【SNSマーケティング無料セミナー】9月24日（水）12:00～ 電通ワカモンとの共催ウェビナーを実施

株式会社エイチジェイ（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：池田 隼人）は、株式会社電通（本社：東京都港区 代表取締役社長：佐野 傑）の電通若者研究部「ワカモン」と、Z世代・α世代などの若年層をブランドのターゲットとしているマーケティング担当者向けのウェビナーを「Z世代2,000人の声を聴いたマーケターが語る！なぜ若者に届かなかったのか？“あるある失敗”を武器に変える施策の法則」と題し開催することをお知らせします。



エイチジェイでは、インフルエンサー事業や若年層向けのイベント運営、ティーン雑誌『egg』をはじめとするメディア運営など、Z世代をターゲットにした様々な事業に取り組んでまいりました。そのティーンコミュニティから抽出するリアルタイムのインサイトを通じて、企業マーケティングの課題解決に貢献してきました。

今回のセミナーでは、女子高生ラボ所長の大北と、電通若者研究部ワカモンの山口氏・結城氏 が登壇し、若年層マーケティングの最前線について徹底的に議論いたします。

これからZ世代をターゲットにしていきたい方はもちろん、これまで世代マーケティングに課題を感じてきた企業の経営者・マーケティング担当者の皆様にとっても必見の内容です。

このような方はぜひご参加ください！

・若年層へアプローチしたいが最適な方法がわからない方

・普段の業務が多忙で、若年層のキャッチアップができていない方

・Z世代・α世代向けの打ち手やアイデアが同じパターンになってきた方

・新しく若年層向けの商品・サービスを開発することになった方

【開催概要】

タイトル：Z世代2,000人の声を聴いたマーケターが語る！なぜ若者に届かなかったのか？“あるある失敗”を武器に変える施策の法則

開催日時：2025/9/24（水）12:00～13:00

場所：オンライン

参加費：無料（事前登録制）

申し込み方法：下記専用ページからお申し込みください。

https://us02web.zoom.us/j/85405155335

申し込み期間：9月23日 19時00分まで

本イベントの事務局：株式会社エイチジェイ 03-6712-5946

【出演者のご紹介】

株式会社エイチジェイ 大北友紀乃

1997年生まれ。大学入学と同時に株式会社MERYへ参画し、公認ライターや公式Instagram運用を担当。大学在学中に年間PV1位を獲得しMVPを受賞。新卒で株式会社エイチジェイに入社後、女子高生向けSNSメディアを立ち上げ、1年で総フォロワー8万人超へ成長させる。現在は若年層を対象とした企業のマーケティング支援やメディア運営を行う傍ら、渋谷女子インターナショナルスクールやヴィーナスアカデミーで講師を務める。2024年12月より「女子高生ラボ」所長に就任し、ティーンのインサイトやトレンド研究をリードしている。

株式会社電通 結城拓也

電通若者研究部「ワカモン」に参画。入社後、ストラテジックプランナーとして戦略策定から企画実施、PDCAサイクル構築までを一気通貫して伴走。通信キャリア・音楽アプリ・飲料・日用品など多数の業種や商材を担当。現在は、新商品のコンセプト開発・IPを活用したアクティベーションプランニングなど川上から川下まで幅広く従事。若者知見を武器に、高校生～20代ターゲットのブランドワークショップや勉強会を多数開催。

株式会社電通 山口志歩

入社後、電通デジタルへ出向し、飲料・食品メーカーを中心にデジタルメディアのプランニングに従事。現在はビジネスプロデュース局でBtoB企業を中心とした企業ブランディングのプロデュース業務に携わる。学生時代から電通若者研究部の学生スタッフとして活動し、現在も研究員として若者との関係づくりや開発を推進している。

【会社概要】

社名：株式会社エイチジェイ

代表：代表取締役社長 池田 隼人

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL： https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円（資本準備金を含む）

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社エイチジェイ 大北

TEL： 03-6712-5946

E-mail：yukino.ohkita@hj-co.com