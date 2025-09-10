株式会社Binarity Bridge、紙ドローンで、職場の対話・合意・実行を学ぶ法人研修を開発

株式会社Binarity Bridge

株式会社Binarity Bridge（本社：大阪市北区、代表取締役：金 陽信、以下 Binarity Bridge）は、韓国発のペーパークラフトドローン「COCODRONE（ココドローン）」を教材に用いた法人向け研修の提供を本日開始します。コロナ禍以降に定着したリモート／ハイブリッド環境下では、上司・部下間の情報把握や意思疎通に課題を感じる声が根強く、同時にコミュニケーションは最重要スキルとして注目されています［1 2 *3］。本研修は、ペアで“つくる→飛ばす→ふり返る”一連の体験を通じて、対話・役割分担・合意形成・振り返りの質を高める実践プログラムです。 本プログラムを先行して体験いただけるモニター企業と研修を共に開発、実施していくパートナー企業を募集いたします。

背景

組み立て体験の様子

国内のテレワークは安定的に定着する一方、「部下の仕事の様子がわからない」などマネジメント起点の不安が増加傾向にあります［1］。さらに上司・部下の7割がコミュニケーションに課題を感じ、コミュニケーションは世界的にも“最も需要の高いスキル”として繰り返し報告されています［2 *3］。従業員の効果的なマネージメントやリーダーシップの発揮に、短時間で体験的に対話の質を上げる研修へのニーズが高まっています。

発表内容

Binarity Bridgeは、世界初の紙ドローン「COCODRONE」を活用した親子向けのSTEAM体験で培った「一緒に完成を目指す」プロセスを、職場の上司・部下や同僚のコミュニケーションにも応用した、体験型法人研修を開始しました。組立から飛行、検証までをペアや小グループで協働し、業務場のコミュニケーションとして、指示伝達・合意形成・フィードバック・心理的安全性に焦点を当てます。対象はIT／事務／技術／製造など職種横断。9/30までの3社限定でモニター特別価格を適用。

あわせて、研修を共に開発しファシリテートするパートナーを募集しています。講習会＆説明会を東京で9月13日（土）および大阪で9月30日（火）に開催します

導入・実施イメージ

主な特長- “つくる→飛ばす→ふり返る”の短サイクルで、対話・役割分担・意思決定を可視化- 体験＋対話設計（観察→気づき→行動変容）で現場の行動につなげる- 職種／階層に応じて設計（新任管理職／現場監督職／プロジェクト横断チーム等）- 会場・時間を柔軟に調整（所要・人数・実施形式は要件に応じカスタマイズ）- 韓国の教育現場で親しまれてきたクラフトドローンをビジネス文脈に転用し、楽しく深い学習体験を実現

1）目的設定・観点共有 → 2) チーム編成・役割決め → 3) 組立・試行錯誤 → 4) 飛行・記録 → 5) ふり返り（事実／解釈／次の一手）→ 6) 業務転用アクションの明文化。

※業界別ケース（製造の段取り・アジャイル開発・スクラム等）に合わせて設計。

ドローン組み立てキット

組み立てキットにはドローン飛行に必要なものはすべて同梱

法人研修の価格・申込

今後の展望

- 価格：個別見積- 人数・時間・設計内容により変動参考例：大阪会場での 20名 3時間 27万円- モニター特別価格：2025年9月30日（月）申込・11月末までに実施の3社限定- 申込：お問い合わせ（Web）→個別お打ち合わせ → 研修設計 → 実施の流れ- 条件：研修中の記録写真と研修に関するアンケートの回答をサイト等への利用に同意いただけること。

Binarity Bridgeは、全国の講師パートナーと共に、小学生から大人まで一貫して学べるクラフトドローンを用いた新しい体験型研修の共同開発を進めます。あわせて、韓国で開催されているドローンスポーツの大会など国内外のイベントとも連携し、研修・教育・競技・交流の幅広い活動へと展開していきます。

パートナーコミュニティの立ち上げ／共同カリキュラム開発（初等教育～企業研修）

教育・産学官・地域と連携したイベント運営・普及活動

韓国のドローンスポーツ大会への参画・交流プログラムの企画検討

パートナー企業を広く募集。9月に講習会を継続開催

「COCODRONE」の普及に伴い、教育・イベント・販売などの連携が可能なパートナー企業を全国で募集しています。

【募集対象】

●教育・研修機関（学校・塾・ドローン教室・プログラミング教室・企業研修会社・個人トレーナー・企業人事／人材開発）

● イベント会社／ワークショップ運営者

● 商業施設・玩具・ホビー店・ドローン関連企業など

【パートナー説明会＆講習会】

東京 9月13日（土）、大阪 9月30日（月）でパートナー説明会と講習会を開催しています。

詳しくは、株式会社Binarity BridgeのWebサイトのお知らせをご確認ください。

【株式会社Binarity Bridge】

韓国と日本の企業を結ぶビジネスプラットフォームとして設立。教育・エンタメ・医療・介護の分野を中心に、両国スタートアップの共創を支援する。理念は「対立をこえて、ワクワクを共創する」。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社Binarity Bridge （バイナリティブリッジ）

担当: 金 （きむ）

メールアドレス: contact@binaritybridge.com

電話番号: 050-1721-2947

脚注（出典）

［*1］テレワークの定着とマネジメント課題：パーソル総合研究所「第十回・テレワークに関する調査」（2025年7月調査、8月27日公開）。テレワーク実施率22.5％、上司層で「部下の仕事の様子がわからない」が増加傾向など。 パーソル総合研究所

［*2］上司・部下のコミュニケーション課題：エン・ジャパン「上司・部下間のコミュニケーション調査」（2024年9月26日、n=1,838）。7割が課題ありと回答。 エン・ジャパン（en Japan）

［*3］コミュニケーションは最重要スキル：LinkedInデータに基づく報道（2024年2月）。Communicationが“Most In-Demand Skill”として言及。 ForbesBusiness Insider

