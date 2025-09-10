【DMM Factory】 『テニプリフェスタ2025 応援(エール)』×「ラウンドワン」 コラボキャンペーンを9月10日（水）より開催！

合同会社DMM.com


合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO亀山敬司、以下DMM ）が展開するグッズメーカーサービス『DMM Factory』は2025年9月10日（水）から10月13日（月）の期間限定で、株式会社ラウンドワン（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：杉野公彦、https://www.round1.co.jp/、以下ラウンドワン）にて『テニプリフェスタ2025 応援(エール)』とのコラボキャンペーンを実施いたします。



■テニプリフェスタ2025 応援(エール)×ラウンドワン　コラボイベント詳細

『テニプリフェスタ2025 応援(エール)』と、「ラウンドワン」とのコラボイベントを9月10日（水）より開催いたします。


越前リョーマ、手塚国光など全8キャラクターが放課後にラウンドワンを楽しんでいる姿をイメージした、本イベントのための描き下ろしイラストをご用意いたしました。


カラオケコラボルームやコラボパックのほか、コラボメニュー、オリジナルグッズの販売を行います。



▼特設サイトはこちら


https://factory.dmm.com/event/tenipuri_festa2025_round1/




（１）カラオケコラボルーム／コラボパックの販売


『テニプリフェスタ2025 応援(エール)』オリジナルの装飾を施した、限定特典映像が見れるカラオケコラボルームが池袋店・ダイバーシティ東京 プラザ店・吉祥寺店・横浜駅西口店・中川1号線店・千日前店・三宮駅前店・福岡天神店の8店舗に登場！



コラボルームご利用につき、オリジナルキャラクターカード【全5種】を1枚とラウンドワンオリジナルプリント機「Rism」にて使用できるフォトコインを1枚プレゼントいたします。


※画像はイメージです。


※ランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。


※数量限定となります。店舗により在庫に限りがございますのでご注意ください。


※在庫がなくなり次第配布終了となります。



▼ルームのご予約はこちらから


https://www.round1.co.jp/collaboration/tenipuri04/index.html　



※深夜24時以降にご利用される場合のみ、同料金で朝5:40までご利用いただけます。


※別途ワンオーダー制となります。


※学生割引やクラブ会員等の割引はございません。


※お盆営業や特別営業期間中は、土日と同料金となります。




コラボ限定特典が付いたカラオケパック、ボウリングパックを販売いたします。




※学生割引やクラブ会員等の割引はございません。


※小中学生無料キャンペーン対象外です。ご利用の受付でスタッフまでお声がけください。


※コラボ投げ放題パックをご利用の場合でも、待ち時間が発生した場合は交代制となります。


※コラボ投げ放題パックの保証ゲーム数は投げ放題パックと同一です。


※保証ゲーム数はご利用店舗ごとに異なります。ご利用店舗の料金表ページからご確認ください。


※調布駅前店、町田ジョルナ店は、クレーンゲームパークのためコラボパックの販売はございません。


コラボ期間中、ボウリングエキサイターでは、投球後の演出画面が『新テニスの王子様』仕様に！




【特典】


コラボルーム、コラボパックをご利用いただいた方に1名様ごとにキャラクターカード【全5種】をランダムで1枚とラウンドワンオリジナルプリント機「Rism」にて使用できるフォトコインを1枚プレゼント！


※画像はイメージです。


※ランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。


※数量限定となります。店舗により在庫に限りがございますのでご注意ください。


※在庫がなくなり次第配布終了となります。




《コラボメニュー販売店舗　全91店舗》


カラオケ設置全店にて販売


※コラボメニューはカラオケルームでの提供となります。


《カラオケコラボパック販売店舗　全91店舗》


カラオケ設置全店にて販売


《ボウリングコラボパック販売店舗　全96店舗》


ボウリング設置全店にて販売



■ラウンドワン店舗一覧はこちら


https://x.gd/FrhjW




（２）カラオケ歌唱キャンペーン





カラオケルームのタブレットから課題曲を予約&歌唱すると、コラボ歌唱キャンペーンへ参加ができます。



・キャンペーン期間


１.越前リョーマのマイク


2025年9月10日(水) 10:00　～　2025年9月26日(金) 23:59



２.手塚国光のマイク


2025年9月27日(土) 10:00　～　2025年10月13日(月) 23:59



※画像はイメージです。


※抽選はキャンペーン期間終了後の実施となります。


※当選者には、ラウンドワン公式アプリよりご連絡いたします。




（３）限定コースターがもらえるコラボメニューの販売！


カラオケが設置されたラウンドワン全91店舗でコラボメニューを提供いたします。




コラボメニューをご注文の方に1品ご購入につき、ランダムでオリジナルスタンディコースター【全8種】を1枚プレゼント。


※コラボメニューはカラオケルームにて販売


※画像はイメージです。


※ランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。


※数量限定となります。店舗により在庫に限りがございますのでご注意ください。


※在庫がなくなり次第配布終了となります。



＜コラボメニュー販売店舗　全91店舗＞


全国のラウンドワン　カラオケ設置全店のカラオケで販売


店舗一覧はこちら


https://www.round1.co.jp/shop/area01.html




（４）オリジナルグッズの販売


コラボ記念のオリジナルグッズをラウンドワン10店舗、DMM通販にて販売いたします。




店舗施設利用者以外の方もご購入いただけます、物販のみご利用の方はカラオケ受付までお越しください。


2025年9月10日(水)10:00より店頭にて販売いたします。


※価格は税込表記です。


※トレーディング商品はランダム販売のため、絵柄はお選びいただけません。


※店舗でのグッズ購入につきましては、下記にて購入制限を設けさせていただきます。予めご了承ください。


【グッズ購入制限】


オープン商品：各3個まで


トレーディング商品：各3セットまで


（単品購入の場合、全8種：単品24個まで／全17種：単品51個まで）


（※フレフレンズステッカーVol.6のみ、1パック2枚入りのため単品27個まで）


（※技名カードのみ、1パック3枚入りのため単品48個まで）



＜コラボグッズ販売店舗　全10店舗＞


■ラウンドワン 池袋店


■ラウンドワンスタジアム ダイバーシティ東京プラザ店


■ラウンドワン 吉祥寺店


■ラウンドワン 横浜駅西口店


■ラウンドワンスタジアム 中川1号線店


■ラウンドワンスタジアム 千日前店


■ラウンドワン 三宮駅前店


■ラウンドワン 福岡天神店


■ラウンドワンスタジアム 奈良ミ・ナーラ店


■ラウンドワンスタジアム 千種店



＜コラボグッズ購入特典＞


「テニプリフェスタ2025 応援(エール)」コラボグッズを税込2,200円お買い上げごとに


フォトグレイ（全38種）をランダムで1パック（2枚入り）プレゼント！


※ランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。


※特典はなくなり次第終了となります。


※DMM通販でのご購入の場合、特典の付与はございません。予めご了承ください。


＜DMM通販＞


DMM通販では下記の期間にて、予約販売をいたします。


・予約受付期間


2025年9月10日(水) 12:00　～　2025年10月13日(月) 23:59


https://www.dmm.com/mono/hobby/-/list/=/article=keyword/id=308880/


※予約期間中にご購入いただいた全ての方に商品をご用意いたします。


※商品は2026年1月より順次発送予定となります。



（５）カプセルトイ販売


『新テニスの王子様×ラウンドワン コラボキャンペーンpart3』にてご好評いただいた「新テニスの王子様 校章ボタン風キーホルダー」をラウンドワン9店舗にて販売いたします。







店舗施設利用者以外の方もご購入いただけます。



2025年9月10日(水)10:00より店頭にて販売いたします。


※価格は税込表記です。


※カプセルトイ商品の特性上、絵柄はお選びいただけません。



＜カプセルトイ販売店舗　全9店舗＞


■ラウンドワン 池袋店


■ラウンドワンスタジアム ダイバーシティ東京プラザ店


■ラウンドワン 吉祥寺店


■ラウンドワンスタジアム 中川1号線店


■ラウンドワンスタジアム 千日前店


■ラウンドワン 三宮駅前店


■ラウンドワン 福岡天神店


■ラウンドワンスタジアム 奈良ミ・ナーラ店


■ラウンドワン 千種店



（６）描き下ろしイラストパネル展示


コラボグッズ販売店舗では、描き下ろしイラストパネルを展示いたします。


お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/2581/table/4872_1_ee93e4aecb9ee39e2c7fd9eee9deea19.jpg?v=202509110656 ]


（７）アミューズメント体験特典




98店舗を対象にアミューズメント体験特典を実施します。


事前にスタッフへ参加申込をしていただき、コラボ専用クレーンゲーム機に500円以上連続投入プレイをすると、オリジナルA5クリアファイル【全5種】をランダムで1枚プレゼント！


※画像はイメージです。


※ランダムでのお渡しとなります、絵柄はお選びいただけません。


※数量限定となります。店舗により在庫に限りがございますのでご注意ください。
※在庫がなくなり次第配布終了となります。




（８）ラウンドワンオリジナルプリント機「Rism」コラボフレーム


ラウンドワンオリジナルプリント機「Rism」にて、本コラボ限定のフレームが登場いたします。



※画像はイメージです。

▼ラウンドワンへのお問い合わせ


https://www.round1.co.jp/cgi-bin/read.cgi


※お急ぎの場合は、直接ご利用店舗までお問い合わせいただくようお願いいたします。


■『新テニスの王子様』とは

『テニスの王子様』『新テニスの王子様』のコミックス累計発行部数は6000万部を超え、両作品ともテレビアニメ化されたほか、イベント開催や劇場版の公開など、20年以上にわたり多くのファンに愛され続けている人気シリーズ。



公式ウェブサイト：http://tenipuri.jp/




合同会社DMM.com内のキャラクター商品の企画制作を行うメーカーサービスです。


「欲しかったものを、代わりにつくる」をテーマに、エンターテインメント領域の様々なキャラクターコンテンツやIPを、全国の遊戯施設やテーマパークなどで開催するイベント催事の企画制作や、グッズ・フィギュア商品の企画開発等、多様な形態で商品化をしています。今後は、オリジナルのぬいぐるみシリーズ商品や、フィギュアのシリーズ商品など、メーカーとして独自に発売する商品も充実させ、より多くのエンターテインメントコンテンツのファンのお客様に向けて、商品や企画の開発をしてまいります。



・DMM Factory公式HP：https://factory.dmm.com/


・DMM Factory公式X：https://twitter.com/DMM_factory



■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。


※2025年2月時点



企業サイト：https://dmm-corp.com/


プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/


公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/


※掲載の際には、下記の記載をお願いします。


(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト