～すっきりとした甘さで、しっかりおいしい～　「アーモンド効果＜オリジナル微糖＞」発売　2025年9月15日（月）より、ECサイトにて先行発売　10月6日（月）より実店舗にて発売

江崎グリコ株式会社は、国内売上No.1※1のアーモンド飲料「アーモンド効果」ブランドから、「アーモンド効果＜オリジナル微糖＞」の200ml・1000mlを、2025年9月15日（月）より順次ECサイトにて先行発売します。また、スーパーやコンビニなどの実店舗では、10月6日（月）より「200ml」を全国で、「1000ml」を九州エリア先行で発売します（「1000ml」も今後、全国にて販売予定）。「アーモンド効果＜オリジナル微糖＞」は、アーモンドミルクを毎日おいしく飲み続けたい方にぴったりの新フレーバーです。

■開発の背景

近年、健康志向の高まりを背景に、甘さを控えた食品・飲料への関心が高まっています。とりわけ「微糖」「低糖」「無糖」といった選択肢を意識して商品を選ぶ消費者が増加傾向にあり、日常的な食生活において糖分をコントロールする意識が浸透しつつあります。アーモンドミルク市場は成長を続けており、2014年から2024年の10年間で市場規模は約7.2倍※2に拡大しました。アーモンドミルクはその飲みやすさと栄養価の高さから、牛乳や豆乳に代わる「第三のミルク」として定着しつつあります。

こうした背景を踏まえ、当社はお客様の多様な甘さのニーズに応え、アーモンドミルクの香ばしさと、ほどよい甘さを両立した「アーモンド効果＜オリジナル微糖＞」を新たに開発しました。

■商品特長

１.飲み続けやすい、やさしい甘さに仕上げました。

アーモンドの香ばしさとすっきりとした甘さが調和した、毎日飲み続けたくなる味わいです。甘すぎず、淡白すぎず、ほどよいコクとまろやかさが特長です。

２.アーモンドの粒を丸ごと粉砕した凍結粉砕アーモンド※3、アーモンドオイル、アーモンドペーストを使用し、なめらかなおいしさと香ばしさが楽しめます。

日本にアーモンドを広げたパイオニアである江崎グリコが、約 70 年にわたるアーモンドの研究から得た知見を活かし、素材本来のおいしさでアーモンドの香ばしさとすっきりとした味わいを実現しています。

３.200mlでビタミンE（1日分）※4とたっぷりの食物繊維・カルシウムを摂取できます。

200ml当たりビタミンEが10.0mg含まれており、1日分のビタミンE※4を摂取できます。また、食物繊維・カルシウムも取り入れることができます。

当社は今後もアーモンドの栄養を日常的においしく摂取できる「アーモンド効果」シリーズを通じ、アーモンドとともに、健康な毎日に向けた取り組みを提案してまいります。

※1 インテージ SRI 2014年1月～2019年12月、SRI＋2020年1月～2024年12月

アーモンドミルク国内市場 ブランド別累計販売金額（アーモンド効果飲料シリーズ）

※2 インテージ SRI＋ 2024年1月～12月（SRI 2014年1月～12月と比較） アーモンドミルク国内市場 推計販売規模（金額）比較

※3 アーモンド中7％使用

※4 「栄養素等表示基準値」より

【トピックス】「アーモンド効果 濃厚＜砂糖不使用＞」を2025年10月6日（月）より実店舗でも販売開始

「アーモンド効果」ブランド史上最高のアーモンド濃度を実現した「アーモンド効果 濃厚＜砂糖不使用＞」は、江崎グリコの特許技術である「濃厚なめらか製法」により、高濃度でありながらもなめらかな飲み心地を実現し、好評をいただいています。本商品は昨年よりECサイト及び通販宅配ルート限定で販売していましたが、2025年10月6日（月）より全国のスーパー、コンビニなどの実店舗にて販売を開始します。

1930 年に当社の創業者 江崎利一がアーモンドと出会い、1955 年には“1粒で2度おいしい”「アーモンドグリコ」を発売するなど、Glico グループはアーモンドと深い関わりがあります。

「アーモンド効果」は、アーモンドの健康効果を手軽に取り入れられる飲料として、2014 年に「飲むアーモンド」というコンセプトのもと販売を開始しました。現在では国内シェア No.1※ブランドとして、そのまま飲むだけでなく、コーヒーや粉末プロテインの割材、料理への使用など、幅広いシーンで活用されています。

また、世界の生活者に、「アーモンド効果」を通じた新たな食習慣を提案することで、食による健康づくりに貢献することを目指し、2021年8月の中国本土での展開に続き、2022年2月より台湾、2022年12月よりタイでも販売を開始。2023年11月にフィリピン、2024年の6月にはマレーシア、9月にはシンガポールでも展開を拡大しています。

