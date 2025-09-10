【キービジュアル&キャプテン決定】 島根スサノオマジック2025-26 SEASON
株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック
キービジュアル&チームコンセプト
このたび、今シーズンにかける想いを込めた2025-26 SEASONのキービジュアルが完成しましたことをお知らせいたします。
本ビジュアルはクラブ、そして“チーム”の思いを映し込んだ一枚です。
チームコンセプトである 「TEAM MAKES MAGIC」 を反映し、今シーズンにかける強い意志を表現しております。
個を磨き、“チームで戦う”。
それぞれの強みが"チーム"としてつながったとき、コートに“マジック”が起こる。
そんな想いを胸に、今シーズンを戦い抜きます。
キャプテン&コーキャプテン
また、キャプテンを#4 ニック・ケイ選手、コーキャプテンを#6 北川 弘選手が務めることとなりましたので、ご報告いたします。
チーム一丸となってシーズンを戦いますので、応援をよろしくお願いいたします。
ホームでの応援を力に、精一杯戦います。引き続きご声援のほど、よろしくお願いいたします。
僕自身、今シーズンで在籍8シーズン目となりました。地域に根付く選手になりたいと思いますし、チームも地域に根付くチームにしていけるよう努めていきたいと思います。今後も島根スサノオマジックをよろしくお願いいたします。
今シーズンもご支援、ご注目のほどよろしくお願いいたします。