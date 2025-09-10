フランスで醸す「SAKE DE BORDEAUX (サケ・ド・ボルドー)」酒蔵開設

Sake de Bordeaux s.a.r.l. https://prtimes.jp/a/?f=d164974-2-a7cc6719be426610241c2193c25e7e5d.pdf

2025年11月、フランス・ジロンド県ミオスに新たな清酒蔵「SAKE DE BORDEAUX(サケ・ド・ボルドー)」が誕生します。それは日本から受け継いだ醸造の知恵と、フランスが育んだテロワールが交差する瞬間。私たちはここに、清酒の新しい物語を刻み始めます。

フランスの水・米・酵母から生まれる、新しい一杯

私たちの酒蔵は、カマルグ米、地元ボルドーの白ワイン酵母、そしてアルカション近郊の地下水を用います。この地の恵みと、日本の匠から受け継いだ技が溶け合うことで、“一期一会の味わい”が形づくられます。22hLタンク4基、年間最大75,000本の生産能力。仕込みはフランス寒造り。ボルドーワインのように“ヴィンテージ”として－5℃で眠らせ、時間の記憶を瓶に封じます。

今回発表する清酒のラインアップ - それぞれの特徴

・Prestige (プレスティージュ)： 白ワイン哲学を思わせる、しなやかで包容力ある味わい

・Heritage (エリタージュ)： 日本の伝統を映し出す、清らかで奥深い酒

・Voyage (ヴォヤージュ)： シャンパーニュ製法で生まれた、祝祭にふさわしい泡酒

監修者 - 二人の巨匠が導く出会い

記念すべき当蔵のデビューに際し、二人の巨匠より味わいの方向性について貴重な助言を賜りました。蔵元杜氏・織田の責任で醸す酒に、彼らの知恵と経験がアッサンブラージュされ、唯一無二の調和が生まれます。

日本酒の魅力を、世界にもっと

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164974/table/2_1_912cedebf263abb87b85483f8740e7f6.jpg?v=202509110626 ]

米、麹、水、酵母で醸され、アルコール度数は主に13～15％。軽やかで、食と響き合う酒。清酒は世界中の人々に受け入れられ、愛される可能性に満ちています。2024年には、麹を用いた「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録され、その注目は一層高まっています。

今日、フランス産ワインの棚の横には北米やオセアニア産のワインも並びます。私たちは、この伝統的酒造りの魅力とその結実を発信し、近い将来、日本発の銘酒の棚の隣に、当蔵の清酒をはじめ各国の酒が共に並ぶ日を信じています。その未来を胸に、たゆまず歩みを進めます。

ローンチパーティ - メディア関係者・酒販関係者の方をご招待

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/164974/table/2_2_110f07054309ce71eb8afd259a573461.jpg?v=202509110626 ]

-「Rejoice in the chance woven by time」 -

日時：2025年11月14日（金）午後

会場：フランス・ジロンド県ミオス 酒蔵内

内容：監修者と蔵元杜氏によるアッサンブラージュ・トーク、SAKE DE BORDEAUXロゴ揮毫アーティストのMaaya Wakasugi氏による揮毫パフォーマンス、 ライブ演奏やDJ、新酒フリーフローなど。そのひとときは、清酒と芸術が共鳴する祝祭の舞台となります。

参加：メディア関係者の方、酒販関係者の方をご招待いたします。人数に限りがありますので、お早めに下記お問い合わせまでご連絡ください。

Sake de Bordeaux (サケ・ド・ボルドー 日本名：水の辺酒造) ご紹介

当蔵の清酒造り

経営陣

ローンチパーティにご登壇いただく皆さま

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/164974/table/2_3_a90502d4bf9a321326dde9d16235eaf9.jpg?v=202509110626 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/164974/table/2_4_fa9b6c45cd8d9fa5e5b380d2a5558394.jpg?v=202509110626 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/164974/table/2_5_107fa37330a89d78ca0ba041e0a2445e.jpg?v=202509110626 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/164974/table/2_6_5db90f3577f3b826cf247fb058f158c9.jpg?v=202509110626 ]

Sake de Bordeaux s.a.r.l.

清酒文化の地平を世界へ。私たちは日本酒への深い愛を胸に、フランスの地でsakeを醸し、その文化を世界へと広めます。自然と人の智恵の結晶である清酒は、四季や人生の節目を彩ってきました。その奥深さに敬意を表し、愛する日本の酒に比肩する一杯を目指して、酒文化の新たな地平を拓いていきます。