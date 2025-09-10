【キービジュアル&キャプテン決定】 島根スサノオマジック2025-26 SEASON

キービジュアル&チームコンセプト

株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック

いつも島根スサノオマジックへ熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。

このたび、今シーズンにかける想いを込めた2025-26 SEASONのキービジュアルが完成しましたことをお知らせいたします。



本ビジュアルはクラブ、そして“チーム”の思いを映し込んだ一枚です。

チームコンセプトである 「TEAM MAKES MAGIC」 を反映し、今シーズンにかける強い意志を表現しております。

「TEAM MAKES MAGIC」

個を磨き、“チームで戦う”。

それぞれの強みが"チーム"としてつながったとき、コートに“マジック”が起こる。

そんな想いを胸に、今シーズンを戦い抜きます。

キャプテン&コーキャプテン

また、キャプテンを#4 ニック・ケイ選手、コーキャプテンを#6 北川 弘選手が務めることとなりましたので、ご報告いたします。

チーム一丸となってシーズンを戦いますので、応援をよろしくお願いいたします。

キャプテン#4 ニック・ケイ 選手 コメント

キャプテンに選んでいただき、大変光栄です。コーキャプテンの北川選手をはじめ、素晴らしい選手たちとともに島根を代表して戦えることを誇りに思っています。

ホームでの応援を力に、精一杯戦います。引き続きご声援のほど、よろしくお願いいたします。

コーキャプテン#6 北川 弘 選手 コメント

今シーズンはコーキャプテンとして、キャプテンのニックのサポートはもちろん、チーム全体を支えていきます。

僕自身、今シーズンで在籍8シーズン目となりました。地域に根付く選手になりたいと思いますし、チームも地域に根付くチームにしていけるよう努めていきたいと思います。今後も島根スサノオマジックをよろしくお願いいたします。

今シーズンもご支援、ご注目のほどよろしくお願いいたします。