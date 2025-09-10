こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ボタニカルペイント 600ml」が2025 日本パッケージングコンテストで日用品・雑貨包装部門賞を受賞
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）のグループ会社で家庭⽤塗料の製造販売を担う株式会社カンペハピオ（本社︓⼤阪府⼤阪市淀川区、代表取締役社⻑︓池上 広⼀郎）は、公益社団法人日本包装技術協会が主催する「2025 日本パッケージングコンテスト」において、「ボタニカルペイント 600ml」が『日用品・雑貨包装部門賞』を受賞したことをお知らせいたします。
本年6 月には、JPC展（ジャパンパッケージングコンペティション）の『一般雑貨部門賞』を受賞しており、異なるコンテストでの連続受賞となりました。製品の独自性と環境配慮への取り組みが、複数の専門団体から高く評価された形です。
・日本パッケージングコンテストは
日本パッケージングコンテストは、材料、設計、技術、デザイン、アイデア、環境対応、適正包装など、あらゆる機能からみて年間の優秀作品が選定されます。
国内の優れたパッケージとその技術を開発・普及することを目的とし、公益社団法人日本包装技術協会が毎年開催している包装分野における国内最大のコンテストです。
日本パッケージングコンテスト公式ページはこちら
https://www.jpi.or.jp/saiji/jpc/jpc_index.html
・講評にて
「中身が植物由来の原料であることから、パッケージにも環境に配慮した紙パックボトル（同容量品に比べプラスチック使用量を55％削減）を採用。従来の塗料イメージに新しい価値を加えた商品である」と評価いただきました。
「ボタニカルペイント」は“容器も原料もやさしく”をコンセプトに、塗料の主成分に「植物油」、容器に「紙パックボトル」を採用いたしました。また、あつかいやすい「水性タイプ」のジェルステインで、においも少なく、はじめての方からお子さままで誰にでも使いやすい「やさしい」塗料です。
JPC 展に続き高い評価をいただけた事を大変嬉しく思います。
今後も暮らしに寄り添った新しい発想で商品の開発・提案ができるように努めてまいります。
表彰式会場にて撮影
JPC 展受賞記事はこちら
https://www.kanpe.co.jp/news/33198/
ボタニカルペイント特設ページはこちら
https://www.kanpe.co.jp/botanical-paint-lp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社カンペハピオ 営業企画部 藤田 和宏
e-mail : xhp00304@als.kansai.co.jp
関連リンク
カンペハピオ
https://www.kanpe.co.jp/
ボタニカルペイント
https://www.kanpe.co.jp/botanical-paint-lp/
