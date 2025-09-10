洋楽ファン必見！毎回1アーティストにフィーチャーし徹底的に深掘り、「観るベストアルバム」として人気を博したWOWOWオリジナル番組「洋楽主義」が、6年ぶりに待望の復活！
世界のビッグアーティストのライブ中継やグラミー賞の独占放送など、海外のミュージックシーンをパワープッシュしてきたWOWOWによる洋楽オリジナルレギュラー番組「洋楽主義」。2011年から2019年まで放送され、多くの洋楽ファンから熱い支持を得たこの番組が、6年ぶりに待望の復活 ！
「観るベストアルバム」というコンセプトのもと、毎回1アーティストをピックアップし、ミュージックビデオやライブ映像、有識者のインタビューなどで徹底的に深掘りしていく音楽番組。番組MCは、以前の放送に引き続いて、俳優・ミュージシャンの田口トモロヲが担当。初心者からコアなファンまで洋楽好きにはたまらない必見プログラムだ。
ＭＣ：田口トモロヲ
＜ラインナップ＞
10月27日（月）午後8：15スタート
洋楽主義 オアシス 10月27日（月）午後8：15
WOWOWライブで放送・WOWOWオンデマンドで配信
クイーン 11月放送・配信予定
※#3以降の放送日時は番組表でご確認ください。
＜関連特集＞
OASIS来日記念特集 ！
・OASIS：結成10周年記念ツアー ～ライブ・イン・グラスゴー 2001
10月27日（月）午後5：00
WOWOWライブで放送・WOWOWオンデマンドで配信
※放送配信終了後～3週間アーカイブ配信
・OASIS：ゼア・アンド・ゼン
10月27日（月）午後6：45
WOWOWライブで放送・WOWOWオンデマンドで配信
※放送配信終了後～3週間アーカイブ配信
「洋楽主義」番組サイト https://www.wowow.co.jp/music/yogakushugi/
＜その他：WOWOW FILMS劇場配給作品＞
10月17日（金）公開『リアム・ギャラガ―：ライブ・アット・ネブワース 2022』
オアシス解散後、ソロアーティストとして模索を続けたリアムが2日間で約17万人を動員。 ソロ楽曲はもちろん、オアシス時代の名曲たちを惜しげもなく披露。多幸感あふれるライブが日本初上映。
作品公式サイト：https://www.wowow.co.jp/film/liam-gallagher/