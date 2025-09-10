ＪＫホールディングスグループ、コーワ株式会社およびオーシャンポリ株式会社の事業を譲り受け

ＪＫホールディングス株式会社

ＪＫホールディングスグループ（以下、ＪＫＨＤグループ）の株式会社キーテック（東京都江東区新木場、代表取締役社長 中西宏一／以下、キーテック）およびキーテックが新設する株式会社プライムポリ（東京都江東区新木場、代表取締役社長 中西宏一／以下、プライムといい、キーテックとプライムを総称して以下、キーテックら）は、2025年６月23日に東京地方裁判所へ民事再生手続きを申し立てたコーワ株式会社（埼玉県狭山市上奥富、代表取締役 馬場秀樹／以下、コーワ）およびオーシャンポリ株式会社（埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野、代表取締役 馬場秀樹／以下、オーシャンといい、コーワとオーシャンを総称して以下、コーワら）より、コーワらの民事再生手続きにおける裁判所の許可を条件として、事業譲渡により事業を承継する事業譲渡契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

１．ＪＫＨＤグループおよびＪＫＨＤについて

ＪＫＨＤグループは、「快適で豊かな住環境の創造」を企業理念とし、主に合板の製造販売、木材の加工販売、合板・合板二次製品・建材および住宅機器等の卸売事業を展開し、「住」に関する分野の更なる発展と進化を目指して、グループ企業62社、全国約300拠点で地域密着の事業を展開しております。

ＪＫホールディングス株式会社（以下、ＪＫＨＤ）は、ＪＫＨＤグループの持ち株会社として、グループ全体の管理、運営を担当しております。

２．事業譲受の目的

ＪＫＨＤグループは、今年度より新たに策定した中期経営計画である『Value Proposition27』において、「Ｍ＆Ａを通じた拠点整備による基盤事業の強化」を重点施策として取り組んでおります。

コーワらは埼玉県に拠点を置き、ポリ合板加工事業および販売事業を手掛けております。コーワらの事業を譲り受ける事により、ＪＫＨＤグループの合板製造・木材加工セグメントの拠点拡充がなされ、グループ相乗効果による更なるサービスの提供ができるものと考えております。

３．事業譲受の概要

■内容

キーテックらは、コーワらの民事再生手続きにおける東京地方裁判所による許可がなされることを条件として、コーワらより棚卸資産、機械等を含む資産の一部および本事業譲受において引き受ける事業に従事する従業員並びに事業を譲り受けます。

■日程

事業譲渡契約締結日 ：2025年９月10日

効力発生日（事業の譲受日）：2025年11月１日（予定）

４．事業譲渡会社の概要