「データセンター向け電力供給をどうするか」と題して、NPO法人国際環境経済研究所 副理事長 兼 所長 常葉大学 名誉教授 山本 隆三氏によるセミナーを2025年10月16日(木)に開催!!

【米国の経済覇権を支えるAI投資の壁】


データセンター向け電力供給をどうするか


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25475



[講　師]


NPO法人国際環境経済研究所　副理事長　兼　所長


常葉大学　名誉教授　山本　隆三　氏



[日　時]


２０２５年１０月１６日（木）　午前１０時～１２時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


米国では相互関税により不況下でのインフレ、スタグフレーションに陥る可能性が指摘されながらも、株式市場は好調です。株式市場を支えるのは、生成AIの需要増とそれを支えるデータセンター建設に必要な半導体と電力設備へのAI関連投資と言われています。しかし順調に投資が進むわけでもありません。


今AI導入の大きな壁になると言われているのは電力供給です。データセンターを支える電力供給が実現しなければ、AIは使えません。GAFAMは自前の電力供給を手当てしています。電力供給は十分でしょうか。電力問題をさまざまな視点から解き明かします。



１．AIはどれだけの電力供給を必要とするのか　-世界、米国、日本の予想


２．簡単ではないAI向け電力供給問題　-価格、安定供給、温暖化


３．経済と社会に大きな影響を与えるエネルギー・電力価格


４．食料自給率よりも難しい日本のエネルギー自給率問題


５．GAFAMも取り組む温暖化対策　-2050年カーボンニュートラルは夢物語か


６．価格、安定供給、温暖化対策を兼ね備えたAI向け電力供給は可能か


７．質疑応答／名刺交換





