはどれだけの電力供給を必要とするのか -世界、米国、日本の予想

２．簡単ではないAI向け電力供給問題 -価格、安定供給、温暖化

３．経済と社会に大きな影響を与えるエネルギー・電力価格

４．食料自給率よりも難しい日本のエネルギー自給率問題

５．GAFAMも取り組む温暖化対策 -2050年カーボンニュートラルは夢物語か

６．価格、安定供給、温暖化対策を兼ね備えたAI向け電力供給は可能か

７．質疑応答／名刺交換

