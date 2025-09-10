小田急線・経堂「リゴレッティーノ」、日伊の美食が融合した新メニューを提供開始　エミリア・ロマーニャ地方の伝統料理ニョッコ・フリットを日本の職人のハムで

リゴレッティーノ

小田急線経堂駅から徒歩2分の立地にあるリゴレッティーノ（東京都世田谷区宮坂3-12-8 BF1）は、小豆島発酵生ハムと丹波篠山モルタデッラ、ニョッコフリットの盛り合わせの提供を9月1日より開始しました。イタリア、エミリア・ロマーニャ州の食文化を日本の職人が天塩にかけて作り上げたハムを通して広めていくことを目指しています。

現在、イタリア産生ハムが国内への輸入を禁止されている状況が続いています。しかし、リゴレッティーノではこの状況を逆手に取り、日本の職人が手塩にかけて作り上げた素晴らしい食材に光を当てた一皿を考案しました。

ニョッコ・フリットと小豆島発酵生ハムと丹波篠山のモルタデッラ

一皿に込められた想い

「イタリアの伝統料理を日本の最高の食材で表現する」―この一皿には、リゴレッティーノのそんな強い想いが込められています。

今回主役となる小豆島発酵生ハムは、輸入が禁止されているイタリア産生ハムに劣ることなく、むしろ日本の風土と職人の探求心が生んだ独自の魅力を持っています。小豆島の醤油麹菌という日本の発酵技術を使うことにより、繊細で奥深い、日本人の味覚に寄り添う生ハムを完成させました。

この特別な生ハムと、丹波篠山モルタデッラの異なる個性が、リゴレッティーノのシェフが修行先で出会ったニョッコフリットと見事に調和します。揚げパンの優しい甘さが、2種類のハムの旨みを引き立て、口の中に至福のハーモニーを奏でます。

シンプルでありながら、日伊の食文化と職人技が融合した、この特別な一皿をぜひご堪能ください。

中が空洞の薄い揚げパンの上にハムを載せて食べるエミリア・ロマーニャ州の食文化

ニョッコフリット: シェフが修行したイタリア・エミリア・ロマーニャ州の名物料理。

薄い揚げパンの外側はサクッと香ばしく、中はふんわりと空洞に仕上げ、生ハムやモルタデッラを載せて食べます。

９月から提供を開始。日本のハムの底力を感じる。

小豆島発酵生ハム: 小豆島発酵紅腿の三好氏が手掛ける、唯一無二の生ハム。オリーブの搾りかすで育った「オリーブ夢豚」を使用し、スペインの伝統製法に日本の「醤油麹菌」を掛け合わせ、豊かな旨みと芳醇な香りを生み出しています。

丹波篠山モルタデッラ: 兵庫県丹波篠山の豚肉を使い、伝統的な製法でじっくりと作られたモルタデッラ。滑らかな舌触りと上品な風味が魅力です。

Gazetta di Parma の記事

今年で20周年を迎えるリゴレッティーノの先代シェフと現在のシェフ石井隆太郎はともにイタリアのエミリア・ロマーニャ州で修行。

先月８月にはエミリア・ロマーニャ州の伝統料理を紹介するイベント『Via Emilia！」を開催。パルマ在住阿部亮シェフと日本唯一のパルマハム職人の多田昌豊氏を迎えて行いました。

ニョッコ・フリットや現地そのままの料理をお客様が楽しむ様子はイタリア、パルマの新聞でも紹介されました。

これを機会に日本におけるエミリア・ロマーニャ州の伝統料理の普及を目指すべく今回のニョッコ・フリットの提供開始に至りました。

メニューの概要

「小豆島発酵生ハムと丹波篠山モルタデッラとニョッコフリットの盛り合わせ」

提供開始日: 2025年9月1日（月）

価格: 3,200円（税込）

内容: ランチ、ディナーともにコースに追加、または９月限定アラカルトディナーで提供

店舗情報

店舗名: リゴレッティーノ（Il Rigolettino da Gigi）

所在地: 東京都世田谷区宮坂3-12-8地下1階

電話番号: 03-3439-1786

営業時間: ランチ 12:00～14:30 / ディナー 18:00～21:30

定休日: 水曜日と第1、第3火曜日

ウェブサイト: https://www.rigolettino.com

Instagram: https://www.instagram.com/rigo.kyodo/

※記載の情報は変更になる場合がございます。詳細は店舗までお問い合わせください。