こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
韓国発の人気番組「Mr.TROT JAPAN」とQVCジャパン初コラボレーション～勝ち抜いたメンバー5名がセレクトした香水を9月20日(土)発売！～
同日20時よりメンバー出演のライブコマースを「QVC POP-UP LIVE」で配信！
テレビショッピングを中⼼としたマルチプラットフォーム通販企業の株式会社 QVCジャパン（千葉県千葉市、代表取締役最⾼経営責任者（CEO）伊藤 淳史、以下「QVC」）は、株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田 義晃、以下「ドコモ」）と協働し、韓国発の人気番組「Mr.TROT JAPAN」（ミスタートロット ジャパン）で勝ち抜いたTOP5のメンバーとコラボレーションし、メンバーがセレクトした香水を発売します。
発売日の2025年9月20日(土)20時からは、メンバーが出演するライブコマースをQVC POP-UP LIVEで配信します。
■QVCジャパンとMr.TROT JAPAN初コラボレーション「推し活」×「ライブコマース」に挑戦
QVCジャパンと韓国発の人気番組「Mr.TROT JAPAN」初のコラボレーション企画として、TOP5のメンバー5名がそれぞれセレクトした香水を全5種展開します。さわやか・甘美・ウッディなど個性豊かな香りがラインナップ。香水はオリジナルアクリルスタンドと、メンバーの手書きメッセージ＆サインが印刷された香りの解説レターがセットになった特別仕様です。ファンの「推し活」を盛り上げる新しい形のショッピング体験をお届けします。
■発売日9月20日(土)20時からのQVC POP-UP LIVEにメンバーが出演！
9月20日(土)20時から配信する「QVC POP-UP LIVE」ライブコマースには、香水をプロデュースしたメンバーの島 憂樹、ジュノ、Masato、風水ノ里 恒彦、牛島 隆太ら5名が出演します。香水に込めた想いや制作秘話を語るトークのほか、バラエティショーのような特別企画や、生配信ならではのチャットを通じた双方向コミュニケーションなど、エンターテインメント性あふれる内容を予定しています。いつものライブ配信とは一味違うQVC POP-UP LIVEをぜひご覧ください。
■新しいファン体験の創出へ
QVCジャパンは、本コラボレーションを皮切りに、エンターテインメントとライブコマースの融合による新たなファン体験の創出に積極的に取り組んでいきます。今後もライブコマースやSNSを活用したファン参加型企画など、多角的なアプローチでお客さまとの接点を拡大していく予定です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、24時間365日休むことなくお届けしてまいります。
【商品概要】
yousual株式会社の推し香水サービスScently (セントリー)を活用し、各メンバーがファンのために自らセレクトした香水とここでしか手に入らないオリジナルアクリルスタンドをセットで発売いたします。
【商品詳細】
・商品名：Mr.TROT JAPAN セレクト香水アクスタセット powered by Scently
・QVC販売価格：5,980円（税込・送料込）
・コラボメンバー：島 憂樹、ジュノ、Masato、風水ノ里 恒彦、牛島 隆太
※商品のご購入にはQVC会員登録が必要です
・商品番号：
https://digitalpr.jp/table_img/2942/116854/116854_web_1.png
【特設サイト】
詳しい情報は特設サイトにて掲載
https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000101/goods/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202508_nr-MRtrotJapan-qvc
【セット内容】
・ミスタートロットジャパンTOP5のメンバーそれぞれがセレクトした香水
香水容量：10ml（約200プッシュ分）
・限定アクリルスタンド（香水をセレクトしたメンバーのここでしか手に入らないアクリルスタンド）
・香りの解説レター（各メンバーの手書きメッセージと直筆サインが印刷された特別なレター）
【ライブコマース概要】
・番組名：QVC POP-UP LIVE - Mr.TROT JAPANコラボ香水を先行発売！
・配信日時：2025年9月20日（土）20:00～21:00（配信終了時間は目安）
・出演：島憂樹、ジュノ、Masato、風水ノ里恒彦、牛島隆太
・公式サイト：https://qvc.jp/catalog/weblive/index.html
※配信に関わる情報は変更になる可能性がございます。
ミスタートロットジャパンTOP5について
株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino®」で配信中の、韓国の大ヒットサバイバルオーディション番組の日本版「ミスタートロット ジャパン」から選ばれたミスタートロットジャパン TOP5。島憂樹、ジュノ、Masato、風水ノ里恒彦、牛島隆太の5名が、それぞれソロでの活動を中心としながら、TOP5としての活動も行っている。2025年8月22日(金)に初のカバーアルバム「ミスタートロットジャパン-ALL HEARTS-」を株式会社 NTTドコモ・スタジオ＆ライブからリリース。
ミスタートロットジャパン TOP5のデビューまでの軌跡はこちら
＜配信概要＞
■タイトル：ミスタートロット ジャパン
■話数：全11話
■配信形態：5話までは広告付き無料にて配信、6話以降はLeminoプレミアム（月額990円※1）にて配信
■出演：MC：後藤輝基(フットボールアワー)
■視聴ページ
https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJhYmY=?pit_git_type=SERIES
Leminoについて
ドコモの映像配信サービス。感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。 無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。 「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。
※1「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。
※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞
・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。
・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。
・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。
・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。 ・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。
・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。
株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブについて
日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。両社の強みを活かし、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。映像事業においては「FANYStudio」の名でバラエティ番組からドラマや映画など様々な映像コンテンツを展開しています。
公式サイト：https://fanystudio.com/
yousual株式会社について
推し香水サービスScently（https://scently.jp/）では、ご記入いただいたオーダーシートから"推し"の解釈を読み取り、調香師監修のパーソナライズフレグランスと、世界に１枚の香りの解説レターをお届けしています。
QVCジャパンについて
株式会社 QVCジャパンは、動画を用いて楽しいショッピングをお届けするマルチプラットフォーム通販企業です。「リレーションシップの力を通じて見つける喜びをお届けする」ために、ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、24時間365日休むことなくお届けしています。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やバックストーリーとともにご紹介。お買い物チャンネルQVCは、BS・CS放送のほか、QVC公式サイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では放送やその他情報を発信しています。
